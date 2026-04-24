정청래, 김남준과 귤현역 차량기지 청소…“金 공천 다음날, 우연의 일치”

더불어민주당 정청래 대표가 24일 오전 인천 계양구의 수도권 도시철도 귤현역 차량 기지에서 환경 정비 작업을 체험했다. 6·3 국회의원 보궐선거에서 인천 계양을에 전략 공천된 김남준 전 청와대 대변인과 6·3 지방선거 민주당 인천시장 후보인 박찬대 의원도 참여했다.
정 대표는 “차량 기지에 오는 것은 예전부터 계획된 것이었고 공천 발표를 어제(23일) 할지는 몰랐다”며 “이것도 우연의 일치이겠지만 마치 계획한 대로 이렇게 첫 공천 다음 날 일정을 이렇게 하게 됐다”고 했다.
정 대표는 24일 오전 박 의원, 김 전 대변인과 차량 기지에서 보호장구를 착용하고 열차 내부를 청소했다. 정 대표는 청소를 마친 뒤 취재진과 만나 “어제 공천 발표가 있었고, 몇 시간 지나 이곳에 왔다”며 “그만큼 뭔가 잘 맞아 떨어지는 것 같다”고 했다.
그러면서 “집권 여당으로서, 책임지는 정부 여당으로서 청소 노동자들의 삶뿐만 아니라 아까 보니까 적자 운행을 많이 한다는데 그런 부분도 저희가 잘 살펴 지하철이 원활하게, 차질 없이 잘 달리는 것처럼 우리의 삶도 잘 갈 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 했다.
김 전 대변인은 “저희 지역구에서 이런 체험을 할 수 있는 기회를 가지게 돼 개인적으로는 더 기쁘게 생각한다”며 “시민들의 건강을 책임지고 또 시민들의 발이 되어주시는, 묵묵히 현장에서 땀 흘려 일하시는 노동자들이 계신다는 것을 다시 한 번 확인했다”고 했다. 그러면서 “그분들이 열심히 일하고 땀 흘린 만큼 그 대가를 가져갈 수 있는 사회를 만드는 것이 정치인들의 역할”이라고 덧붙였다.
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