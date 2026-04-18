‘명픽’ 정원오 vs ‘5선 도전’ 오세훈…서울시장 맞대결

국민의힘, 18일 吳 시장 후보 확정
오세훈 서울시장이 6·3 지방선거에서 국민의힘 서울시장 후보로 확정됐다. 앞서 후보로 확정된 정원오 더불어민주당 후보(전 성동구청장)와 맞대결을 벌인다.
3연임 포함 총 4선…이번 5선 도전
성동구청장 출신 與 정원오와 대결
국민의힘 공천관리위원회는 18일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 오 시장이 당내 경선에서 박수민 의원과 윤희숙 전 의원을 제치고 서울시장 후보로 선출됐다고 밝혔다. 이번 선거에서 오 시장은 시장 3연임, 총 5선 시장에 도전한다.
1961년생인 오 시장은 2000년 제16대 총선에서 서울 강남을에 출마해 당선되며 정계에 진출했다. 이후 2004년 총선을 앞두고 재선 도전을 포기하고 정계를 은퇴했다.
오 시장은 은퇴 이후 2년여 만에 정치에 복귀해 2006년 서울시장에 출마했다. 당시 열린우리당 후보로 출마했던 강금실 전 법무부 장관을 꺾고 당선돼 첫 ‘40대 서울시장’이 됐다.
그는 2010년 시장 재선에 성공했고 2011년 무상급식 주민투표에 시장직을 걸었다가 사퇴했다. 이후 2021년 4월 서울시장 보궐선거에서 승리하며 재기에 성공했다. 2022년 지방선거에서 다시 당선됐다.
오 시장과 대결하는 정 후보는 3선 구청장 출신이다. 이재명 대통령이 공개적으로 능력을 칭찬해 ‘명픽(이재명 픽)’으로도 불렸다.
동아일보가 여론조사 전문기관 리서치앤리서치에 의뢰해 지난달 29~30일 서울에 거주하는 만 18세 이상 성인 남녀 802명을 대상으로 조사한 결과에 따르면 정 전 구청장과 오 시장은 가상 대결에서 각각 42.6%, 28.0%를 기록하며 14.6%포인트 격차를 보였다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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