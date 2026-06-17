[속보]李, 이란 재건기금 관련 “국제사회 노력에 실질 기여”

G7정상회의서 트럼프와 호르무즈 해협 안전 통항 논의
트럼프 “한반도 평화 진전 위해 역할”…李엔 “강한 지도자”
이재명 대통령이 주요 7개국(G7) 정상회의 공식 만찬에서 옆자리에 앉은 도널드 트럼프 미국 대통령과 한미 동맹, 중동 정세 및 한반도 문제를 포함한 지역 및 글로벌 현안에 대해 긴밀하게 의견을 교환했다고 청와대가 17일 밝혔다.
이날 청와대 핵심 관계자는 미국과 이란의 종전 양해각서(MOU)에 종전 후 이란 지원을 위해 3000억 달러(약 452조 원) 규모의 ‘재건 및 개발 기금’을 조성한단 내용이 포함된 데 대해 “이 대통령은 향후 호르무즈 해협의 자유롭고 안전한 통항 보장을 위해 미국을 포함한 국제사회의 노력에 실질적으로 기여하겠다는 의지와 역량이 있다고 말했다”고 밝혔다.
청와대에 따르면 이 대통령은 미국 이란 간 종전 협상이 타결된 것을 환영하고, 트럼프 대통령의 생일에 성공적인 합의가 이뤄진 데 대해 축하 인사를 건넸다. 또한 이 대통령은 트럼프 대통령에게 중동 지역에 이어 한반도에서도 지속 가능한 평화가 정착될 수 있도록 트럼프 대통령의 관심과 관여를 기대한다고 했다.
이에 트럼프 대통령은 한반도의 오랜 지정학적 역사와 남북 관계 현황 등에 대해 다양한 관심을 표명했다고 청와대는 밝혔다. 그러면서 트럼프 대통령은 한반도 문제 진전을 위해 자신으로서도 필요한 역할을 해 나가겠다는 강력한 의지를 표명하고, 한반도에서의 평화를 위한 기여 방안에 대해 고민하겠다고 하면서 이에 대해 이 대통령과 긴밀히 소통해 나가겠다고 했다고 청와대는 전했다.
오현주 국가안보실 3차장은 현지 브리핑에서 “이 대통령은 중동 지역에서의 평화 정착과 이란 핵 문제 해결을 위한 트럼프 대통령의 노력을 평가했다”며 “양 정상은 호르무즈 해협 내 자유롭고 안전한 항행의 중요성에 대해 의견을 같이 했다”고 했다. 그러면서 “중동 지역 내 안정과 평화가 회복됨으로써 유가가 안정되고 경제가 회복될 것이라는 기대도 나누었다”고 덧붙였다.
양 정상은 조선 분야 등에서의 호혜적인 협력 확대 방안에 대해서도 의견을 교환했으며, 굳건한 한미동맹을 토대로 한 한미일 협력의 중요성에 대해서도 공감했다고 청와대는 밝혔다.
오 3차장은 “트럼프 대통령은 이 대통령을 ‘강한 지도자’로 평가하는 등 양 정상이 함께 한반도와 지역의 평화와 안보에 기여해 나갈 수 있을 것이라는 기대감을 표명했다”며 “양 정상은 이날 앞서 열린 초청국 환영행사에서도 기념촬영 후 환담을 나눈 데 이어 공식 만찬 및 G7 정상회의 기간 중 여러 차례 접촉 기회를 갖고 각별한 친분과 신뢰를 확인했다”고 했다.
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