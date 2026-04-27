민주당 제명된 김관영 “무소속 출마 고민…늦어도 내주 입장 발표”

‘대리기사비 지급 논란’으로 더불어민주당에서 제명된 김관영 전북도지사가 6·3 지방선거에서 무소속으로 출마를 검토하고 있는 것으로 파악됐다. 전북도지사 경선에서 친청(친 정청래)계로 꼽히는 이원택 의원이 최종 후보로 선출되는 과정을 둘러싸고 당내 잡음이 이어지는 가운데 현역 김 지사의 무소속 출마 여부가 전북 선거 판도에 변수가 될 것이란 관측이 나온다.
김 지사는 27일 동아일보 통화에서 무소속 출마 가능성에 대해 “고민 중이다. 여러 얘기를 많이 듣고 있다”며 가능성을 열어뒀다. 또 이날 전북도청 출입 기자들과 만난 자리에서 “아무리 늦어도 다음주까지는 가부간 입장을 밝히겠다”고 밝혔다. 공직선거법상 공직자 사퇴 시한이 다음달 4일까지인 만큼 김 지사가 이번 주말까지는 출마여부를 최종적으로 결정할 것이란 전망이 나온다.
김 지사는 당초 전북도지사 유력 후보로 여겨졌지만 지난해 말 지역 청년들과의 식사자리에서 대리기사비 91만 원 가량을 지급한 사실이 드러나며 경선을 일주일 남겨둔 이달 1일 당에서 전격 제명됐다. 이후 경쟁자인 이 의원 역시 지역 청년들과의 간담회 자리에서 70만 원 가량의 식비를 김슬지 전북도의원이 대신 결제했다는 ‘식사비 대납’ 의혹이 불거졌다. 하지만 당 윤리감찰단이 신속하게 이 의원에 대해 ‘혐의 없음’ 결론을 내며 경선을 치를 수 있었고, 안호영 의원과의 양자 대결에서 최종 승리해 전북지사 후보로 선출됐다.
당내에선 두 후보 모두 문제가 불거졌음에도 친청계인 이 의원에 대해서만 당이 면죄부를 준 것 아니냐는 논란이 이어졌다. 전북경찰청은 15일 식사비 대납의혹과 관련해 이 의원의 지역 사무실을 압수수색 하는 등 수사를 이어가고 있다. 안 의원은 경선 과정의 불공정성을 지적하고 이 의원에 대한 재감찰을 요구하며 12일간 단식투쟁을 벌이다 22일 건강 악화로 병원에 이송됐다.
안 의원은 26일 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “이번 경선 과정이 공정했는지 묻지 않을 수 없다”며 재차 당 지도부를 직격했다. 그러면서 “당이 이 문제를 공정하게 해결하려는 의지가 있었는지 의심스럽다”며 “이 문제의 최종 책임은 선거를 지휘하는 당 대표에게 있다”고 정청래 대표를 정조준했다.
한편 2차 종합특검(특별검사 권창영)은 비상계엄 당시 전북도청사를 폐쇄했다는 의혹을 받고 있는 김 지사를 내란 동조 혐의 피의자 신분으로 30일 오후 2시에 불러 조사한다고 밝혔다. 김 지사는 “그전에 있었던 일들을 종합해서 잘 설명하고 꼭 마무리짓겠다”고 말했다.
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