정원오 “吳, 철근누락 현장 가보지도 않아”… 오세훈 “鄭, 행당 준공지연 논란 나몰라라”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 26일 04시 30분

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[지방선거 D－8]
사전투표 앞 마지막 휴일 유세
정원오, ‘吳 취약지’ 서남권 돌고
오세훈, ‘鄭 본거지’ 성동구 공략

더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 25일 서울 강서구 마곡나루역 근처 광장에서 지지를 호소하고 있다(왼쪽 사진). 같은 날 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 서울 노원구 일대에서 유세를 펼치고 있다. 장승윤 기자 tomato99@donga.com·변영욱 기자 cut@donga.com
더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 25일 서울 강서구 마곡나루역 근처 광장에서 지지를 호소하고 있다(왼쪽 사진). 같은 날 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 서울 노원구 일대에서 유세를 펼치고 있다. 장승윤 기자 tomato99@donga.com·변영욱 기자 cut@donga.com
29, 30일 진행되는 6·3 지방선거 사전투표를 앞두고 더불어민주당 정원오, 국민의힘 오세훈 서울시장 후보는 동서로 흩어져 집중 유세를 펼쳤다. 정 후보는 서울 서남권을 돌며 ‘안전’과 ‘정비사업’ 문제를 고리로 오 후보를 견제했고, 오 후보는 정 후보의 정치적 기반인 성동구 등 동북권을 찾아 공세 수위를 끌어올렸다.

정 후보는 25일 서울 강서구 마곡나루역을 시작으로 양천구, 금천구, 영등포구 등 국민의힘 약세 지역으로 꼽히는 서남권 일대 유세 일정을 소화했다. 정 후보는 서울 양천구 현대백화점 인근에서 진행한 연설에서 “양천구는 신월 싱크홀 사고가 발생한 곳임에도 오 후보는 그 부분을 돌아보지 않는다”며 “(철근 누락 사태가 있었던) 광역급행철도(GTX) 삼성역도 한 번 가지 않았다”고 강조했다. 2022년 오 후보의 서울시장 재임 기간 발생한 양천구 신월동 싱크홀 사태를 최근 GTX 사태와 연계해 안전 이슈를 부각한 것이다.

정 후보는 또 2008년 뉴타운 지정 후 장기간 사업이 표류했던 영등포구 신길2구역을 방문해 “서울 지역 34개 사업지 중 사업계획 승인을 받은 곳은 아직 일부”라며 오 후보의 시장 재임 기간 동안 정비사업이 지연됐다는 점을 지적하기도 했다.

오 후보는 정 후보의 본거지인 성동구를 포함해 광진구, 도봉구, 노원구 등 동북권 집중 유세에 나서 정 후보에 대한 공세 수위를 높였다. 오 후보는 도봉구 홈플러스 앞 유세 현장에서 정 후보의 성동구청장 재임 시절 불거진 행당7구역 준공 지연 논란을 언급하며 “그렇게 사고를 쳐놓고 나 몰라라 하고 해결도 안 해놓고 시장에 출마해 버렸다”고 비판했다. 정 후보가 구청장 시절 정비사업으로 주택 1만2000여 채를 준공했다는 발표에 대해선 “본인 취임 전인 2006∼2011년 서울시가 구역 지정한 물량을 업적 가로채기했다. 후안무치하다”고 주장했다.

오 후보는 또 도봉구 창동에 조성 중인 서울아레나를 포함한 동북권 개발 계획도 발표하며 “노원, 강북, 성북까지 동북권 전체를 발전시키겠다”고 강조했다.

#6·3 지방선거#더불어민주당#국민의힘#서울시장 후보
구민기 기자 koo@donga.com
이채완 기자 chaewani@donga.com
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