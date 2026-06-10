李, 유럽 첫 순방국 벨기에 도착 “글로벌 복합위기 속 협력 확대”

이재명 대통령이 9일(현지 시간) 벨기에에 도착해 18일까지 9박 10일 일정의 유럽 순방에 나섰다. 주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 계기로 이뤄지는 이번 순방으로 집권 2년차 대(對)유럽 외교를 본격화한 것. 이 대통령은 출국 전 X(옛 트위터)를 통해 “글로벌 복합 위기 속에서 협력 지평을 넓히며 우리 경제와 외교 기반을 굳건히 다지기 위한 여정”이라고 했다.
이날 벨기에 브뤼셀에 도착해 동포 만찬간담회로 순방 일정을 시작한 이 대통령은 10일 한-벨기에 수교 125주년을 맞아 바르트 더베버르 벨기에 총리와 정상회담을 갖고, 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장과의 연쇄 회담에 나선다.
이 대통령은 11∼13일 이탈리아를 국빈 방문해 세르조 마타렐라 대통령, 조르자 멜로니 총리와 정상회담을 갖고 기업인들과 한-이탈리아 비즈니스 라운드 테이블에도 참석한다. 이 대통령이 유럽 국가를 국빈 방문하는 건 이번이 처음으로 이탈리아는 매년 2개국에만 해외 정상 국빈 방문을 받아 왔다. 이어 14, 15일 바티칸에서 레오 14세 교황 면담 등이 예정돼 있다. 16, 17일 프랑스 에비앙에서 열리는 G7 정상회의에서 이 대통령은 글로벌 불균형 완화, 인공지능(AI) 및 디지털 문제 등에 대한 정상 논의에 참여하고, 참가국들과 중동 상황 장기화에 따른 에너지 수급 등을 협의할 방침이다.
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