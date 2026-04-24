정청래, ‘계양을’ 김남준과 인천행…“계획한 것처럼 일정 잘 맞아떨어져”

정청래 더불어민주당 대표가 김남준 전 청와대 대변인을 인천 계양을에 전략공천한 바로 다음날 계양구를 김 전 대변인과 방문했다. 정 대표는 “우연의 일치겠지만 마치 계획대로 첫 일정을 하게 됐다”며 “그만큼 뭔가 잘 맞아떨어지는 것 같다”고 했다.
정 대표는 24일 오전 5시30분께부터 인천 계양구에 위치한 귤현역 차량사업소를 방문해 환경정비 작업 체험을 진행했다. 현장 체험에는 김 전 대변인을 비롯해 박찬대 인천시장 후보 등도 동행했다.
정 대표는 “지하철 청소하시는 분들의 애환을 잠깐이나마 느낄 수 있었다”며 “오늘 (노동자들이) 국가적 과제이기도 한 정년연장에 대해 얘기하셨는데 그런 부분도 이재명 정부의 약속이 지켜질 수 있도록 머지 않은 시간 안에 해결할 것”이라고 말했다.
박 후보는 “(인천교통공사가) 물가 등 생활 민생을 고려해서 적자를 감수하면서 (열차를) 운행하고 있는데, 공기업의 공익성과 지속가능한 경영효율화를 위해 합리적이고 균형잡힌 운영이 필요하겠다는 생각이 들었다”며 “청소 노동자들의 노동에 대해서 우리가 잠깐 경험했는데 우리 시민들의 삶을 위해 보이지 않는 곳에서 고생하시고 노력하는 분들이 많이 계시고 그런 것을 하나하나 살펴보는 게 바로 주권자인 우리 국민이 원하는 민생이고 행정”이라고 말했다.
김 전 대변인은 “우리 지역구에서 (작업을) 체험할 수 있는 기회를 갖게 돼 개인적으로 기쁘다”며 “현장에서 묵묵히 땀을 흘려 일해주시는 노동자가 계신다는 것을 다시 한 번 확인했고 그분들이 열심히 일하고 땀을 흘린 만큼 그 대가를 가져갈 수 있는 사회를 만드는 게 정치인의 역할”이라고 소감을 밝혔다.
한편 이날 정 대표와 박 후보, 김 전 대변인은 흰 방진 마스크와 하늘색 방진복을 착용한 채로 지하철 차량 청소 작업을 진행했다.
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