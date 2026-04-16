“조국 때문에 울산까지 판 꼬였다”…민주당 고민은? [법정모독 UP & DOWN]

조국 조국혁신당 대표가 경기 평택을 국회의원 재보궐선거 출마를 결정하면서 여야 모두 재보궐 구도가 복잡해졌다는 분석이 나온다. 이재명 대통령의 최측근인 김용 전 민주연구원 부원장의 평택을 출마 가능성도 거론되면서 울산시장 등을 포함한 다른 수도권의 선거구 시나리오를 다시 짜야 하는 상황에 놓였다는 것이다. 강수영 변호사는 민주당에서 평택을 후보로 거론되고 있는 오세호 전 평택을 지역위원장 등을 언급하며 “민주당의 뚜렷한 주자가 없고, 별로 그렇게 눈에 보이는 사람이 없다”고 평가했다.
강수영 변호사는 16일 동아일보 유튜브 ‘UP & DOWN’에 출연해 평택을 지역 후보군과 관련해 “지금 재보궐 선거의 성격이 미니 총선급으로 비슷하게 가고 있는데 오세호 예비 후보의 경우 누구세요? 약간 이런 느낌이 있다”며 “대중들에게 그런 인상이 있어서 좀 이거 체급을 좀 키워야 되는 거 아니냐 그런 이야기가 나온다”고 말했다.
김 전 부원장의 평택을 출마 가능성과 관련해선 “이재명 대통령의 가장 최측근이었다는 점이 널리 알려져 있고, 아직까지 (김용의) 판결이 확정되지 않은 상태지만, 이분이 경기도 지역에 출마하고 싶다는 뜻은 계속 지속적으로 밝혔다”면서 “그래서 조국 대표가 출마하는 상황에서 본인 입장에서는 내가 가면 판의 중량감이 커지는 것 아닐까라고보는 것 같다”고 설명했다. 다만 “그런데 이게 당 지도부의 생각과 일치하느냐 이건 잘 모르겠다“면서 “당 지도부가 전략공천까지 고려할지는 (불확실하다)”고 덧붙였다.
강 변호사는 이번 선거 구도에 대해 “조국 대표가 들어오면서 단순했던 구도가 ‘고차 방정식’처럼 복잡해졌다”고 분석했다. 박상수 변호사도 이번 선거 구도를 ‘고차 방정식’으로 규정하며 복잡성을 강조했다. 그는 “조국 대표가 온 것만으로도 정청래 대표 머리가 복잡한데, 김용 전 부원장까지 등장하면서 (평택을이) 제일 힘든 고차 방정식이 됐다”고 말했다.
특히 평택을과 울산시장 선거의 연계성을 강조했다. 박 변호사는 “평택과 울산이 진보당이라는 존재로 인해 연계된 상황”이라며 “울산에서 진보당 김종훈 후보가 완주하면 김상욱 후보가 김두겸 (국민의힘) 후보한테 이기기가 쉽지 않다”고 분석했다.
이어 “김종훈 후보가 생각보다 강한 후보”라며 “울산 북구와 동구는 노동자 거주 지역으로 진보 정당의 후보들이 계속 당선되던 곳이다. 김종훈 후보는 구청장과 국회의원 지역구도 당선됐던 인물”이라고 평가했다.
또 박 변호사는 “평택에서 (판이) 꼬이면 울산시장 선거를 날리게 된다. 조국 대표는 부산에 왔어야 한다”고 주장했다. 그러면서 “조국 대표 1명이 평택을 선택하면서 공간이 생기자 김용 전 부원장이 치고 들어온 것”이라고 분석했다.
한편 ‘친한계’ 대표 인사인 박 변호사는 국민의힘 내부에서 한동훈 전 대표의 복당과 전략공천을 요구하는 움직임이 점차 가시화되고 있다고 주장했다. 부산 북구갑 보궐선거 공천을 둘러싼 갈등 속에서 당내 일각에서는 한 전 대표와의 결합 및 연대의 필요성이 제기된다는 것이다.
앞서 국민의힘 곽규택 의원은 채널A에 출연해 제명된 한동훈 전 대표에 대해 “지금이 복당해야 할 시점”이라고 말했다. 이에 대해 박 변호사는 한 전 대표를 중심으로 한 전략적 선택이 불가피하다는 입장을 내놨다.
박 변호사는 “복당 정도까지는 저도 오케이인데 복당 후 전략 공천으로 가시는 게 어떨까 싶다”며 “한 전 대표를 그냥 전략 공천, 아니면 무공천 후 복당 이런 방식도 괜찮은 것 같다”고 말했다. 이어 “우리 당이 동남 지역에서 바람을 불러일으킬 수 있는 카드가 사실상 한동훈밖에 없다”고 강조했다.
아울러 부산 북갑 국회의원 보궐선거 출마설이 나오는 하정우 청와대AI미래기획수석에 대해 박 변호사는 하 수석이 출마 의지가 있다면 스스로 결단해야 한다는 점을 강조했다. 그는 “그러면 그냥 사표를 쓰면 되는 것”이라며 “자기가 하고 싶으면 (결단하면) 된다”고 말했다. 이어 “계속 허락을 요구니까 하지 말라 그래도 정치 공천 개입 같고, 대통령에게 부담을 떠넘기는 것”이라고 지적했다.
4월 16일 〈법정모독 UP & DOWN〉 전문
▷김형민: 자 이번 주 정치 주가 오늘 발표합니다. ＜법정모독 UP & DOWN＞ 김형민입니다. 정치 주가 평가해 주실 두 분 어렵게 모셨습니다. 강수영 변호사님.
▶강수영: 안녕하세요. 강수영입니다.
▷김형민: 박상수 변호사님.
▶박상수: 예 안녕하십니까 박상수입니다.
▷김형민: 저희 이제 법정모독 첫 방 라이브 첫 방인데 첫 패널이 아주 의미 있는 자리에 어렵게 모셨습니다. 출연해 주셔서 너무 감사드립니다.
▶강수영: 아유 감사합니다.
▶박상수: 이렇게 또 개국 공신의 자리에 모셔주니
▷김형민: 오늘 활약 너무 기대해 보겠습니다. 이제 두 분이 이제 보니까 공통점이 좀 있어 보여요. 일단 변호사시고 키가 크시고 그다음에 저희 셋이 앉아 있으니까 스튜디오가 아주 꽉 차 든든합니다. 또 공통점이 있어요. 오늘 아주 아슬아슬하게 도착하셨어요.
▶강수영: 아 네 동대구역에서 기차 타고. 예 오전에 오자마자. 이 그 지도 앱을 제가 굉장히 신뢰하고 있었는데 아 이거 믿을 만한 게 안 된다는 것을. 이제 깨달았습니다. 지하철 타고 왔는데 아슬아슬했어요.
▷김형민: 우리 저기 박 변호사님도 변명의 얘기를 한 번.
▶박상수: 저요. 저는 사실 분장 받고 왔잖아요. 그렇긴 한데 근데 사실 저도 좀 약간 아슬아슬하게 도착하는 아이콘인데 저보다 조금 더 있으신 분이 계시니까 좋네요.
▷김형민: 알겠습니다. 그리고 이제 두 분이 약간의 가시밭길을 걷고 있다 이런 얘기 나와요. 보수의 심장 대구 출신이신데 진보 패널로 활동하고 계시고.
▶강수영: 네 지금도 대구 거주하고 있고요. 대구에서 대구·경북 독립언론인 진보 언론 운영하고 있습니다.
▷김형민: 대구 이제 고향 지인분들이랑 사이 괜찮으신가요?
▶강수영: 저를 그러니까 정치에 관련된 사람인 줄 몰라요. 방송 출연하는 지도 몰라요. 왜냐하면 그들의 알고리즘에 제 방송들이 뜨지가 않습니다.
▷김형민: 아예 안 보시니까.
▶강수영: 네 아예 다른 성향의 방송들만 보시기 때문에 제가 방송하는지도 모르세요 잘.
▷김형민: 그렇습니다. 우리 국힘 대변인 출신이신데 반지도부 평론을 아주 활발하게 하고 계세요. 요즘 평론 좀
▶박상수: 제가 여당인 줄 알고 영입돼서 들어왔는데 제2야당 생활을 계속하고 있어요. 그래서 사실 지금 여당 패널이긴 한데 제2야당 느낌이 좀 있습니다.
▷김형민: 요즘 평론 으쌰으쌰 아니면 좀 힘 빠지는 데 좀 어떠세요.
▶박상수: 근데 한동훈 전 대표가 지금 또 부산에서 활동을 활발하게 하고 계시지 않습니까? 힘을 받고 있죠. 저희들이 뭐 저희는 또 한동훈 전 대표를 중심으로 해 가지고 보수 재건이라는 이 측면으로서 끌고 가려고 하니까. 그런데 저는 강수영 변호사님. 제가 보수 패널로도 활동하고 그러지만 강수영 변호사님이 최근에 거의 방송계 태풍의 핵으로 급성장 중이시거든요. 쇼츠에 계속 등장하세요.
▷김형민: 제가 노래 부르는 것도 봤어요. 노래 엄청 잘 부르시더라.
▶강수영: 그러셨어요.
▷김형민: 노래 엄청 잘 부르시더라.
▶강수영: 저기 저기서 라디오에서
▶박상수: 그래서 제가 지난주에 처음 방송을 한번 호흡을 맞춰봤습니다. 지난주에 강수영 변호사님이랑 처음 호흡을 맞춰봤는데 일합을 나눠보고
▶강수영: 그때 방송 때 제가 박상수 변호사님한테 싹 발렸습니다.
