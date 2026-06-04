한동훈 복당 의지…“천년만년 무소속이면 이렇게 모이셨겠나”

6·3 지방선거와 함께 치러진 부산 북갑 재선거에서 승리한 무소속 한동훈 당선인이 4일 “부당하게 제명된 날 반드시 돌아간다고 말씀드렸다”며 복당 의지를 드러냈다. 실제로 한 당선인은 올해 1월 당원 게시판 사건과 관련해 당 지도부가 제명을 결정한 뒤 “절대 포기하지 말라. 기다려달라. 저는 반드시 돌아온다”고 말한 바 있다.
한 당선인은 이날 부산에 마련한 선거사무소에서 진행한 기자회견에서 ‘당선 이후 국민의힘으로 돌아가 보수 재건 계획이 있나’라는 취재진 질문에 “이 선거 승리도 그 약속을 실천하는 과정”이라며 이같이 말했다. 그는 “그동안 소원했던 많은 의원님들과 덕담을 나누며 통화했는데 국민의힘 다수 의원들도 보수 재건 방향은 분명히 필요하고 그 과정에서 제가 제시했던 보수 재건의 명분이나 대의에 공감하는 분들이 굉장히 많다고 느끼고 있다”며 “이번 선거 민심을 바탕으로 보수 재건이 될 것”이라고 했다.
한 당선인은 국민의힘 장동혁 대표 등 당권파를 겨냥해 “언행이 보수 정당이 가져온 품격이나 실력에 맞지 않다”며 “이제는 좀 반성하고 방향을 제대로 잡아야 한다고 생각한다”고 말했다. 그는 “그런 점에 대해 많은 분들이 공감하고 계시다”고도 부연했다. 한 당선인은 “이번 선거를 계기로 우리가 왜 정치하는지 그것에 관한 공감대를 통해 보수 재건을 할 수 있었으면 좋겠다”며 “그걸 먼저 생각한다. 이 선거를 통해서 드러난 시대 정신이라고 생각한다”고 강조했다.
이재명 정부에 대한 견제도 공언했다. 한 당선인은 “저의 승리가 이재명 정권의 ‘공소취소’ 폭주에 대한 명백한 경고가 될 것”이라며 “이를 저지해야 하는 데 역할을 해야 할 것 같다”고 했다. 이어 “이재명 정권은 이번 선거에서 분명히 드러난 민의(民義)를 오판하지 말아야 한다”고 했다. 한 당선인은 “이 대통령이 자기 대리인으로 내세우고 여러 방식으로 개입했지만, 결국 무소속인 한동훈에게 패배했다”며 “공소취소 같은 협잡(挾雜)을 시민들께서 어떻게 판단하시는지 물어보자는 걸 선거 내내 얘기했는데 그 점을 받아들이라고 경고한다”고 했다.
의정 활동에 있어 무소속의 한계를 묻는 말에 “천년만년 무소속이었으면 이렇게 많이 모이셨겠나”라며 “저의 당선으로 이미 시작됐다고 생각하고 구체적인 공약 내용에 대해 상당 부분 말씀드린 상황이라서 그 이행 과정을 지켜봐달라”고 했다. 이어 “(1호 입법안은) 발달장애 지원책에 대한 획기적인 변화가 필요하다”며 “‘희수법’이라는 이름의 법을 추진하겠다고 말씀드렸다”고 했다.
경기 평택을 재보궐에 당선된 유의동 국민의힘 의원에 대해서는 “유의동 의원은 제가 경험한 바로는 좋은 정치인이다. 좋은 정치인이 국회로 들어오는 데 대해 (당선 소식에) 박수를 친 것”이라고 했다.
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