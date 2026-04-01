與 이번엔 ‘성비위’… 금품 비리 의혹 이어 공천 과정 잇단 잡음

더불어민주당 6·3 지방선거 기초단체장 공천 과정에서 잇단 금품 비리 의혹에 이어 성비위 의혹까지 불거지며 잡음이 커지고 있다. 민주당은 29일 성비위 의혹을 받는 강원 양구군수 후보자 공천을 무효화하고 금품 관련 의혹을 받는 전남 순천, 서울 종로 강북 등의 공천에 대해서도 재심 절차를 진행 중이다.
강준현 수석대변인은 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의 후 기자들과 만나 “강원 양구군수 선거구에 대한 후보자 추천을 무효화하고 재추천을 위해 해당 지역을 전략선거구로 지정하기로 의결했다”고 밝혔다. 민주당은 양구군수 후보로 확정됐던 김철 전 양구군의회 의장에 대한 성비위 관련 제보를 받은 후 감찰을 진행했고 사안이 중대하다고 판단해 공천 무효 결정을 내린 것으로 전해졌다.
민주당은 전남 순천시장, 서울 종로구청장 강북구청장 등 경선 과정에서 금품 관련 의혹이 제기된 일부 지역에 대해서도 윤리감찰단 재심위원회 조사를 진행 중이다. 강 수석대변인은 “30일 정도 최고위에서 의결하고 (결과를) 발표하도록 하겠다”고 말했다.
순천시장 후보로 확정된 손훈모 변호사는 경선 과정에서 불법 정치자금을 수수했다는 의혹을 받고 있다. 유찬종 종로구청장 후보는 경선 과정에서 지역 유권자에게 현금을 제공했다는 논란이 일었으며 이승훈 강북구청장 후보는 유권자들에게 식사를 접대했다는 의혹이 불거졌다.
다른 후보자들의 금품 관련 의혹도 잇따랐다. 전북 임실군수 결선에서는 금품이 담긴 봉투 전달 시도 의혹이 제기돼 개표 보류 및 중앙당 차원의 조사가 진행됐지만, 감찰 결과 문제가 없다는 결론이 나오면서 한득수 후보가 28일 최종 확정됐다. 전남 광양시장 후보 경선에 나선 박성현 예비후보는 불법 전화방 운영과 금품 제공 등 혐의로 경선 후보 자격이 박탈돼 정인화 현 광양시장이 후보로 확정되기도 했다.
한편 민주당 전남광주통합특별시장 경선에서 탈락한 김영록 전남도지사는 이날 결선 과정에서 거주지를 ‘전남’이라고 응답하자 전화가 끊긴 사례가 2308건에 달했다는 점을 언급하면서 “경선 결과를 흔들 수 있는 중대한 절차적 하자”라며 중앙당 차원의 재조사를 공개 요구했다.
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