▷김형민: 오늘 기대해 보겠습니다. 오늘 한 주 간의 정치권 이슈 상한가 하한가 업앤다운 첫방 주제 열어보겠습니다. 워싱턴에 잠 못 이루는 밤. 요즘 워싱턴 하면 트럼프가 아니라 이분이 생각나요? 누군지 대충 머리에 떠오르시죠? 국민의힘 장동혁 대표 공천 파동이 한창인데 미국 갔습니다. 미국 갔어요. 당 대표가 할 일 하는 중이라는데 당내 분위기는 아주 심상치가 않습니다. 곽규택 의원이 어제 채널A에 나와서 사실상 국민의힘 부산 북갑 단일 후보 주장했어요. 이거 결국 한 전 대표 힘 실어주는 거죠.
▶박상수: 네 그렇죠 아무래도 곽규택 의원 같은 경우에는 사실 이게 지금 약간 회자가 되고는 있기는 한데 저희 한동훈 대표 지도부 시절에 수석 대변인을 하셨어요. 완전한 친한계로 분류되기는 조금 어렵긴 했는데 그래서 사실 제가 지금 이게 막 캡처돼서 다 오던데 12월 16일 날. 2024년 12월 16일 날 한동훈 전 대표가 물러날 때 이제 곽규택 의원이 사실 대표실에 같이 있던 그 마지막 멤버중에 한명이었습니다. 그 이후로는 이제 친한계랑 보조를 맞추기보다는 좀 이제 당권파나 이제 우리 당의 중심 쪽에 있는 사람들이랑 지금 현재 중심에 있는 사람들이랑 그 활동을 계속해서 해왔지만 그래도 이분은 좀 합리적인 생각을 갖고 있고 또 부산에서의 선거에서 한동훈 전 대표의 역할에 대해서 긍정적으로 좀 평가를 하고 있는 것 같아요. 그래서 곽규택 의원이 어제 복당 후 경선의 단일 후보라는 말까지 이렇게 여기 채널A 돌직구에 나와서 이야기를 하셨는데 조금 더 오셔도 될 것 같아요. 복당 정도까지는 저도 오케인데 복당 후 전략 공천으로 가시는 게 어떨까 싶어요. 한동훈 전 대표를 그냥 전략 공천 아니면 무공천 후 복당 뭐 이런 것도 괜찮은 것 같고.
▷김형민: 어쨌든 한동훈 원픽.
▶박상수: 원픽으로 가야죠. 지금 왜 그러냐면 우리 당이 이 동남 지역에서 변수로 그나마 던질 수 있는 게 그러니까 이렇게 바람을 불러일으킬 수 있는 게 한동훈 카드밖에 없거든요. 그러니까 그 카드를 이제 쓰자는 이야기를 하는 거고 그게 이제 김도읍 의원의 무공천 주장에서도 나왔고 그다음에 이번에 이제 곽규택 의원의 복당 후 경선의 단일 후보 주장으로 지금 이렇게 나오고 있는 건데 이것은 앞으로 점점 더 심해질 것이다. 그래서 작년에 제가 올해죠. 올해 초에 한동훈 대표가 제명이 됐을 때 제가 어떤 종편의 기자님 한 분한테 전화를 받으면서 제가 그랬어요. 4월 이후 분위기가 바뀐다.
▷김형민: 4월 이후
▶박상수: 두고 보시라 그러면서 왜냐 4월이 되면 장동혁 대표의 공천 권한이 이제 다 소진된다. 그러면 장동혁 대표는 이제 줄 게 없다 줄 게 근데 본선에 나온 후보들은 당선을 바라기 때문에 그때는 이제 장동혁이 아니라 한동훈을 볼 수밖에 없다. 그래서 4월 이후 분위기가 반전될 거니까 두고 보시라 했는데 어제 곽규택 의원 이 발언이 나오고 그 기자님이 저한테 전화를 해 오셨어요.
▷김형민: 곽규택 의원의 발언이 약간 국면 전환되는 약간 그런 기준점이라고 보시는 건가요?
▶박상수: 그렇게 보신 것 같아요. 저한테 그러더라고요. 둑이 무너지는 느낌이었다. 그러면서 변호사님 말씀이 맞았네요 하면서 그러길래 제가 그런다 했잖아요. 그러니까 저는 반신반의했는데 그래서 제가 이게 시작일 거다 앞으로 더
▷김형민: 그러면은 친한계 쪽 반응이 조금 지금 고무적이겠네요. 지금 어떻게
▶박상수: 글쎄요. 저희는 근데 이렇게 될 거라고 예상했어요. 지금 주호영 의원도 무공천을 주장하고 있잖아요. 그러니까 주호영 의원은 처음에 계속 수석 얘기하다가 막상 이제 전입신고까지 하고 나니까 무공천 얘기를 하시잖아요. 그러니까 이러한 부분들이 앞으로 당내에서 더 퍼져 나갈 것이라고 생각합니다.
▷김형민: 그럼 당내에서 김도읍 의원 같은 당내 사람들이 물밑으로나 공식은 아닌 것 같고. 물밑으로 한동훈 대표한테 이렇게 좀 이렇게 영입 제안 이렇게 들어와라 복당해라 이런 요구도 혹시 들어온게 있으신가요?
▶박상수: 글쎄요. 그러한 부분들을 공개적으로 다 이야기를 할 수는 없는 사안인데 이미 경선 때부터 경선 때부터 한동훈 대표 쪽의 우리 쪽에 그런 접촉이나 이야기나 심지어 자체 제작한 보고서 같은 것도 갖다주고 막 그래요 이미. 왜냐하면 경선 때까지야 당권파의 눈치를 볼 수밖에 없는데 본선에 가서는 중도 확장성을 가지고 있고 계엄에 반대하는 선명성을 가지고 있는 한동훈 대표를
▷김형민: 이겨야 되니까
▶박상수: 데리고 함께 데리고 본선을 가야 승산이 그나마 있으니까 그건 모든 정치인의 본능적인 행동이라고 생각합니다.
▷김형민: 물론 이제 근데 그렇게 볼 수도 있는데 문제는 이 공천권을 진 장 대표가 한 전 대표한테 무공천이나 지금 말씀하신 복당시킨 후 단일 후보 만들기 이걸 할 거냐 가능성이 있다 없다?
▶강수영: 저는 없다. 근데 이거는 저는 박상수 변호사님 말씀이 지극히 상식적이고 국민의 입장에서 매우 바람직한 말씀이라고 생각하거든요. 그러나 장동혁 지도부는 언제나 비상식으로 가 왔습니다. 비상식 그런데 민주당 쪽이나 진보 진영 쪽에서도 최근에 이런 재밌는 얘기가 있는 게 만약에 장동혁 대표가 지금 일어나고 있는 모든 것들이 사실은 약간의 연출이고 거의 선거 임박해가지고 극적으로 한동훈 복당 전략공천 빠방 혹은 단일화 빵 이러면 컴백 빡이러면 정치 천재다. 장동혁은 정치 천재다. 이 모든 것들을 약속대련처럼 갈등 구조와 서사를 만든 다음에 극적으로 단일화나 전략 공천이 이루어내는 거 정말 무서운 일이다. 그럴 가능성이 있냐고 저한테 자꾸 물어보시는 분도 있어요. 이쪽 진영에서 나도 인정. 만약에 그렇다면 정말 정치 천재 하지만 그럴 가능성이 매우 낮아 보이는 이유가 여전히 제가 방송 활동 같이 하면서 서정욱 변호사님이라든지 그쪽에 계신 분들 말씀을 들어보면 한동훈 대표 전 대표의 당선을 막는 것이 성공이다. 부산 북갑에서는. 민주당을 떨어뜨리는 게 아니고
▷김형민: 막는 것이
▶강수영: 막는 것이. 한동훈의 국회 입성을 막는 것이 우리 당권파의 성공이기 때문에 당선 안 해도 된다.
▷김형민: 왜 그런 거예요?
▶강수영: 들어오게 되면 또 전당대회 출마할 가능성이 있고
▷김형민: 당권 경쟁
▶강수영: 그렇죠. 그러면은 결국 다음 전당대회는 다음 대선에서의 전초전이라고 봐야 되는 잖아요. 당권을 잡는 사람이 다음 총선의 공천권을 행사할 수 있고 그러면 자기 사람들을 얼마나 많이 심을지 결정될 수 있고 계파가 형성되고 세력화를 할 수 있기 때문에 결국에는 장동혁 입장에서는 더 큰 꿈을 꾸기 때문에 그리고 지금 자기 기반이 되고 있는 소위 유튜브 권력들이 그 장동혁을 위시해서 계속 이 기득권을 누려야 되기 때문에 절대로 포기할 수 없다. 이 당권은 한동훈이 들어오는 순간 이 둑이 무너지기 때문에 이거 막는 게 더 중요하지 부산 민주당 줘도 돼 여기까지 나간다고 저는 생각합니다.
▶박상수: 그러니까 장동혁 대표의 지금까지의 정치는 한동훈 대표를 막자 이거밖에 없어요. 그건 모두가 공감할 겁니다. 지금도 어떻게 한동훈 대표를 막을 수 있을까 워싱턴 구상을 하고 있는 걸로 생각합니다.
▷김형민: 워싱턴 구상
▶박상수: 워싱턴 구상을 지금 하고 있는 것 같고 오늘 아침에 소위 말하는 가장 강성 보수들이 많이 보는 유튜브라는 고성국 씨가 하는 유튜브에 그 썸네일을 제가 보니까 미국은 장동혁을 차기 대권 주자로 이런 제목을 달았어요. 그래서 제가 이거를 지금 원래 오늘 오면서 포스팅을 하려다가 포스팅을 못 했는데 미국의 트럼프 대통령 다음 차기 대권주자로 장동혁을 민다는 거 아닐까요?
