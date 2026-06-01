조정식, 상임위 임의 배분… 野의원 명단 팩스로 통보… 국힘 “이런 게 독재” 반발

조정식 국회의장이 26일 국민의힘 의원들을 임의로 배정한 국회 상임위원회 구성안을 국민의힘에 통보했다. 더불어민주당과 국민의힘이 법제사법위원장 자리를 두고 원 구성 협상에 평행선을 그리고 있는 가운데 국회의장이 직접 직권으로 원 구성을 마무리할 수 있다고 압박한 것이다.
장현주 국회의장실 공보소통수석은 이날 국회에서 브리핑을 열고 “26일 정오까지 국민의힘 명단이 들어오지 않아 국회법에 따라 국민의힘 소속 의원을 위원으로 선임하는 내용을 공문으로 발송했다”고 밝혔다. 이에 앞서 조 의장은 민주당과 국민의힘에 24일 정오까지 상임위 명단을 제출하라고 요청했지만 국민의힘이 응하지 않자 26일 정오까지 한 차례 제출 시한을 연장한 바 있다.
공문에는 29일 정오까지 임의로 배치된 국민의힘 의원 상임위원회 구성안에 대한 수정 의견을 제출해 달라는 내용도 담겼다. 국민의힘이 이 시한까지 명단을 제출하지 않으면 원 구성을 직권으로 마무리할 수 있다는 최후통첩을 보낸 것. 조 의장은 민주당 출신으로 현재는 무소속이다.
국민의힘 정점식 원내대표는 “마음대로 시한을 정해서 명단을 제출하라고 압박하고 그 압박에 굴복하지 않으니까 자기들 마음대로 명단을 짜서 팩스로 보냈다”고 반발했다. 조 의장이 상임위 구성안을 ‘팩스 통보’ 했다는 것.
이어 “이게 바로 독재”라며 “마음대로 제멋대로 독식, 독주해 봐라. 야당은 끝까지 싸우겠다”고 했다. 국민의힘은 29일 오후 의원총회를 소집해 대응 방안을 논의하기로 했다.
반면 민주당은 이달 안에 원 구성을 반드시 마무리해야 한다고 강조했다. 민주당 한병도 원내대표는 “18개 상임위 전체를 처리하기 위한 의결 절차를 밟아주십사 (국회의장에게) 강력하게 요청했다”며 “29일 비상 의원총회를 갖고 이후 전체 비상 대기에 들어간다. (의원들이) 서울로 전원 집결해 이번 달을 넘기지 않고 반드시 처리하겠다”고 말했다.
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