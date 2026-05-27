北 ‘섞어 쏘기’ 본격 시험…탄도·순항미사일과 방사포 동시 도발

북한 조선중앙통신은 전날(26일) 김정은 국무위원장이 참관한 가운데 ‘신형 경량급 다용도 미사일 발사체계’와 ‘다연장 전술순항미사일 무기체계’를 시험발사했다고 27일 밝혔다.
그러면서 차륜형 다연장 발사대에서 ‘화성-11라’형으로 추정되는 단거리전술탄도미사일과 240mm 방사포탄이 잇달아 발사되는 사진을 공개했다. 1개의 발사대에서 탄도미사일과 방사포의 동시 발사 능력을 과시한 것.
조중통에 따르면 김 위원장은 전날 “중요한 고난도 국방 과학기술이 실천 무기시험에 도입됐다”며 “대적하는 세력이 요행을 떠나 이론적으로 생존 자체가 불가능할 정도로 되는 파괴력을 갖춰야 한다”고 위협했다. 유사시 탄도미사일과 방사포, 순항미사일의 동시 다발적 ‘섞어쏘기’로 한국 방공망을 돌파해 서울 등 수도권을 초토화하겠다고 협박한 것이다.
이번 다용도 미사일 발사체계는 우리 군의 ‘천무’ 다연장로켓이나 미군의 하이마스(HIMARS·고속기동 로켓포병시스템)와 유사하다는 평가가 나온다. 단일 발사대에서 고정밀도의 다양한 미사일을 쏠 수 있고, 신속한 재장전 능력과 고도의 기동성을 갖춘 ‘북한판 천무’로 볼 수 있다는 것이다. 군은 전방 북한군 포병부대의 노후화된 방사포를 대체하고, 장사정포의 사거리와 정밀도를 증대시켜 대남 타격능력을 강화하기한 의도로 보고 있다. 신종우 한국국방안보포럼 사무총장은 “작년 노동당 80주년 열병식에서 공개한 다용도미사일 발사체계의 첫 시험발사를 공개한 것”이라며 “실전 배치되면 북한군 전방군단 포병부대의 작전반경이 기존 70km에서 200km미만까지 확대될 수 있다”고 분석했다.
북한은 단거리 전술순항미사일의 발사 장면도 공개했다. 조중통은 이 미사일이 남부 국경지역의 장거리 포병여단에 배치될 예정으로 100㎞ 계선의 표적을 초정밀 타격할 수 있다고 주장했다. 이 미사일이 군사분계선(MDL) 인근에 배치될 경우 서울 등 수도권 대부분 지역이 사정권에 포함된다.
전문가들은 북한이 탄도미사일과 방사포, 순항미사일 등의 ‘섞어쏘기’로 한국 방공망을 무력화시키겠다는 의도를 노골적으로 드러낸 것으로 보고 있다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “최전방 포병여단에 AI 유도 순항미사일 등을 실전 배치해 수도권 및 전방 부대에 대한 직접적·실전적 타격 공포를 극대화한 것”이라며 “우리 군의 킬체인(Kill Chain) 및 한국형 미사일방어체계(KAMD)를 무력화할 수 있다는 기술적 자신감을 피력했다”고 분석했다.
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