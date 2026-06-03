전재수 “부산 다시 일으킬 기회” 박형준 “보수 통합-쇄신 앞장”

[오늘 지방선거]
田 “말 아닌 결과로 부산 변화 증명”
朴 “청년 떠나지 않는 도시 만들 것”
6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일 여야 부산시장 후보들은 부산 전역을 돌며 총력전을 펼쳤다. 더불어민주당 전재수 후보는 자신의 정치적 기반인 북구에서 마지막 유세에 나서 ‘변화의 기회’를 강조하며 자신을 선택해 달라고 강조했다. 국민의힘 박형준 후보는 부산 최대 번화가인 서면에서 피날레 유세를 열어 이재명 정부 견제와 보수 통합을 위한 한 표를 호소했다.
전 후보는 이날 부산 영도구를 시작으로 서구, 사하구, 중구, 부산진구를 잇달아 방문해 유세를 펼쳤다. 전 후보는 “부산은 지금 이대로 주저앉아 멈출 것인가, 다시 힘차게 뛸 것인가 하는 중요한 갈림길 앞에 서 있다”며 “부산을 다시 일으킬 마지막 기회, 전재수를 선택하면 부산이 바뀐다”고 주장했다.
전 후보는 해양수산부와 HMM 본사 부산 이전 등을 거론하며 “이 기회가 가져오게 될 파급효과를10배, 100배 키울 수 있는 집권 여당의 힘 있는 부산시장 후보 전재수를 선택해 주십사 간곡히 부탁드린다”고 말했다. 이어 “말이 아니라 결과로, 정쟁이 아니라 실행으로 부산의 변화를 증명하겠다”며 여당 후보로서 부산 발전의 적임자라는 점을 부각했다.
이날 저녁 전 후보는 국회의원 시절 자신의 지역구였던 부산 북갑에 출마한 민주당 하정우 후보와 함께 유세차에 오르기도 했다. 마이크 사용이 금지되는 오후 9시 이후에도 북구 일대를 걸으며 유권자들을 만났고 밤 12시에 선거운동을 마무리했다.
박 후보 역시 이날 금정구, 동래구, 해운대구, 연제구, 부산진구 등 부산 전역을 누비며 유권자들을 향해 한 표를 부탁했다. 박 후보는 “이제 선거일까지 단 하루 남았다. 한 표가 절실하다”며 “중단 없는 발전을 이어갈 것인지, 다시 멈춰 세울 것인지를 결정하는 선거인 만큼 반드시 투표로 부산 승리를 완성해 달라”고 했다. 이어 “대한민국은 왕의 나라가 아니라 국민의 나라”라며 “이번 선거에서 반드시 이재명 정권의 독주와 폭주를 견제하고 권력 사유화를 분쇄해야 한다”고 주장했다.
박 후보는 보수 통합과 쇄신을 위해선 자신에게 투표해야 한다고 호소하기도 했다. 그는 “분열의 끝은 패배”라며 “선거가 끝나면 다시 한번 보수의 통합과 쇄신에 앞장서겠다”고 했다. 또 “선거운동의 마지막 일정도 부산 청년문화의 상징인 전포와 서면으로 정했다”며 청년이 부산을 떠나지 않고 일하고 창업할 수 있는 도시를 만들겠다고 강조했다. 박 후보는 서면에서 마지막 유세를 한 뒤 서면 젊음의 거리 일대를 돌며 공식 선거운동을 마무리했다.
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