[단독]“델타변이, 하루만에 2차 전파… 쫓아가는 방역으로 막기 어려워”

27일 서울의 낮 최고기온이 35.7도까지 오른 가운데 동작구보건소 선별진료소에서 얼음 조끼를 입은 의료진이 코로나19 검사를 진행하고 있다. 뉴시스

○ 접촉 하루 만에 n차 전파… “믿기 어려운 속도”









○ “조만간 ‘쫓아가는 방역’ 불가능해질 듯”