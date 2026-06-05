한동훈, 장동혁 지도부 때리며 “반드시 돌아간다”

[6·3 지방선거 민심]
“국힘 당권파, 보수 품격-실력 안맞아
이번 승리는 당 복귀 실천하는 과정”
평택을 유의동 “張 거취 고민해야”
6·3 부산 북갑 국회의원 보궐선거에서 승리한 무소속 한동훈 당선인(사진)이 4일 “국민의힘 당권파의 언행은 보수 정당이 지녀온 품격이나 실력에 맞지 않다”며 당선 일성으로 장동혁 지도부를 정조준했다. 경기 평택을 국회의원 재선거에서 5파전을 뚫고 이긴 국민의힘 유의동 당선인도 장 대표의 거취와 관련해 “당연히 (고민) 할 거라고 생각한다”고 밝혔다.
한 당선인은 4일 부산 북구 선거사무소에서 열린 기자회견에서 장 대표를 비롯한 국민의힘 당권파를 겨냥해 “보수 정당이 지녀온 품격과 실력에 맞지 않는다”며 “이제는 그런 부분을 반성하고 방향을 바로잡아야 한다”고 말했다. 국민의힘 복당과 관련한 질문에는 “부당하게 제명된 날 반드시 돌아간다고 말씀드렸고, 이 선거 승리도 그 약속을 실천하는 과정”이라고 의지를 분명히 했다.
한 당선인은 ‘보수 재건’을 주도하겠다는 뜻도 감추지 않았다. 그는 “그동안 소원했던 많은 의원님들과 덕담을 나누며 통화했는데 국민의힘 다수 의원들도 보수 재건 방향은 분명히 필요하고 그 과정에서 제가 제시했던 보수 재건의 명분이나 대의에 공감하는 분들이 굉장히 많다고 느끼고 있다”며 “이번 선거 민심을 바탕으로 보수가 재건될 것”이라고 강조했다.
이번 지방선거와 재보궐선거 결과에 대해선 이재명 정권에 대한 견제 민심이 담겼다고 평가하기도 했다. 한 당선인은 “국민께서 대단히 현명하고 위대하다는 생각을 한다”며 “보수 정당을 완전히 버리지 않으면서, 보수 정당의 의미 있는 승리가 난 곳을 보면 보수 재건 방향성을 공감하는 분들에게 의미 있는 승리를 안겨준 것 같다”고 밝혔다. 그러면서 그는 “이 선거를 통해 이재명 정부 폭정을 좌시하지 않겠다는 결기도 보여주셨다”고 했다.
평택을 선거에서 승리하며 수도권 4선 의원이 된 유 당선인도 지방선거 결과에 대한 장 대표의 책임론을 제기했다. 유 당선인은 ‘장 대표가 거취에 대한 고민을 해야 된다고 보는가’라는 질문에 “당연히 하실 거라고 생각한다”고 밝혔다. 이어 장 대표가 사퇴하지 않을 경우를 묻자 “주변에 있는 동료 의원들과 당원 동지 여러분과 긴밀히 상의하도록 하겠다”고 했다.
유 당선인은 이번 선거 결과에 대해선 “저희에게 결코 가볍지 않은 숙제를 남겼다고 생각하고, 수도권 민심이 어디에서부터 멀어졌는지 좀 냉정하게 돌아볼 필요가 있다”고 밝혔다. 그러면서 “현재의 (장동혁) 지도부가 가려고 했었던 방향이 민심으로부터 얼마나 멀어져 있는지를 냉정하게 측정할 필요가 좀 있을 것 같다”고 했다.
댓글 0