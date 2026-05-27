본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
정치
전우 곁으로… 6·25 참전 佛용사 2인 유해 봉환
동아일보
입력
2026-05-27 04:30
2026년 5월 27일 04시 30분
양회성 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260527/133997829/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
6·25전쟁에 유엔군으로 참전했던 프랑스인 용사 앙드레 다차리 씨와 자크 그리졸레 씨의 유해봉환식이 26일 인천국제공항에서 거행되고 있다. 지난해 3월 별세한 다차리 씨는 1953년 3월부터 이듬해 8월까지 유엔 프랑스군 소속으로 임무를 수행했다. 2024년 11월 별세한 그리졸레 씨는 1951년 4월부터 이듬해 7월, 1953년 3∼10월 두 차례 파병돼 소양강 전투 등에서 활약했다. 두 고인의 유해는 부산 유엔기념공원에 안장된다.
#6·25전쟁
#유엔군
#프랑스인 용사
#앙드레 다차리
#자크 그리졸레
#유해봉환식
#부산 유엔기념공원
#유엔 프랑스군
인천=양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
LG전자 협력사 직원이 본사 임직원 2명 찔렀다…“업무 갈등”
2
호르무즈 원유-LNG선 3척… 美-이란 협상 중에 빠져나와
3
‘삼전닉스 2배 ETF’ 첫날 불기둥…교육사이트 마비까지
4
[단독]북핵 맞서 5000t급 핵잠서 키워… 美버지니아급 MRO 참여도 고려
5
정청래, 박근혜 유세지원에…“탄핵당하고도 부끄러움 모르고 돌아다녀”
6
“인천∼고베 항공료 1000원”… ‘여행객 급감’ LCC, 요금할인 경쟁
7
영종도~신도 잇는 교량, 하반기 개통될 듯
8
“폐암, 불치병 아닌 관리하는 병… 개인 맞춤형 치료로 발전”
9
수서역 인근 배수관 작업중 매몰…60대 심정지
10
김수현측, 김세의 구속에 “마침내 진실 증명…수사기관에 감사”
1
정청래, 박근혜 유세지원에…“탄핵당하고도 부끄러움 모르고 돌아다녀”
2
고성국 “박근혜, ‘30년 구형’ 한동훈 척결 호소해달라”…부산 북갑 지원 요청
3
[단독]“8000t급 한국형 핵잠, 2030년대 중반 첫 진수”
4
서소문 고가차도 상판 붕괴…감리단장·현장소장 등 3명 숨져
5
李 “외국인 주식 매도로 달러 빠져…주가 안정되면 환율 상승 멈출것”
6
정용진 사과에…정청래 “소나기 피하기 의심” 與대변인은 “마무리 잘돼”
7
서소문 참사에 “오세훈 때문” “우리 區는 안전” 여야 망언 눈살
8
李 “집값 오른다는데 대책 세우고 있나… 정책 신뢰 중요”
9
교육감 후보 4명중 1명은 음주운전-폭력 등 ‘전과자’
10
[사설]정용진 “제 잘못, 용서 구해”… 차분히 진상 규명 지켜볼 때
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
LG전자 협력사 직원이 본사 임직원 2명 찔렀다…“업무 갈등”
2
호르무즈 원유-LNG선 3척… 美-이란 협상 중에 빠져나와
3
‘삼전닉스 2배 ETF’ 첫날 불기둥…교육사이트 마비까지
4
[단독]북핵 맞서 5000t급 핵잠서 키워… 美버지니아급 MRO 참여도 고려
5
정청래, 박근혜 유세지원에…“탄핵당하고도 부끄러움 모르고 돌아다녀”
6
“인천∼고베 항공료 1000원”… ‘여행객 급감’ LCC, 요금할인 경쟁
7
영종도~신도 잇는 교량, 하반기 개통될 듯
8
“폐암, 불치병 아닌 관리하는 병… 개인 맞춤형 치료로 발전”
9
수서역 인근 배수관 작업중 매몰…60대 심정지
10
김수현측, 김세의 구속에 “마침내 진실 증명…수사기관에 감사”
1
정청래, 박근혜 유세지원에…“탄핵당하고도 부끄러움 모르고 돌아다녀”
2
고성국 “박근혜, ‘30년 구형’ 한동훈 척결 호소해달라”…부산 북갑 지원 요청
3
[단독]“8000t급 한국형 핵잠, 2030년대 중반 첫 진수”
4
서소문 고가차도 상판 붕괴…감리단장·현장소장 등 3명 숨져
5
李 “외국인 주식 매도로 달러 빠져…주가 안정되면 환율 상승 멈출것”
6
정용진 사과에…정청래 “소나기 피하기 의심” 與대변인은 “마무리 잘돼”
7
서소문 참사에 “오세훈 때문” “우리 區는 안전” 여야 망언 눈살
8
李 “집값 오른다는데 대책 세우고 있나… 정책 신뢰 중요”
9
교육감 후보 4명중 1명은 음주운전-폭력 등 ‘전과자’
10
[사설]정용진 “제 잘못, 용서 구해”… 차분히 진상 규명 지켜볼 때
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
청주 노래방 흉기 살해범 신상공개…60세 백승태
“인천∼고베 항공료 1000원”… ‘여행객 급감’ LCC, 요금할인 경쟁
삼전 성과급 찬성, 초기업 81%-비반도체 21%로 갈려
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0