▶강수영: 미국으로 귀화하시는 거예요?
▶박상수: 그러니까 그런 것 같아요. 트럼프 다음 포스트 트럼프 나쁘지 않은데 그러니까 그게 지금 워싱턴 구상이지 않을까. 워싱턴 구상이 미국의 차기 대통령 워싱턴 구상이지 않을까 그러니까 국회에 가서도 그렇게 해맑게 사진을 찍는 게 아닐까요?
▶강수영: 그러니까요. 저는 사실 그것도 재미있는 얘기지만은. 제가 며칠 전부터 계속 얘기했던 것이 왜 김민수 최고를 대동해서 그렇게 갔을까 장동혁 대표는 이건 분명히 재보궐 선거에 김민수 최고를 투입한다는 이야기고 그래서 체급 올려주는 거고. 이거는 제가 봤을 때 아주 확률 높은 곳은 부산 북갑. 아니면 김민수를 원내로 진출할 입상시킬 생각이 있다면 대구 근데 이건 제가 봤을 때 지금 당 지도부는 그 생각하는 것 같습니다. 부산 북갑을 그대로 내버려 뒀다가는 박민식 전 장관이 지금 뛰고 있지만 이 사람은 우리 당 지도부하고 좀 거리가 멀다. 너무 오래전에 정치하던 사람이어서 잘 알지 못하는 사람이고 그리고 부산에 있다가 분당 갔다가 영등포로 갔다가 강서 갔다가 이렇게 했던 사람이기 때문에 혹시 자기의 이익을 위해서 한동훈계하고 접촉해 가지고 단일화 협상을 후보로서 해버리면 어떡하지 그러면 안 돼 그래서 무조건 단일화를 절대 안 할 충심이 있는 자객. 근데 하지만 그 자객이 칼이 없습니다. 칼이 없는 자객이에요. 그냥 손으로 맨손으로 바지끄댕이 잡고 한동훈과 함께 물 밑으로 그냥 쭉 들어가 줄 사람 진흙탕 싸움 할 사람이 그것이 김민수 혹은 고성국 TV에서 미는 이영풍. 뭐 이런 사람들을 전혀 뭐 별로 그렇게 당선 가능성 높게 안 보지 않습니까? 그렇지만 한동훈 막기에는 아주 좋은 사람이다. 저는 그런 생각까지 하고 있으리라고 생각합니다.
▷김형민: 이게 보면 이제 이 꼬인 실타래를 사실 한 전 대표가 풀 수도 있잖아요. 공개적으로 나 복당시켜 달라 이렇게 하면 국면 전환이 좀 될 것 같기도 하고.
▶박상수: 글쎄요 지금 뭐 보수 재건을 해야 되고 또 그러기 위해서는 국민의힘을 개혁해야 된다는 측면에 있어서 한동훈 전 대표는 당연히 생각을 하고 있어요. 그렇기는 하지만 이제 와서 이 부분에 있어서 장동혁 대표가 어떠한 전향적인 모습을 보여주는 것도 아닌데 그에 대해서 이 논란 속에 들어가는 거는 큰 의미가 없고요. 지금 선거가 50일도 안 남지 않았습니까? 이러한 상황에서는 부산 북구 갑의 주민. 만덕2동의 주민으로서 최선을 다해 선거를 임하는 것이 맞다라고 생각을 합니다.
▶강수영: 이 포인트에서 저 박형준 시장한테요. 박형준 시장이 지금 녹록지 않습니다. 상황이 그럼 이럴 때일수록 저는 지금 경선을 뚫을 때는 머리 깎고 막 세계로교회 아들 영입하고 이렇게 약간 극우적 포션을 먹기 위한 움직임을 했지만 이제 본선에 갔다면 지금부터는 이기기 위해서 뭐든지 다 잡아야 되거든요. 그럼 부산 북갑에 한동훈 대표가 출마했을 때 나는 한동훈 대표하고 러닝메이트로 뛰겠다. 그래서 당에서는 여기 전략 공천을 좀 자제하고 한동훈하고 나하고 같이 부산에 바람을 일으킬 수 있도록 도와달라. 공개적으로 하는 게 부담스러우면 밑에서라도. 물밑에서라도 이거 얘기를 반드시 해야 된다. 본인이 살려면 저는 그런 생각도 듭니다.
▷김형민: 실제로 어제 14일이죠. 박형준 부산시장이 한 방송 라디오 방송에 나와 가지고 부산의 국회의원들 의견을 모아내는 것이 필요하다 생각한다. 그러니까 이제 변호사님 의견이랑 박 시장도 약간 지금 그런 생각을 하고 있는 것 같아요. 자 그런데 어제 이 대한민국을 뒤흔들었던 사진 하나가 있습니다. 일단 사진 좀 띄워주세요. 아주 해맑아요. 우리 장 대표님 해맑은데. 이 친한계 의원들 반응 보면 이게 화해가 쉽지 않을 것 같아요. 일단 친한계 김종혁 전 최고죠. SNS에 올린 글인데 장동혁 대표의 표정이 아주 해맑습니다. 국민의힘 의원들 그러면서 김 전 최고가 피눈물 난다 가서 뭐 하는 거냐 억장 무너진다 이렇게 표현했어요. 아주 크게 한 방 때린 건데 이런 상황에서 장동혁, 한동훈이 한 당에 있을 수 있을까? 누군가 하나는 좀 나가거나 죽어야 되는 거 아닌가 이런 생각이 좀 들기도 하고
▶박상수: 지금 고성국 TV에서 제가 썸네일 아까 말씀드렸는데 미국 공화당으로 가시는 거 아니에요? 아니 지금 포스트 트럼프의 세계로. 지금 보면 국회의사당 미국의회의사당 앞에서 저렇게 해맑게 지금 보면은 미국 중간선거를 대비하러 가신 것 같은 느낌이 있어요. 저기 무슨 우리 지방선거에 표가 있다고 얘기하기엔. 그래서 제가 아니 정청래 대표의 동진 정책은 TK로 오는데 장동혁 대표의 동진 정책은 태평양을 넘는다. 충격적이에요. 정말 하와이도 넘어서 태평양을 넘어서 워싱턴까지 정말 진짜 클래스가 다른데 진짜 포스트 트럼프를 노리는 느낌입니다.
▶강수영: 그런데 민주당 입장에서는 저 사진을 보고 굉장히 긴장했던 것이 이것이 선거에 대형 악재를 만났다. 장동혁이 국내에서 자꾸 그 선거 지휘를 해 줘야 민주당이 유리해지는데 가버리니까 이거 큰일 났다. 이거 악재다. 이거 빨리 와 빨리 오세요. 당권을 빨리 잡아
▶박상수: 제가 여기는 지금 동아일보지만 제가 M이나 J 같은 방송에 출연을 하면 그 댓글들에 장동혁 대표 꼭 지켜 장동혁 파이팅. 막 이런 것들이 계속 달려요. 이렇게 민주당 시청자들이 좀 많잖아요. 민주당 지지자 시청자들이 그런데 이분들이 제가 장동혁 대표 비판을 하면 왜 잘하고 있는데 그러냐 그러면서 댓글이
▶강수영: 근데 저게 영 완전 엉뚱한 짓은 아닌게 저 세계에서는 큰 거 하나 가지고 온다고 자꾸 얘기를 하시더라고요. 특히 서정욱 변호사 같은 분이 저 미국에 놀러 간 거 아니다. 돌아올 때 굉장히 큰 거 가지고 올 거다. 그래서 제가 궁금해 가지고 뭐냐고 도대체 항공모함이냐 뭐냐. 그 항공모함을 타고 오시면 딱 좋을 것 같다. 타고 오면 오래 걸리잖아요. 그럼 지방선거 끝날 무렵에 아마 돌아오실 것 같아. 근데 여전히 약간 선거 관리라든지 이런 거에 문제점이 있다. 우리 한국의 선거 관리 시스템에 여러 가지 문제가 있다는 지적을 미국에서 보고서나 학술 자료 등등을 쭉 받아가지고 왔다라는 식으로 해 가지고 또다시 선거 부분을 건드리는 이야기를 하지 않을까 부정 선거까지 나가기 전에 그래도 최소한 선거 관리에 뭔가 문제는 있어 우리 시스템에 그러니까 불공정한 소지는 있어. 나는 이런 식으로 중성화를 좀 시켜가지고
▷김형민: 그거는 뭐예요? 그럼 극단에 있는 분들을 다시 끌어오겠다?
▶강수영: 다시 소거한다는 거죠. 그러니까 목말라서 바닷물을 또 마시는 거죠. 그러면 사람이 죽거든요. 목마르다고 바닷물을 먹으면.
