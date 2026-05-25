김용남 ‘차명 의혹’ 대부업체 대표, 최근까지 캠프서 선거 지원

김용남 보좌진 출신 한 씨, 가족법인 대표도
조국혁신당 “결자해지”-국힘, 김 후보 고발키로
김 측 “경영위기에 동생 도우려고 떠안은 것”
경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 더불어민주당 김용남 후보가 차명으로 운영했다는 의혹이 불거진 대부업체 대표가 최근까지 김 후보 캠프에서 활동한 것으로 전해졌다.
25일 정치권에 따르면 한모 씨는 김 후보 후원회 사무국장으로 평택을 선거를 지원한 것으로 알려졌다. 한 씨는 김 후보가 소유한 농업회사법인을 통해 설립된 대부업체의 대표이자, 김 후보의 보좌진 출신으로 차명 의혹의 당사자다. 앞서 공개된 2021년 녹취록에서 김 후보는 “사무실 직원 이름만 빌려서 대표이사를 해놓은 거야”라고 말한 바 있다.
한 씨는 SK의 경기 용인 반도체 산업단지 인근 토지를 매입하고 임대형 기숙사를 신축해 논란이 된 김 후보 가족법인에서도 대표이사를 역임한 것으로 나타났다.
논란이 해소되지 않는 상황에서 조국혁신당은 “김 후보의 이슈가 서울과 영남 지역 선거에 악영향을 주고 있다”며 연일 민주당 압박에 나섰다. 조국 대표는 이날 CBS 라디오에서 “만약에 (김 후보가) 장관 후보가 돼서 인사청문회를 했다면 통과가 됐을까”라며 “(민주당이) 민주 개혁 진영의 맏형 정당인데 결자해지해야 된다”고 말했다. 사실상 김 후보의 후보 사퇴를 촉구한 것이다.
국민의힘은 김 후보를 대부업법 위반으로 고발한다는 방침이다. 장동혁 대표는 서울 여의도 중앙당사에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 “이재명은 ‘고리대’가 망국의 징조라고 했다. 절박한 사람이 더 비싼 돈을 쓰는 건 잔인하다면서 고리 사채에 대한 무관용 원칙을 주장했다”라며 “그런데 그 무관용의 대상이 바로 이재명 옆에 있었다”고 김 후보를 지목했다. 이어 “국회가 아니라 감옥에 보내야 할 사람”이라고 날을 세웠다.
송언석 원내대표도 “이 대통령은 고 노무현 대통령 17주기 추모식에 가서 반칙과 특권이 없는 세상을 언급했다”며 “반칙과 특권의 온상은 서민들 피 빨아먹는 대부업체를 차명으로 운영하는 국회의원 후보”라고 비판했다. 박성훈 중앙선대위 공보단장은 회의를 마친 후 기자들과 만나 “결코 묵과할 수 없는 사안”이라며 “당연히 법적 조치가 진행될 것”이라고 말했다.
김 후보 측은 “왜곡한 허위 주장과 정치 공세가 도를 넘어서고 있다”며 반발했다. 김 후보 캠프는 입장문을 내고 “동생이 운영하던 회사가 경영 위기에 처하자 동생을 돕고 사태를 해결하기 위해 2020년경 부득이하게 지분을 인수하며 책임을 떠안은 것”이라며 “주식 명의를 본인 실명으로 이전했고 관련 재산 역시 법과 절차에 따라 정상적으로 신고했다. 또 해당 업체로부터 단 한 차례의 배당, 급여, 수익도 받은 사실이 없다”고 해명했다.
민주당 조승래 사무총장도 기자간담회에서 “의혹제기는 있었지만 불법으로 판단할 근거가 취약하다”며 “후보를 중간에 그만둘 만한 사항은 아니라는 점을 분명하게 말씀드린다”고 밝혔다.