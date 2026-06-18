“트럼프와 골프 준비해야할 듯”…李, 다정한 ‘투샷’ 공개

이재명 대통령이 18일 주요 7개국(G7) 정상회의 기간 중 도널드 트럼프 미국 대통령과 만찬 자리에서 찍은 사진을 공개했다. 이 대통령은 “트럼프 대통령과 약 90분 간 한반도 평화와 한미관계를 놓고 속 깊은 이야기를 나누고 많은 진전이 있었다”고 밝혔다.
프랑스 에비앙에서 열린 G7 정상회의에 참석한 이 대통령은 이날 순방을 마치고 귀국 비행기에 오른 뒤 X를 통해 전날 트럼프 대통령과 나눈 대화를 공개하며 이같이 말했다.
그는 또 “오늘 마지막 오찬에서는 지금까지 사용하고 있던 서명용 펜을 제게 선물로 주셨다”면서 “아마도 처음 정상회담 때 제가 쓰던 펜을 선물 받은 기억 때문이 아닐까 생각된다”고 적었다. 이 대통령은 지난해 8월 한미 정상회담 당시 방명록 작성에 사용한 자신의 서명용 펜을 트럼프 대통령의 요청으로 즉석에서 선물한 바 있다.
트럼프 대통령으로부터 골프 제안을 받은 사실도 알렸다. 이 대통령은 “어제 만찬 때 골프 얘기를 하며 우리 부부와 골프를 함께 하겠다고 해 아내가 손가락 걸고 약속받았는데, 오늘 오찬 후 헤어지면서 다시 골프를 꼭 함께 하자고 하셨다”며 “지나가는 말인 줄 알았는데 준비를 해야 할 것 같다”고 했다.
그러면서 “각별히 관심 가져주신 트럼프 대통령님께 감사드린다”며 “한미관계는 단단하고 영원하다”고 강조했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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