▶박상수: 그런데 지금 부정선거론을 꺼내는 거는 우리 당 후보들한테 정말 폭탄을 던지는 겁니다. 이게 우리 당에서 부실 선거에 대한 비판은 늘 있어왔어요. 그랬지만 선거를 앞두고는 사전투표가 있기 때문에 우리 당의 지도부는 단 한 번도 선거 앞두고 부정 선거 이야기를 꺼낸 적이 없고 사전 투표를 독려했습니다. 왜 그러냐면 민주당은 3일을 투표하는데 우리 당은 하루만 투표했으면 이길 방법이 없어요. 투표율에서 차이가 나기 때문에 왜냐하면 투표 당일날 무슨 일이 생길 수도 있잖아요. 근데 민주당은 3일 동안 착 풀로 투표를 다 하는데 우리 당은 이틀 동안 사전 투표는 부정선거 될 수 있다고 투표 안 하다가 투표일만 투표하라고 그러면 투표일날 딴 일 생겨서 못하는 사람들이 생기는데 아프거나 이거는 무조건 우리 당이 지는 게임으로 가는 거거든요. 사전투표를 앞두고는. 근데 지금 그거를 다시 그 카드를 꺼낸다라는 거는 거의 이거는 자해 행위에 가까운 그런 것이라고 생각이 들고. 지금 그 장동혁 대표가 미국에서 트럼프 대통령을 만날 수 있을 거라는 말이 당에서 계속 돌았어요.
▷김형민: 실제로요?
▶박상수: 당에서 돌았어요. 그래서 트럼프 대통령이랑 투샷 사진 나오면 그래도 뭐 좀 반전이 있는 거 아니냐 막 이런 이야기들도 있었는데 저는 그래서
▷김형민: 작은 반전이 아니라 큰 반전일 것 같은데
▶박상수: 예 근데 그런데 요즘 또 트럼프 대통령이 우리나라에서 그렇게 인기는 또 없잖아요. 요즘에 계속 기름값 올리고 하다 보니까. 그래서 인기가 없는데 그럼에도 말이 돌았단 말이죠. 근데 트럼프 대통령 못 만났어. 그러니까 그다음에 나오는 게 트럼프 대통령의 무슨 멘토인 폴라 화이트 목사를 만난대 못 만났어. 뭐 하러 온 겁니까? 진짜
▶강수영: 그러니까 이게 일정을 늘렸잖아요. 그렇지 이거 뻗치게 하려고 그런 거 아니야?
▷김형민: 아니 진짜로 장동혁 대표가 귀국하셔서 무슨 어떤 결과를 내놓을지가 정말 이 초미의 관심이에요 진짜
▶강수영: 누군가를 좀 저명한 인사를 만나야 되는데 약속이 돼 있으면 일정을 무리하게 늘릴 필요가 없는데 약속이 안 돼 있고 우연히 만나 가지고 즉석을 하려면 뻗쳐야 된다는 거예요. 그러니까 일정을 좀 넓혀야 되는 거 아니냐는 얘기까지
▷김형민: 이게 원래 자리 없는 사람 욕하면 이 자리 없는 사람 욕한다고 이게 자리를 비우면 안 되는데 장동혁 대표가 없는 사이에 단순한 어떤 평가가 아니라 당내 구체적인 어떤 반란 이런 표현이 좀 그런지 모르겠지만 반란이 일어날 가능성이 좀 있다고 실제로 오늘 동아일보에서도 저희 본보에서도 지역별로 각자 선대위 꾸리겠다. 이런 기사가 났어요. 이런 움직임이 조금 있다고 좀 보시나요?
▶박상수: 맞아요. 그러니까 이제 장동혁 대표가 오는 것 자체를 거부하는 거죠. 그러니까 이게 장동혁 대표가 이 유세 현장에 나타나는 것 자체가 우리에게 감표 요인이 되고 부담이 된다. 지역별 선대위하고 중앙당 이제 지시 안 받겠다. 그러니까 중앙당은 공천해 준 걸로 끝났다 이겁니다.
▷김형민: 그러니까 대표 패싱
▶박상수: 패싱이죠. 그게 이제 지역별로 벌써 서울은 공헌을 하고 있고 서울시당 위원장이 배현진 의원이기도 하고 공헌을 하고 있고 그 외에도 지역별로 지금 이렇게 움직임이 있는 걸로 알아요. 그리고 앞으로 이러한 부분들은 더욱 더 확장이 될 거고 제가 이야기한 4월 이후 분위기가 바뀔 것이다라고 이야기한 게 지금 딱 그 흐름으로 가고 있습니다. 다만 비대위 요구나 이런 것들이 아무리 있어도 장동혁 대표의 멘탈은 보통이 아니기 때문에 버틸 것 같아요. 끝까지 통상 업무 저도 문자 계속 받고 있거든요. 매일매일 일정이 선거 몇 십 일 남겨놨는데 통상 업무
▶강수영: 업무가 없다는 얘기죠 그건
▶박상수: 뭐 그냥 통상적으로 뭘 하고 계시겠죠? 그런 것 같습니다.
▷김형민: 장 대표가 내일 귀국이죠. 내일 귀국인데 귀국 후 바로 수습 들어갈까요? 이게 아니면 수습이 되는지도 잘 모르겠어요. 어떻게 전망하세요? 장 대표 복귀 이후.
▶강수영: 갔다 와서 일단 자기 유튜브 채널에 브이로그 올리고 뭐 이렇게 미국에서 맛있는 거 먹었다 누구 만났다 경치 좋은데 여기 갔다 이러면서 약간 이제 한동훈 그 지금 전 대표의 유튜브 활동 있잖아요. 이걸 약간 추종하는 듯한 그런 모습을 보일 거라고 생각합니다. 이미지를 좀 더 올려야 된다. 자기 정치죠 그런 얘기를 할 것 같고. 그다음에 이제 선대위 꾸리고 이런 것들은 관여를 안 한다는 식으로 한 발 뺄 것 같아요.
▷김형민: 일단은 한 발 물러서는?
▶강수영: 그러니까 지금 왜냐하면 혁신 선대위를 꾸려야 된다 이런 얘기 많이 나왔지만 혁신 선대위를 누가 하냐 위원장을 할 사람이 없다 이런 식으로 외면해 왔잖아요. 그런데 지역에서 자발적으로 예를 들면 대구도 대구·경북 공동 선대위 꾸려서 뭘 하겠다 이러는데 하지 마 이럴 수는 없고 장동혁이 그러니까 그냥 이제 관망하는 거죠. 관망하면서 잘하시라고 응원하고 나는 계속 유튜브 하겠다 이거 외에는 그렇게 특별한 길이 안 보여요.
▶박상수: 강수영 변호사님 말씀이 정확한 게 저렇게 해야 패배 이후 책임을 지역별 선대위에 돌릴 겁니다.
▷김형민: 역시 패배 이후에 내 책임 아니었다. 당권을 계속 유지하기 위해서
▶박상수: 예 지금 그 계산이 있는 것 같아요. 그래서 지금 보면 오히려 이러한 것들 때문에 패배했다라는 그 논리를 만들려고 그러니까 이미 시험에서 떨어진 다음에 이유를 만들고 있어요. 저는 지금 그렇게 보입니다.
▷김형민: 시험 탈락의 명분을 지금 만들고 있다. 여기서 주가 전망 들어가겠습니다. 법정모독 업앤다운 미국으로 떠난 장동혁 대표 돌아왔을 때 당 대표 위상은 상승 or 하락
▶강수영: 처음부터 저는 매도 사이드카
▷김형민: 매도 사이드카 나왔고
▶박상수: 저도 매도 사이드카 할게요. 다만 상패 안 될 겁니다. 버팁니다. 동전주까지 갈 때까지 버팁니다.
▷김형민: 동전주까지 나왔어. 거의 가상화폐 수준으로
▶박상수: 동전주까지 갑니다.
▷김형민: 알겠습니다. 두 번째 종목 넘어가 보겠습니다. 서울·대구 찍고 부산. 이거 뭔 소리냐 아까 이제 변호사님 말씀해 주셨는데 한동훈 전 대표 부산 만덕동에 전입 신고했죠. 그러면서 부산이 아주 막 뜨거워졌어요. 막 용광로 같이 뜨거워졌어요. 정청래 대표도 약속된 것처럼 부산으로 막 달려갔습니다. 이거 한 전 대표 잡으려고 내려간 거죠. 어떻게 봐야 돼요?
