국힘, 선관위 개혁 고삐…조사의뢰·위철환 탄핵에 특검 압박도

“위철환 7월 1일까지 거취 결정 않으면 탄핵안 발의 검토”
수의계약 유착 의혹에 대한 선관위 조사 의뢰도…“87.7%가 수의계약”
“야당이 추천하는 특검 도입해야…진실 규명과 제도 보완에 집중”
6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 여야 국정조사 특별위원회가 본격 가동된 가운데 국민의힘은 중앙선관위에 대한 전방위 압박에 나서며 개혁 작업에 드라이브를 거는 모습이다.
27일 국민의힘 등에 따르면 여야 국조특위는 내달 1일 2차 기관보고에 윤호중 행정안전부 장관, 유재성 경찰청장 직무대행, 박정보 서울경찰청장 등 증인 70명과 중앙선관위 선거연수원장 등 참고인 5명을 불러 사태 원인 규명 작업을 이어간다.
국민의힘은 이 국정조사 특위만으로는 진상 규명에 한계가 있다고 보고 있다. 국민의힘은 투표용지 부족사태 특검 도입, 중앙선관위원장 직무대행을 맡고 있는 위철환 상임위원 사퇴 등을 촉구하며 선관위에 대한 전방위 압박을 벌이고 있다. 야당이 추천하는 특별검사를 도입해야 한다는 게 국민의힘의 주장이다.
국민의힘은 위 상임위원의 사퇴를 압박하고 있다. 선관위 국조특위 국민의힘 간사인 서범수 의원은 지난 23일 1차 기관보고에서 “이 사태 책임에서 자유로운 사람이 마무리해야 한다”라며 위 상임위원의 사퇴를 주장했다. 나아가 “7월1일 2차 기관보고까지 거취를 결정하지 않으면 국민의힘 단독으로라도 탄핵안을 발의하는 것을 검토하겠다”고 했다.
국민의힘은 선관위에 대한 조사 의뢰도 했다. 국정조사 특위 위원인 주진우 의원은 지난 25일 국민권익위원회에 선관위 수의계약 유착 의혹 조사를 의뢰했다.
주 의원은 “정상적인 수준을 넘어섰다. 전체 계약의 87.7%가 수의계약”이라며 “1억8000만원의 인쇄 계약을 5일에 걸쳐 나눠서 쪼개기 계약을 하는 사례가 발견됐고, 6개 업체 30건의 계약이 이런 식으로 쪼개기로 계약됐다. 이것 자체가 불법”이라고 했다. 주 의원은 “수의계약 업체에 친민주당 인사들이 사외이사로 근무한 경력이 발견된다”고 주장하면서 “전현직 선관위 직원과 그 가족·지인이 관여된 회사인지, 유착은 없는지, 적정 금액인지 철저히 조사해야 한다”고 했다.
사전투표 폐지도 공론화하고 있다. 박대출 의원을 비롯한 국민의힘 의원 24명은 사전투표제도 폐지, 본투표일 ‘2일간’으로 연장 등을 골자로 한 공직선거법을 발의한 상태다. 여기에는 무소속 한동훈 의원도 참여했다.
민주당이 주장하는 개헌을 통한 선관위 개혁 방안에는 부정적 입장이다. 서범수 의원은 “위 상임위원은 진상규명위 수사의뢰 권고도 무시하고, 사퇴 요구에는 ‘업무 마비 된다’고 버티면서도 개헌 이야기가 나오면 적극 동의한다”라며 “청문회는 아직 시작도 않았는데 여당과 선관위는 벌써 결론 내린 듯 개헌만 주장한다”고 했다.
이어 “지금 국민이 묻는 건 왜 투표용지 부족 사태가 발생했는지, 누가 책임지는지, 이런일이 재발 않게 어떻게 고칠까이다. 개헌에 관심이 있는 것은 아니다”라며 “민주당은 개헌 타령 멈추고 진실 규명과 제도 보완에 집중하라”고 했다.
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