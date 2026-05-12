李, 선호투표 언급 SNS에 조정식 사진 첨부 논란

“선호투표, 비용 시간 아끼려는 것”
의장 출마 조정식에 투표 사진 공유
靑 “제도 설명… 특정후보 관련 아냐”
더불어민주당 국회의장 후보를 선출하는 권리당원 투표가 11일 시작된 가운데 이재명 대통령이 이번 경선에서 시행되는 권리당원 선호투표제에 대해 “대선 등의 선거에서 결선투표제를 도입할 경우 동시 도입을 논의하게 될 것”이라고 밝혔다.
이 대통령은 이날 X(옛 트위터)에 “선호투표제는 제가 민주당 대표일 때 결선투표제와 함께 도입한 것”이라며 이같이 적었다. 선호투표제는 유권자가 모든 후보자에 대한 순위를 적어 내면 유권자가 1순위로 투표한 후보자가 탈락하더라도 결선에 진출한 후보자들 중 더 높은 순위로 투표한 후보자에게 표가 자동으로 가는 방식이다. 이 대통령은 선호투표제에 대해 “결선투표를 위한 비용과 시간을 아끼기 위한 것”이라고 덧붙였다.
이 대통령이 X에 올린 이 글과 함께 한 지지자가 권리당원 투표에서 조정식 의원에게 투표한 캡처 사진을 공유하면서 당이 술렁였다. 선거를 앞두고 이른바 ‘명심’(이 대통령의 마음)을 은연중 드러낸 것 아니냐는 취지다. 민주당은 이날부터 이틀간 권리당원 투표, 13일 의원 대상 현장 투표를 통해 최종 후보를 확정한다. 현재 6선인 조 의원과 5선의 김태년 박지원 의원이 3파전을 벌이고 있다.
당내 선거 개입이자 입법부 선거에 대한 개입으로 삼권분립 위반 아니냐는 등 논란이 확산되자 청와대는 “선호투표제에 대한 제도 설명 글일 뿐 특정 후보에 관련한 것이 아니다”라고 해명했다.
이에 대해 박 의원은 즉각 페이스북에 “우연의 일치”라며 “저는 민심 당심이 천심이고 의심(의원의 마음)도 천심을 따르리라 믿고 제 진심을 담아 열심히 하면 명심도 박지원을 의장으로 지지해 주리라 믿는다”고 적었다. 김 의원 측은 “별도 입장은 없다”고 했다.
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