▶박상수: 정청래 대표가 한동훈 바람이 신경 쓰이지 않으면 뭐 하러 부산에 갔겠습니까? 그러니까 근데 이런 게 우리 당 후보들의 입장에서 답답한 거죠. 정청래 대표는 그래도 민주당이 뭔가 위험한 것 같다. 불 난 것 같다 그러면 소방수로 투입돼서 갈 수는 있는 그 정도 이미지는 갖고 있잖아요. 근데 장동혁 대표는 워싱턴 구상하고 개별 선대위 꾸린다 그러고 뭐 그 정도 위상을 갖고 있질 못하니까 우리는 지금 호주머니에 카드가 없는 거예요. 그러니까 제가 지난 총선 때도 진짜 좀 우리가 민주당에 비해서 많이 척박하구나라고 느꼈던 게 뭐냐면 저는 이제 정치 신인으로 선거를 뛰다 보니까 당연히 지원 유세가 필요했는데 상대 후보는 3선을 노리는 김교흥 의원이었는데. 김교흥 의원한테는 이재명 대통령이 바로 옆 지역구에서 오지. 그다음에 김부겸 전 총리가 또 오지. 그다음에 정세균 전 총리가 오지. 무게감 있는 지원 유세를 총리들이 막 와서 하고 막 이렇게 하는 거예요. 근데 우리는 이제 지원 유세를 할 사람을 제가 이렇게 따져보니까 없어요. 이게 진짜 선거 뛰는 사람 입장에서는 이게 호감을 이렇게 하면서 해야 되는데 그런 지원 유세를 할 사람이 없어요. 그래서 제가 원희룡 전 장관이 옆 지역구라서 계속 사람 보내면서 제발 한 번만 와달라고 그랬는데 원희룡 전 장관도 발등에 불리니까 거기서만 계속 뛰고 있어요. 그냥 못 오는 거죠. 결국 다 지우고 나면 그때 남는 게 한동훈 전 대표. 한동훈 비대위원장밖에 없는 거예요. 근데 한동훈 비대위원장은 그나마 지원 유세로서의 그게 있으니까 전국에서 다 불러서 나중에는 진짜 15분씩 초치기로 다녔거든요. 전국을 근데 지금은 그 한동훈 비대위원장도 없어요. 그러면 지금 뛰고 있는 우리당 후보들은 진짜 지원 유세도 못 받으면서 그냥 민주당은 사방팔방에서 지원 유세가 갈 텐데 너무너무 안타깝습니다. 지금 그 상황이
▷김형민: 제가 지금 강 변호사님한테 질문드릴 게 딱 하나 있어요. 사진 한번 일단 띄워주세요. 전재수·김경수·김상욱 의원이죠. 그 노무현 전 대통령님 동상 앞에서 손까지 딱 맞잡으면서 결의를 다졌어요. 이게 민주당·노무현·부산 이 세 단어만 연결해도 민주당의 부산이 갖는 의미는 사실 남달라요. 단순한 지역구를 넘어서 그렇습니다. 근데 만약에. 이거 만약이에요. 지방선거 다 이겼어 막 파란불 다 들어왔어. 근데 부산 북갑 보궐에서 졌어요. 이건 이기고도 좀 찝찝한 승리가 되지 않을까
▶강수영: 유일한 부산에서의 지역구를 잃는 거니까 정치적으로는 타격이 굉장히 크죠. 굉장히 크고 그런 걱정하시는 분도 있어요. 여차하다가 대구시장 선거도 이겼는데 여기 뺏기는 거 아니야? 지금 경남 쪽에서는 도지사 선거도 그렇고 다들 그거 걱정하더라고요. 대구에서 뒤집혔는데 우리가 만약에 지면 어떡하나 민주당 내에서. 그런 얘기까지 나오던데 그렇다고 하더라도 지금 이제 선거 구도든 인물이든 바람이든 여러 가지를 감안했을 때는 민주당에서는 결국 대통령의 지지율이 워낙 높기 때문에 그걸 감안해 가지고 대통령의 후광을 그리고 대통령과 같이 연계해서 지역 발전에 실질적인 이익을 가져다줄 수 있다라는 거를 어필하는 게 저는 매우 중요하다고 보고 정청래 대표가 부산에 가시는 게 그렇게 썩 도움 되는 건 아니라고 저는 평가합니다. 민주당에서의 민주당 그러니까 부산에서의 민주당 자체에 대한 비토정서는 아직까지도 크기 때문에 별로 그렇게 도움이 되지 않는 것 같고. 제가 좀 냉혹하게 평가하자면 본인 전당대회 준비하는 거나 하는 거지 그게 뭐 그렇게 지방선거에 도움이 되겠느냐 그런 생각도 들고요. 근데 여기 이제 그러면 부산 북갑의 중요성은 있긴 하지만 누구를 공천할 거냐 이 문제도 하정우 수석을 둘러싸고 지금 일어나고 있는 일이 굉장히 악재입니다. 제가 평가하기로 왜냐하면 대통령은 지금 대통령이 말씀하시는 걸 멋대로 해석하는 분들이 너무 많은데 이거 띄워주려고 그러는 거야. 하정우는 이미 나가기로 돼 있는 거야 막 그러시는데 아니라고 저는 계속 듣고 있어요. AI수석을 이 사람을 위해서 대통령이 만들었고 이 수석실이 지금 잘 돌아가고 있고 8개월밖에 안 됐는데 내보내면 대안도 없고요. 그러니까 매우 중차대한 역할을 하고 있는데 이 사람이 또 원래 정치인도 아니고요. 그런데 당에서 부산 북갑이라는 유일 지역구에 나중에 후진으로 들어올 수 있는 정치 후배들을 하나도 육성하지 못한 상태에서 청와대에서 먼저 발굴해 가지고 열심히 굴리고 있는 사람을 쏙 빼간다. 이거 너무너무 이제 참 뭐라 그럴까 무능력한 얘기거든요. 그런데 대통령이 이렇게 언급을 여러 차례 하고 하정우 수석도 방송에서 안 나가겠다고 얘기하는데도 계속 뭐 8부 능선 넘었다. 계속 설득 중이다. 이게 굉장히 저는 안 좋다고 봅니다.
▷김형민: 이 얘기가 이제 뒤에 나올 질문인데 좀 먼저 해볼게요. 그럼 근데 정청래 대표가 만약에 이재명 대통령이 변호사님의 뜻이라면 그 말씀 말씀대로라면 이 정청래 대표가 이렇게까지 뭐 삼고초려 이렇게 얘기를 할 수 있을까요?
▶강수영: 그게 의아한 건데 대통령이 안 된다는데 여당 대표가 어떻게 저렇게 반대를 하겠어 그러니까 둘이 짠 거야 사실 이렇게 간 거거든요. 그런데 최근에 요 몇 달 합당 논의 조국혁신당과의 합당 논의 때부터 지금까지 일어난 일대로 쭉 반추해 보면 정청래 대표가 대통령하고 무슨 한 팀이 돼 가지고 움직이는 여당의 모습이 전혀 아니잖아요. 요 몇 개월간 그러니까 지금도 당이 지금 발등에 불이 떨어진 거예요. 부산 북갑 굉장히 중요한 건 맞는데 인물이 없어 대안이 없어 그러면 찾아보니까 부산에 연고가 있고 전재수 고등학교 후배가 있네. 딱 좋네 젊고 그럼 한번 설득해 봐. 저는 이렇게 된 것이라고 보고 대통령이 반대를 하는 것도 계속 얘기하면 올 거야. 본인도 하고 싶은 것 같아 아 이거는 제가 보기에는 좀 더 심하게 얘기하면은 그냥 대통령의 뜻을 마음대로 왜곡하는 거라고 생각해요.
▷김형민: 왜곡한다. 이게 없는 인재상에서 진흙 속에 찾은 진주라고 이제 보겠네요. 정청래 대표 입장에서는.
▶강수영: 그리고 저 개인적으로 민주당에 부산 정치인의 대안이 없는지도 의문입니다.
▷김형민: 그게 좀 궁금해요. 진짜로 왜 하정우여야만 하냐.
▶강수영: 그러니까요. 그게 저는 잘 이해가 안 돼요. 예전에 이제 민주당 당적을 가지고 부산에서 국회의원을 하셨던 분들 중에 재야에 계신 분들이 있단 말이에요. 원내에 못 들어오고 계신 분들 최인호 전 의원이나 뭐 이런 분들을 설득해서 할 수도 있는 거고. 생각을 할 수 있는 건데 아예 대안이 없다는 얘기를 너무 자랑스럽게 하시니까 그러면 당이 이때까지 뭐 한 거야? 도대체 전재수 장관 나가는 거 다 알고 있었으면서
▷김형민: 이게 근데 안 그래도 어제 강훈식 비서실장이 하정우 수석 출마 두고 본인이 결정해야지 뭐 대통령이나 당이 결정할 문제가 아니다 이거는 약간 선긋기 한 건가요? 어떻게 해석해야 될까요?
▶강수영: 그렇죠 그러니까 본인 뜻하고 상관없이 대통령이 시키는 대로 한다고 그러면 그것도 이상하잖아요. 모양새가.
▷김형민: 나간다 하더라도
▶강수영: 예 근데 또 하정우 수석은 또 인사권자의 의사를 존중해야 된다고 막 그런 식으로 약간 이렇게 애매하게 지금 얘기가 오고 가고 있는데 제가 읽기로는 하정우 수석과 대통령은 안 나가는 것으로 뜻이 저는 확고하다고 생각합니다.
▷김형민: 안 나가는 것이다. 알겠습니다. 한동훈 전 대표 얘기를 다시 한 번 조금 돌아가서 해볼게요. 한동훈 전 대표 왜 부산 택했는지 우리 변호사님 포함해 가지고 친한계 쪽에 이렇게 얘기한 적이 있나요? 그러니까 공식적으로 나온 거 말고 전략적으로 여기 나가야 된다 뭐 이런 물밑 얘기가 좀 있었는지
▶박상수: 그냥 이심전심이 이제 친한계 안에서는 공유가 되고 있는데 부산을 한동훈 전 대표는 정치적 고향이라고 생각을 해요. 정치적 위기 때마다 한동훈 전 대표를 구해준 게 부산입니다. 그러니까 지난 총선 때 저는 이제 수도권에서 뛰고 있었고 마지막에 한동훈 전 대표가 거의 이틀에 한 번씩 부산 갈 때 조금 원망스럽기도 했는데 왜 인천은 안 오나 해서 원망스럽기도 하고 그랬는데 결과적으로 그때 부산에서 한동훈 전 대표가 했던 연설이 저는 되게 인상적인 게 하나 있었어요. 뭐였냐면 저한테 기회를 달라고. 기회를 달라고 했습니다. 그리고 그때 상황이 어땠냐면 진짜 100석이 무너지는 상황이었어. 인천은 당시에 그때 인천에서 현장 최고위의 할 때 제가 막 강하게 어필해가지고 인천의 당협위원장들은 여의도 연구원 조사를 마지막에 받았어요. 일주일 전에 저희가 받았는데 인천 14석이 전부 지는 거였어요. 그러니까 우리가 180석으로 졌던 지난 총선 때도 2개는 이겼어요. 배준영과 윤상현 둘은 이겼거든요. 그랬는데 일주일 전에 인천에서 그때 여의도연구원에서 받은 거는 14개 배준영과 윤상현까지 다 지는 거였어요. 14대 0. 그러니까 이건 180석이 무너지는 거거든요. 인천이 그나마 2개도 못 지킨다는 건, 180석이 무너져서 개헌선이 뚫린다는 소리고 부산도 다 무너지는 상황이었어요. 그런데 그때 한동훈 대표가 기회를 달라는 연설을 했는데 진짜 부산이 그 손을 잡아주고 기회를 줘서 전재수 의원 지역구 하나 빼고 전석 다 이기게 해줬고 그 덕분에 100석을 넘었습니다. 우리가 정말 그거 아니었으면 100석 못 넘었거든요. 그래서 그때 한번 한동훈 대표를 살려줬고 두 번째는 김옥균 프로젝트가 있을 때 그때 또 부산에서 금정구청장 선거가 우리가 질 거라는 식으로 당시 친윤 패널들이 제가 방송 활발히 할 때였는데 친윤 패널들이 그렇게 이야기를 했어요. 그랬는데 금정구청장 선거 막상 여론조사에서도 우리가 막 지는 걸로 나오고 그랬는데 뚜껑 열어보니까 총선 때보다 더 높은 차이로 우리가 이겼거든요. 더 많은 차이로. 그러면서 또 한 번 김옥균 프로젝트를 분쇄하고 지나갈 수 있었던 두 번째 정치 생명에 있어서의 그러한 기회를 줬습니다. 그래서 한동훈 전 대표는 부산이 본인의 정치적 고향이고 부산이 자신의 정치적 위기 상황을 돌파해 주는 그러한 파트너가 되는 지역이라는 생각을 하고 있었죠. 그래서 부산을 선택을 한 게 큽니다.
