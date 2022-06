서울광장이 ‘야외 조각 미술관’으로…[퇴근길 한 컷]

17일 ‘서울조각축제 in 서울광장’이 열리고 있는 서울시청 앞 서울광장을 찾은 시민들이 전시된 조각 작품 사진을 찍고 있습니다.‘서울조각축제 in 서울광장’은 지난 4월부터 매주 금요일과 토요일, 서울광장에서 개최되고 있는 '책 읽는 서울광장' 프로그램과 연계한 조각축제로 내달 5일까지 계속될 예정입니다.서울시는 시민들이 광장, 한강 등 일상 속 가까운 곳에서 언제든지 수준 높은 조각 전시를 즐기실 수 있도록 ‘서울조각축제’를 마련했다고 합니다. 노들섬에서도 '서울조각축제 in 노들' 2차 전시가 내달 11일까지 열립니다.이번 주말, 서울광장과 노들섬에서 조각 전시와 책 공연을 보면서 코로나로 지친 일상을 달래는 즐거운 시간 보내면 어떨까요.사진=뉴스1