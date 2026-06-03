민주 경기 등 5곳-국힘 경북, 출구조사 10%P 이상 앞서

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 3일 19시 40분

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與, 경기 대전 세종 충북 전남광주 크게 앞서
국민의힘, 경북지사 1위…2위와 39.4%포인트 차

추미애(왼쪽) 더불어민주당, 양향자 국민의힘 경기도지사 후보. 뉴스
추미애(왼쪽) 더불어민주당, 양향자 국민의힘 경기도지사 후보. 뉴스
6·3지방선거 방송3사 출구조사 결과 더불어민주당이 광역자치단체장 16곳 가운데 11곳에서 우세한 것으로 나타났다. 국민의힘은 경북 1곳에서 민주당을 앞섰다. 4곳은 경합인 것으로 조사됐다.

방송3사(KBS·MBC·SBS)는 공동으로 출구조사를 실시해 3일 오후 6시 정각에 이같이 발표했다. 이번 선거 최대 승부처로 꼽힌 서울시장 선거에서 민주당 정원오 후보는 51.4%로 국민의힘 오세훈 후보(46.0%)에 우세한 것으로 나타났다.

또다른 격전지인 부산시장은 민주당 전재수 후보가 50.2%, 국민의힘 박형준 후보가 48.3%로 접전인 것으로 조사됐다.

대구시장은 민주당 김부겸 후보가 49.1%, 국민의힘 추경호 후보가 49.9%로 예측됐다.

서울을 포함해 경기·인천·울산·경남·대전·세종·충남·충북·전남광주·제주 등 11개 지역에서 민주당이 국민의힘을 앞섰다.

경기지사 선거에선 민주당 추미애 후보가 60.4%, 국민의힘 양향자 후보가 34.1%로 나왔다.

박찬대 더불어민주당 인천시장 후보(왼쪽)와 유정복 국민의힘 인천시장 후보가 29일 각각 인천시 사전투표소인 송도2동 행정복지센터, 문화창작지대에서 투표를 하고 있다. (박찬대후보사진 캠프 제공) 2026.5.29. 뉴스1
박찬대 더불어민주당 인천시장 후보(왼쪽)와 유정복 국민의힘 인천시장 후보가 29일 각각 인천시 사전투표소인 송도2동 행정복지센터, 문화창작지대에서 투표를 하고 있다. (박찬대후보사진 캠프 제공) 2026.5.29. 뉴스1

인천시장은 민주당 박찬대 후보가 53.7%, 국민의힘 유정복 후보가 45.5%로 박 후보가 1위를 할 것으로 예측됐다.

울산시장은 민주당 김상욱 후보 52.8%, 국민의힘 김두겸 후보가 43.2%로 예상됐다.

경남지사는 민주당 김경수 후보가 54.3%로 국민의힘 박완수 후보(45.7%)를 앞섰다.

제주지사 선거는 민주당 위성곤 후보가 62.2%, 국민의힘 문성유 후보가 34.9%로 큰 차이를 보였다.

대전시장 선거 출마한 민주당 허태정 후보와 국민의힘 이장우 후보. 뉴시스
대전시장 선거 출마한 민주당 허태정 후보와 국민의힘 이장우 후보. 뉴시스

충청권 4곳도 민주당 우세로 나왔다.

대전시장은 민주당 허태정 후보가 55.9%, 국민의힘 이장우 후보가 42.9%로 예측됐다.

세종시장은 민주당 조상호 후보가 64.3%로 국민의힘 최민호 후보(32.9%)를 크게 앞질렀다.

충남지사는 민주당 박수현 후보 52.1%, 국민의힘 김태흠 후보가 47.9%를 기록했다.

충북지사는 민주당 신용한 후보가 56.2%, 민주당 김영환 후보가 43.8%로 예상됐다.

초대 전남광주시장 선거에선 민주당 민형배 후보가 78.6%로 국민의힘 이정현 후보(12.8%)를 크게 앞섰다.

이원택 더불어민주당 전북지사 후보(왼쪽), 김관영 무소속 후보(오른쪽). 뉴스1
이원택 더불어민주당 전북지사 후보(왼쪽), 김관영 무소속 후보(오른쪽). 뉴스1

국민의힘은 경북에서만 우세한 것으로 나타났다.

경북지사는 국민의힘 이철우 후보가 69.7%, 민주당 오중기 후보는 30.3%로 나왔다.

부산과 대구 외에 강원과 전북이 접전지로 분류됐다.

강원지사 선거에선 민주당 우상호 후보가 51.3%, 국민의힘 김진태 후보가 48.7%로 예측됐다.

민주당 텃밭인 전북은 현역인 김관영 전북도지사의 무소속 출마로 변수가 생기면서 경합을 벌이고 있다. 민주당 이원택 후보는 48.5%, 무소속 김관영 후보는 46.3% 등 접전으로 예상됐다.

#6·3 지방선거#방송3사 출구조사
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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