▷김형민: 그러면 한동훈 전 대표 부산에서 배지 딱 달고 동남풍 이제 말씀하신 대로 동남풍 탁 일으켜가지고 전국 접수하고 서울·경기도 다 접수하고 보수를 재건하겠다. 이건 결국 국민의힘 당권 접수하겠다 이렇게 해석해야 되는 거죠.
▶강수영: 그렇습니다. 그런데 이제 장동혁 대표도 그걸 알고 있기 때문에 내가 지방선거에서 지더라도 당권을 지켜야 한다. 그 생각이 굉장히 강한 것 같고 그 빌드업으로 하고 있는 게 최근의 행보라고 저는 봐요. 유튜브 시작하고 뭐 여차저차 계속 자기 정치하는 그런 모습들을 보이는 것이 당권을 지키겠다는 강한 의지가 있는 것 같고 나아가서는 이제 저는 그런 예상도 합니다. 어차피 당원들의 의사가 중요하다는 판단을 하니까 그쪽에서는 지방선거 이후에 굉장히 사과하고 석고대죄 않는 모습을 보이면서 전 당원의 신임 투표를 하자 당원들의 뜻에 따르겠다 내가 물러날지 즉각 물러날지 아니면 그래도 수습할지는 당원들의 선택에 맡기겠습니다. 그러면서 머리를 깎든 삼보일배를 하든 피지컬 정치를 하지 않을까 단식을 하든 그렇게 해 가지고 당원들은 또 이제 유튜브에 많이 포섭돼 있는 분들이 많잖아요. 최근에 당원으로 들어온 사람들은 대부분 그렇잖아요. 장동혁 대표 내가 당 대표 되면서 당원이 크게 늘었다고 자꾸 자랑하시는데 그게 다 유튜브의 힘 아닙니까? 그러니까 그 사람들만 잡고 있으면 당권 지키는 거에 문제없어. 한동훈계에게 우리의 자리를 내주는 일은 절대 없을 거야. 이 구상만 자꾸 하고 있는 것 같은데 이 생각 때문에 국민의힘이 계속 침몰하고 있다는 것을 본인만 모르고 있다 그렇게 봅니다.
▷김형민: 이게 근데 한 전 대표가 이제 부산 북갑을 나갔는데 부산시장에 나갔던 전재수 의원이랑 설전을 벌이고 있어요. 왜 그런 거예요 이게?
▶박상수: 그러니까 아무래도 전재수 의원이 계속 한동훈 전 대표가 조금 신경이 쓰이는 것 같아요. 그래가지고 계속해서 지금 언급을 하고 있고 그래서 부산 지금 선거 구도가 전재수 대 한동훈이 되고 있어요. 한동훈 대 전제수가 되고 있고. 전재수 대 박형준이 되는 게 아니라 전재수 대 한동훈. 한동훈 대 전재수. 근데 구도가 이렇게 되니까 이제 부산의 국회의원들도 그러면 이 구도에 지금 타야 되는 거 아니야라는 생각이 나오면서 아까 얘기했던 김도읍 의원 그다음에 곽규택 의원 같은 반응들이 나오는 겁니다. 그러니까 구도 자체가 지금 전선을 이렇게 치고 있는 상황이고 저는 지금 하정우 후보가 선거에 진짜 나오려면은 한동훈 대표랑 각을 세우면서 이제 전선을 여기서 쳐야 되거든요. 근데 하정우 지금 수석이죠. 아직은. 하정우 수석이 저는 눈치가 없다고 봐요. 그러니까 저는 진짜 눈치가 없다고 보는 게 하정우 수석이 아직 진짜 정치 초보구나
▷김형민: 초보다, 초보 아니다?
▶강수영: 아니 안 나온다고. 정치 안 한다고.
▷김형민: 안 나온다.
▶박상수: 그러면 안 한다고 하면 돼요.
▶강수영: 안 한다고 했어요.
▶박상수: 근데 하정우 수석은 지금 보면 말과 행동이 달라요. 근데 저는 정치인은 입보다 발을 봐야 된다고 생각하거든요. 왜냐하면 나올 게 아니면 인터뷰 뭐 하러 갑니까? 인터뷰할 이유가 없어요. 그냥 열심히 일하면 돼요. 인터뷰 거절하고 저는 아닙니다 하면 되는 거거든요. 근데 이분 또 뭐를 계속 얘기를 하냐면 대통령의 허락이 필요하다. 인사권자의 허락이 필요하다 하는데 이게 얼마나 초보냐면 김건희 특검법이 뭡니까? 대통령실이 공천에 개입했다는 것 때문에 벌어진 게 김건희 특검법이에요. 대통령은 공천에 개입할 수가 없습니다. 그 기준을 세웠어요. 지금 우리가 근데 여기서 대통령이 “어 그래 하정우 수석 나가”라고 얘기하면 공천 개입이에요.
▷김형민: 만약에 이렇게 하면, 놔줄게 하면?
▶박상수: 이렇게 그러니까 보기에 따라서 그렇게 볼 수가 있어. 그러니까 대통령 입장에서 그러는 거예요. 지금 그러니까 강훈식 비서실장 얘기가 저는 정확하게 제발 눈치 좀 차려라 이건 거예요. 네가 선택해 제발 우리한테 묻지 마. 나한테 묻지 마 묻지 마 이런 거죠.
▶강수영: 정확하게 정리를 하자면 하정우 정치 초보 맞습니다. 정치한 적이 전혀 없는 사람이에요. 그냥 전문가예요. 그쪽 AI 전문가니까 정치 몰라요. 실제로 모르는 거고 그다음에 대통령은 자기의 회사의 CEO 고용주라고 생각하는 사람이에요. 하정우는. 자기가 그만둬야 출마할 수 있잖아요. 근데 자기 고용주가 아 그래도 나랑 같이 일하자 나랑 하고 싶은 게 많잖아 하는데 싫어요. 이렇게 할 수가 없잖아요. 자기 입장에서 그러니까 회사적 마인드로 지금 접근하고 있다. 그렇게 봐야 되는 거고
▶박상수: 그러니까 잠깐만 근데 그러면 그냥 사표를 쓰면 되는 거거든요. 자기가 하고 싶으면
▶강수영: 안 한다니까.
▶박상수: 근데 계속 허락을 요구하니까 그러면 이제 하지 말라 그래도 정치 공천 개입 같고. 하라 그래도 정치 공천 개입 같고. 그냥 대통령한테 임명권자 인사권자한테 엄청난 부담을 지금 밀어넣는 거죠. 그래서 이거를 이제 다른 민주당 패널은 그렇게 설명을 하더라고요. 이게 예의를 지키는 거라는 거예요. 그래서 제가 그랬어요. 과공비례라는 말이 있다. 과공비례입니다 이거는. 지금 얼마나 곤혹스럽겠어요 안 그래도 김건희 특검법이 지금 김상민 검사니 뭐니 그 공천 개입과 관련된 걸로 지금 그 수사가 이렇게 됐던 건데 네 이게 지금 나가라 그래도, 나가지 말라 그래도 공천 개입이란 말이 오죽하면 그러니까 강훈식 비서실장이 제발 알아서 하세요. 제발 알아서 하세요라는 말이 나온 거 아니요.
▶강수영: 전혀 부담 안 돼요. 왜냐하면 안 할 거니까
▷김형민: 자, 그럼 나간다 안 나간다?
▶강수영: 하나도 부담 없어.
▶박상수: 나옵니다.
▶강수영: 안 나와요. 안 나온다니까.
