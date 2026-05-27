전우 곁으로… 6·25 참전 佛용사 2인 유해 봉환

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6·25전쟁에 유엔군으로 참전했던 프랑스인 용사 앙드레 다차리 씨와 자크 그리졸레 씨의 유해봉환식이 26일 인천국제공항에서 거행되고 있다. 지난해 3월 별세한 다차리 씨는 1953년 3월부터 이듬해 8월까지 유엔 프랑스군 소속으로 임무를 수행했다. 2024년 11월 별세한 그리졸레 씨는 1951년 4월부터 이듬해 7월, 1953년 3∼10월 두 차례 파병돼 소양강 전투 등에서 활약했다. 두 고인의 유해는 부산 유엔기념공원에 안장된다.

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인천=양회성 기자 yohan@donga.com
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