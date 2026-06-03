민주 경기 등 5곳-국힘 경북, 출구조사 10%P 이상 앞서

與, 경기 대전 세종 충북 전남광주 크게 앞서
6·3지방선거 방송3사 출구조사 결과 더불어민주당이 광역자치단체장 16곳 가운데 11곳에서 우세한 것으로 나타났다. 국민의힘은 경북 1곳에서 민주당을 앞섰다. 4곳은 경합인 것으로 조사됐다.
국민의힘, 경북지사 1위…2위와 39.4%포인트 차
방송3사(KBS·MBC·SBS)는 공동으로 출구조사를 실시해 3일 오후 6시 정각에 이같이 발표했다. 이번 선거 최대 승부처로 꼽힌 서울시장 선거에서 민주당 정원오 후보는 51.4%로 국민의힘 오세훈 후보(46.0%)에 우세한 것으로 나타났다.
또다른 격전지인 부산시장은 민주당 전재수 후보가 50.2%, 국민의힘 박형준 후보가 48.3%로 접전인 것으로 조사됐다.
대구시장은 민주당 김부겸 후보가 49.1%, 국민의힘 추경호 후보가 49.9%로 예측됐다.
서울을 포함해 경기·인천·울산·경남·대전·세종·충남·충북·전남광주·제주 등 11개 지역에서 민주당이 국민의힘을 앞섰다.
경기지사 선거에선 민주당 추미애 후보가 60.4%, 국민의힘 양향자 후보가 34.1%로 나왔다.
인천시장은 민주당 박찬대 후보가 53.7%, 국민의힘 유정복 후보가 45.5%로 박 후보가 1위를 할 것으로 예측됐다.
울산시장은 민주당 김상욱 후보 52.8%, 국민의힘 김두겸 후보가 43.2%로 예상됐다.
경남지사는 민주당 김경수 후보가 54.3%로 국민의힘 박완수 후보(45.7%)를 앞섰다.
제주지사 선거는 민주당 위성곤 후보가 62.2%, 국민의힘 문성유 후보가 34.9%로 큰 차이를 보였다.
충청권 4곳도 민주당 우세로 나왔다.
대전시장은 민주당 허태정 후보가 55.9%, 국민의힘 이장우 후보가 42.9%로 예측됐다.
세종시장은 민주당 조상호 후보가 64.3%로 국민의힘 최민호 후보(32.9%)를 크게 앞질렀다.
충남지사는 민주당 박수현 후보 52.1%, 국민의힘 김태흠 후보가 47.9%를 기록했다.
충북지사는 민주당 신용한 후보가 56.2%, 민주당 김영환 후보가 43.8%로 예상됐다.
초대 전남광주시장 선거에선 민주당 민형배 후보가 78.6%로 국민의힘 이정현 후보(12.8%)를 크게 앞섰다.
국민의힘은 경북에서만 우세한 것으로 나타났다.
경북지사는 국민의힘 이철우 후보가 69.7%, 민주당 오중기 후보는 30.3%로 나왔다.
부산과 대구 외에 강원과 전북이 접전지로 분류됐다.
강원지사 선거에선 민주당 우상호 후보가 51.3%, 국민의힘 김진태 후보가 48.7%로 예측됐다.
민주당 텃밭인 전북은 현역인 김관영 전북도지사의 무소속 출마로 변수가 생기면서 경합을 벌이고 있다. 민주당 이원택 후보는 48.5%, 무소속 김관영 후보는 46.3% 등 접전으로 예상됐다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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