▷김형민: 이 결과는 여러분들이 지켜보시면 됩니다. 다음 얘기 잠깐 넘어가 볼까요? 이 한 전 대표가 SNS 보면 그 부산에서의 이 활동을 아주 꾸준하게 올리세요. 근데 이런 얘기를 했어요. 재미있는 얘기를 했는데 “아저씨 여기 오래 살 거야 너희들 투표권 받을 때까지 ”이러면서 이제 오래 이제 여기서 부산을 거점으로 하겠다 이런 생각이 이건 결국 대권 생각인가요? 부산을 거점으로
▶박상수: 그러니까 우리가 보수가 재건되기 위해서는 사실 그 지점이 이제 우리가 친한계 내에서도 마지막까지 좀 논쟁이 있었던 사안이긴 한데 보수가 재건되기 위해서는 일단 우리가 부울경에서 확고하게 자리를 잡아야 됩니다. 그러니까 부울경에서 확고하게 자리를 잡고 그다음에 수도권으로 진출해 나가는 경부선 라인 타고 쭉 올라오는 이게 이제 동남풍인데 이렇게 해가지고 우리가 가져가야 되는 건데 그러한 측면에서 지금 부산을 선택한 것이 이 동남풍을 타고 올라오는 그러한 시작이고 여기를 벗어나지 않으면서 동남풍으로 수도권으로 치고 올라가겠다. 경부선 라인 타고 올라가겠다라고 지금 이야기를 하는 거거든요. 그 얘기인데 이제 대구 경북이 이렇게까지 위험해질 거라고는 우리도 예상 못 했어요.
▷김형민: 바로 앞이 막혔네요.
▶박상수: 정말 진짜 정말 진짜 아무도 예상 못했어요. 이 대구 경북이 흔들릴 거라고는 네 그래서 정말 참 답답합니다.
▶강수영: 아니 한동훈 전 대표가 그렇게 말씀하시는 거는 저 사진에서 말씀하시는 거는 이 부산도 그렇고 대구도 그렇고 영남 지역은요 연고를 굉장히 중요시합니다.
▷김형민: 그 말씀드리려고 했어요.
▶강수영: 연고가 없기 때문에 한동훈 전 대표가 부산에 근무 이력은 두 번 있지만 고향이 여기가 아니기 때문에 이거 또 대선하기 위해 가지고 우리 지역을 이용하는 거 아니야 이 대구로 치면 홍준표 같은 여기 대구를 정치적 재기의 그냥 디딤돌로 삼고 당선되면 바로 그냥 서울로 가서 자기 저기 큰 대선 이런 거 하려고 그러는 거 아니야 이런 거 이제 영남 사람들 굉장히 싫어해요. 그러니까 진정성을 보여달라. 진짜 이 지역을 위해서 일하는 사람이지 대선으로 가기 위해서 지역을 이용하는 사람이 아니라는 것을
▷김형민: 징검다리로 쓰지 마라
▶강수영: 어필을 해야 돼요.
▷김형민: 어떻게 어필해야 돼요?
▶강수영: 그러니까 저 저 진정성을 계속 보여주는 수밖에 없는데 그런데 부산 사람들이 특히 이제 아직까지 한동훈에 대해서 마음을 열지 않은 사람들은 그 의심을 아직도 하고 있을 겁니다. 언제부터 부산에 관심이 있었다고 그래 다 이용하려는 거지 이 마음이 있거든요. 그래서 저는 개인적으로는 한동훈 전 대표가 뭐 이거 참 제가 오지랖이지만은 부산에서 진짜 지금 집을 구하셨잖아요. 구하신 김에 거기에서 동네방네 돌아다니시면서 그 사람들이 많이 모이는 대중 운동 말고 아주 소수의 사람들을 생활을 같이 하는 그러니까 부산 사람들과 생활을 같이 하는 모습을 계속 보여줘야 될 거예요.
▷김형민: 생활을 막 밀접하게 여기서 난 살고 있다
▶강수영: 사람들 막 모아놓고 대중들 앞에서 안녕하세요. 막 이거보다 그냥 한두 분하고 계속 이야기 나누고 그걸 브이로그화해서 하고 이것들이 그래서 부산에 대해서 이해도도 높이고 이거 좀 있으면 나중에 선거판 가면은 부산의 행정 구역에 대해서는 똑바로 아냐고 무슨 동 무슨 동의 인구가 얼마인지 알아 이런 식으로 공격받게 돼 있어요. 연고에 대한 희박성을 공격당하게 돼 있거든요. 그러니까 지금부터 빨리 지역 밀착형 활동을 하는 것이 좋을 것 같다는 생각이 듭니다.
▶박상수: 그래 어젯밤에 벌써 자율방범대에 들어갔습니다.
▷김형민: 그게 뭐예요?
▶박상수: 자율방범대 했어요. 어제 어젯밤에
▷김형민: 자율 방범대 한 전 대표께서
▶박상수: 네, 어젯밤에
▷김형민: 여기서 아주 근본적인 질문 한 전 대표 부산에서 배지 답니까? 못 답니까?
▶강수영: 저부터 할까요? 어렵습니다.
▷김형민: 어렵다. 이유는?
▶강수영: 어려운 것은 국민의힘 당 지도부가 절대로 단일화해 주지 않습니다.
▷김형민: 단일화 못 한다.
▶강수영: 단일화하지 않으면 어렵습니다.
▶박상수: 네, 이깁니다. 무조건 이길 겁니다.
▷김형민: 이긴다.
▶강수영: 단일화 안 해도 이긴다고 생각하세요?
▶박상수: 네, 그래야 또 보수가 살아날 수가 있고 우리는 충분히 그렇게 만들어 나갈 생각입니다.
▷김형민: 네 알겠습니다. 자 이쯤에서 다시 한동훈 주가 예측해 보겠습니다. 한동훈의 부산 선택 정치 인생의 업이냐 다운이냐 선택은?
▶박상수: 상종가입니다. 상종가 칩니다.
▷김형민: 간단하게 배경? 그렇게 선택하신 짧게
▶박상수: 그 좌고우면하지 않고 부산에서 유일한 민주당 지역구에 뛰어들었습니다. 지금 그렇게 뛰어들었다는 이 정치적 승부수만으로도 저는 평가를 받을 수 있을 거라고 생각하고요. 그리고 결과로도 이거는 우리가 대답드릴 수 있도록 최선을 다해야 된다고 생각을 합니다.
▷김형민: 알겠습니다. 선택은?
▶강수영: 네, 저는 다운입니다. 다운인 이유는 여기를 잘못 선택했다는 의미가 아니고요. 외부 변수가 당이 국민의힘이 전혀 협조해 줄 생각이 없기 때문에 어디를 선택하든 매우 정치적으로 어렵다.
▷김형민: 외부적 변수에 의해서 네 알겠습니다. 우리 댓글 한번 읽어볼게요. 위풍당당 김해우리 x1c라고 읽는 게 맞나요? 이분께서 슈퍼챗 얼마 받았을까요?
▶박상수: 모르겠어요.
▷김형민: 2만 원을 주셨습니다. 2만 원. 이 댓글 읽어보겠습니다. 위풍당당 박상수 화이팅
▶박상수: 아 고맙습니다.
▷김형민: 지못미 만덕 주민 한동훈 지키러 가야 돼서 나머지는 재방으로 보겠습니다. 이렇게 얘기했고 자 우리 슈퍼 갤럭시 bno 님 상수 햄 제발 숨 좀 쉬고 얘기하십시오. 숨 넘어가요 이렇게 얘기했고 댓글이 없어요. 지금 강 변호사님.
▶강수영: 저저는 정치인이 아니기 때문에 괜찮습니다. 욕만 없으면 됩니다.
▷김형민: 노래라도 부르셔야 될 것 같아요. 머리 예쁘다 아주 오늘 변호사님 반응이 좋네요.
▶박상수: 오늘 이거는 동아일보 여기 분장실에서 해 주신 겁니다. 이거는 제가 예전에 다른 방송 가서 분장은 채널A가 최고 그걸 티조 방송 가서 했어요.
▶강수영: 충성심
▶박상수: 아니 근데 진심으로 여기가 최고
▷김형민: 분장이 훌륭한 우리 저기 동아일보 그러면 이쯤에서 다음 주제로 넘어가겠습니다. 평택으로 간 드래곤. 드래곤 하면 인물이 떠오릅니다. 이 요즘에 지드래곤 말고 김용 전 민주연구원 부원장이시죠? 평택을을 놓고 조국 대표가 일찌감치 출마 선언했고 여기에 김용 전 부원장을 민주당이 공천하냐 마냐 이게 제일 관심사입니다. 실제로 김용 전 부원장 오늘 평택 방문하잖아요. 그래서 이제 근데 이 시점을 보면 조국 대표께서 출마 선언하자마자라고 볼 수 있어요. 이거 어떻게 해석해야 됩니까?
▶강수영: 그러니까 민주당에서는 무공천 이런 거 할 뜻 전혀 없다.
▷김형민: 무공천 뜻 없다.
▶강수영: 네 무공천을 할 뜻은 없다. 그리고 일각에서 얘기해 왔던 평택을 선거구에 민주당의 뚜렷한 주자가 없다. 별로 그렇게 눈에 보이는 사람이 없고 오세호 씨가 이제 오세호 예비후보죠 그분 정도 거론이 됐는데 무게감이 조금 지금 재보궐의 성격이 거의 뭐 미니 총선급으로 이렇게 미니 대선 전초전 비슷하게 가고 있는데 누구세요? 약간 이런 느낌이 있어서 대중들에게 말입니다. 서운해하지 마십시오. 대중들에게 그런 인상이 있어서 좀 이거 체급을 좀 키워야 되는 거 아니냐 그런 이야기도 있었는데 이제 김용 전 부원장은 어떻게 보면 이재명 대통령의 가장 최측근이었다는 것은 좋은 의미든 나쁜 의미든 많이 알려져 왔었고요. 좋은 뉴스가 아니었을지라도 그리고 최근에 선고라든지 그리고 지금 법원의 판결에 대한 검찰의 조사에 대한 여러 가지 문제점들을 지적하고 있잖아요. 민주당 내부에서는 그래서 비단 이제 아직까지 지금 판결이 확정되지 않은 상태이긴 하지만 김용 전 부원장에 대해서 이분이 그리고 경기도 지역에 출마하고 싶다는 뜻은 계속 지속적으로 밝혔었고 그래서 본인 생각에는 또 조국 대표가 출마한다면 민주당 후보로서 내가 가면 또 약간 그림이 중량감이 좀 기존 후보보다는 커지는 거 아니냐 본인 생각에는 그렇게 하는 것 같습니다. 그런데 이게 당 지도부의 생각과 일치하느냐 이건 잘 모르겠어요. 민주당 당 지도부가 그럼 김용을 한번 전략 공천 해 볼까 이거를 생각할지는 제가 조금
▷김형민: 최근에 좀 변호사님께서 들으신 얘기가 있나요?
