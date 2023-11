뉴시스



처음 만난 중학생을 유흥주점에 데려가 함께 술을 마신 뒤 폭행하고 흉기를 휘둘러 다치게 한 성인 남성들이 검찰에 송치됐다.9일 경기 안양동안경찰서는 공동특수상해 혐의로 20대 A 씨와 30대 B 씨를 구속해 검찰에 송치했다고 밝혔다.이들은 지난 9월 13일 안양시 동안구 소재 자신들이 일하는 유흥주점에서 중학생 C 군을 여러 차례 폭행하고 흉기로 찌른 혐의를 받는다.두 사람은 당시 C 군을 포함한 10대 청소년 5명과 함께 술을 마신 것으로 조사됐다.앞서 A 씨와 B 씨는 평촌의 유흥가에서 처음 만난 C 군 무리에 친근감을 표시하면서 유흥주점으로 데려갔다. 이후 함께 술을 마시다 “C군이 건방지게 군다”는 이유로 폭행하고 흉기를 휘두른 것으로 조사됐다.C 군은 전치 8주 부상을 입었고 현재 병원에서 치료를 받고 있다.경찰은 C 군 측의 신고를 받아 수사에 착수했으며, A 씨와 B 씨를 구속해 검찰에 넘겼다.김예슬 동아닷컴 기자 seul56@donga.com