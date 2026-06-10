與 “정년 2029년부터 61세로… 2년마다 1년 늘려 2037년 65세”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 10일 23시 00분

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근로시간-임금체계 개편 허용
재고용 대상은 2035년 65세로