경기도, 스텔라 어워즈서 ‘아시아 최고 회의 도시’ 수상

3년 연속 글로벌 마이스 어워드 수상

인프라·맞춤형 공동유치마케팅 높은 평가

크게보기 데이비드 블랜스 필드 노스 트래블그룹(Northstar Travel Group) 선임 부사장(사진 왼쪽부터)과 이아란 경기관광공사 과장, 김도형 경기관광공사 팀장, 아이렌 추아 노스 트래블그룹(Northstar Travel Group) 부사장. 경기관광공사 제공

크게보기 경기관광공사 제공

이로써 경기도는 2022년 비즈니스 데스티네이션즈(Business Destinations)에서 주최하는 BD 트래블 어워즈(BD Travel Awards) ‘아시아 최고 마이스 개최지 Best Destination for MICE, Asia’ 수상과 지난해 스텔라 어워즈 ‘2023 아시아 최고 인센티브 도시상 Best Incentive City(Asia)’를 수상하는 등 글로벌 마이스 어워드 3연속 수상의 영예를 안았다.M&C 측은 “경기도는 마이스 대표 도시인 고양시(킨텍스), 수원시(수원컨벤션센터)를 중심으로 회의를 개최할 수 있는 마이스 인프라가 잘 조성되어 있다”라며 “마이스 산업 역량 강화를 위한 맞춤형 마이스 컨설팅, 공동유치마케팅 전략을 선제적으로 펼쳐나갔다”라고 선정 이유를 밝혔다.올해 ‘스텔라 어워즈’에는 16개 나라 900여 개 기관 등이 참여해 6개 분야 29개 시상 부문에서 최종 수상자가 확정됐다. 수상자 선정 과정은 마이스 산업에 종사하고 있는 ‘M&C ASIA’의 구독자 1만6000명을 대상으로 4월부터 6월 2주까지 1차 투표 실시했고, 1차 투표 결과를 바탕으로 시상 위원회가 최종 후보 2, 3배수에서 최종 수상자를 결정하는 방식으로 진행됐다.조원용 경기관광공사 사장은 “경기도 내 다양한 마이스 기관들이 함께 노력한 덕분에 수상의 영광을 안을 수 있었다“라며 “세계 여러 나라에서 온 미팅 참가자들에게 최상의 서비스를 제공하고 차별화된 모습을 지속적으로 알려 나가겠다”고 말했다.