▶강수영: 아니요. 직접 듣지는 않았지만 그러니까 이 지역의 지금 역학관계가 이 선거구뿐만 아니라 울산시장의 후보 단일화하고도 다 연결이 돼 있고 진보당이 지금 끼어 있기 때문에 그러니까 이게 원래는 아주 심플한 그림이었다고요. 평택은 진보당 김재연 후보가 나오고 울산시장은 김상욱 후보가 단일화되고 거기 진보당 후보는 이제 드랍을 하고 그렇게 아주 단순했는데 갑자기 조국 대표가 들어오면서 이 방정식이 굉장히 고차 방정식으로 바뀌어 버렸다는 거죠. 그런데 이 상황에서 그럼 민주당이 후보를 안 내버리면 안 내버리고 흐지부지해버리면은 울산시장 선거 포기한 거야? 이렇게 돼요. 단일화의 변수가 없어져 버리니까 평택을 포기해 버리면 울산시장의 단일화의 지렛대가 다 없어지기 때문에
▷김형민: 네 그런 네
▶강수영: 뭐 하는 거야 지금 이렇게 되거든요. 그러면 또 당내에 또 친명 친청 갈등 어쩌고 이런 것들이 다 재현될 가능성이 있어요. 그리고 당원들도 반발이 심할 거고 그래서 일단은 출마자를 지금 구하고 있을 것 같은데 하여튼 조국 대표하고 같이 모두가 지금 협의를 해야 되는 상황이 돼서 이게 잘 될지 저는 사실 걱정입니다.
▷김형민: 김용 전 민주연구원 부원장께서 라디오 방송에 나오셔 가지고 이런 말씀을 하셨어요. 한번 그래픽 좀 띄워주시겠어요? “대법원 판결이 5년, 10년 동안 안 나면 계속 기다려야 됩니까? 그래서 저는 국민적인 심판을 받고 싶습니다.” 약간 억울한 입장을 표명한 것 같아요. 이게 정 대표한테 말하는 것처럼 들리기도 하고 민주당이나 정 대표는 아주 난감할 것 같은데 정 대표 좀 어떻게 해야 된다고 보세요?
▶박상수: 그러니까 지금 굉장히 난감하겠죠. 지금 조국 대표가 온 것만으로도 정청래 대표 머리가 복잡할 텐데 김용 전 부원장까지 나타나서 정말 이제 이 문제를 어떻게 풀어야 될까 제일 힘든 고차 방정식이 됐어요. 평택을이. 강수영 변호사님이 아주 잘 말씀을 주셨는데 진짜 평택과 울산이 연계될 거라고 누가 생각을 했겠습니까? 근데 이제 진보당이라는 존재로 인해서 이 평택과 울산이 지금 연계가 돼버렸거든요. 그리고 울산에서 나오고자 하는 진보당 후보 김종훈 후보가 생각보다 강한 후보입니다. 울산이요, 북구와 동구는 노동자 거주 지역이어서 거기서는 지속적으로 민주당도 아니고 가장 왼쪽에 있는 정당인 소위 진보 정당의 후보들이 계속 당선되던 데예요. 김종훈 후보는요, 거기서 구청장도 했고요. 국회의원 지역구도 당선됐던 사람이에요.
▷김형민: 만만히 볼 자리가 아니네요.
▶박상수: 아닙니다. 그러니까 김종훈 후보가 완주를 하면 김상욱 후보가 김두겸 후보한테 이기기가 쉽지가 않아요. 이게 지금 딱 그 상황이거든요. 그리고 울산은 과거에 민노당으로 송철호 후보가 2002년인가 그때 출마해서 40%대 득표도 했던 적이 있는 지역입니다. 40%에 육박하는 이었나 아마 그래요. 그래서 거기가 좀 그 세력이 강하다 보니까 울산시장 선거가 평택에서 꼬여버리면 울산시장 선거를 날리게 돼요. 그래서 제가 오늘 아침에도 페북에 올렸는데 조국 대표 때문에, 조국 대표는 부산 왔어야 돼요. 근데 조국 대표가 부산을 안 왔잖아요. 그래서 조국 대표 덕분에 부산에서 한동훈 대표가 이기고 평택에서 유의동 의원이 이기고 울산에서 김두겸 시장이 이기고 나면 조국 대표가 민주당과 그 진영에서 자리가 있을까?
▷김형민: 너무 희망회로 돌리는 거 아니에요?
▶박상수: 진짜 지금 충분히 가능합니다. 충분히 가능한 상황이에요. 조국 대표 1명이 평택을 선택함으로 인해서 그리고 그렇게 돼서 상황이 조금이라도 공간이 열리니까 여기를 김용 전 부원장이 치고 들어온 겁니다. 이게 사실 조국 대표가 없었으면 안 들어왔을 거예요. 근데 조국 대표가 오니까 치고 들어온 거예요.
▷김형민: 거기서 좀 연결해 볼게요. 그럼 조국 대표 평택을에서 지지받을 수 있을까? 이건데 어제 사실 15일이죠. 조국 대표가 또 약간의 좀 이슈가 됐어요. 평택시를 평택군이라고 아주 이 SNS에 이렇게 올렸다가 비판을 많이 받았는데 평택을 지지 받을 수 있을까요?
▶강수영: 지금 그것도 그렇고 무슨 현수막을 평택을이 아닌 다른 데다 달았다는 얘기도 있고 그 동을 좀 착각해서 그런 얘기도 있던데 지금 민주당하고 단일화가 안 된 상태에서 민주당하고 조국 대표가 경쟁하잖아요. 그런 구도가 됐을 때 조국 대표가 표 받기 어렵습니다. 아주 형편없는 표를 받게 될 가능성이 있어요. 방금 말씀해 주셨던 것처럼 유의동 후보가 될지도 몰라 이런 위협을 가해 버리면 민주당 쪽으로 똘똘 뭉쳐버릴 거예요. 거기 지역구에 있는 진보 성향 가진 사람들은 내줄 수 없잖아요. 그리고 뭐 조국 대표 그러면 본인의 이 모든 원인은 진짜 냉정하게 얘기해서 조국 대표 개인의 정치인으로서의 매력과 영향력이 현저히 줄었습니다. 지금 현저히 줄었어요. 무슨 과거에 안철수 처음 등장했을 때나 이회창 후보가 혼자서 창당 하나 해 가지고 나왔을 때나 이런 거 하고는 완전히 그림이 달라요. 조국혁신당이 지금 이 상황에서 왜 존재해야 하는가 의석 수는 많지만 전원이 다 비례대표잖아요. 지금 다음 총선에서 다 그 사람들이 지역구 나왔을 때 당선될 만한 곳이 있는가에 대한 대중적인 시선이 매우 차가워요. 그리고 쇄빙선으로서 윤석열 정권을 끌어내리기 위해 가지고 약간 인스턴트 정당처럼 출발했는데 이 정당이 그 뒤에도 왜 존재해야 되는지에 대한 의문. 그런데 민주당하고 계속 싸워요. 또 막 우당이라고 표현하지만 왜 합당하자고 그러는데 나를 비난해 조국혁신당을 왜 바보 취급해 하면서 막 또 싸우는 모습. 그런데 이 상황에서 또 출마의 변을 들어보면 뭐 내란을 종식하기 위해서 내가 나왔다. 황교안이 나오기 때문에 내란 종식을 위해서 내가 여기 왔다. 여기는 험지 중에 험지다 뭔 험지야 저기가 지금 여론 최근에 선거들 흐름은 다 민주당 쪽으로 많이 표가 와 있는 곳인데 너무 억지스럽고 제가 이 이야기를 했더니 조국혁신당 내부에서는 우리는 민주당 귀책 사유가 있는 선거구들 중에 민주당이 잘못해서 보궐이 열리는 곳 중에는 여기가 제일 험지야
▷김형민: 그 얘기인즉슨 민주당 공천하면 안 된다 이 뜻인가요?
▶강수영: 그렇죠. 근데 진짜 험지라고 표현하려면 부산이나 대구를 얘기를 해야 되는 거고 국민의힘 제로를 얘기하고 싶으면 국민의힘이 당선되는 곳에 가서 얘기를 해야 본인이 국민의힘을 막아내야 그게 말이 되는 거지. 근데 부산 자기 고향도 피하면서 골라 골라가지고 진보당 자기와 같은 군소 정당 약소 정당이 여기 몇 달 동안 노력해 가지고 해보겠다는데 나도 한번 가볼래 이렇게 가는 게 약소 정당끼리 경쟁하는 게 어떻게 좋게 보겠습니까
▷김형민: 그럼 박변께서는 이제 조국 대표가 부산에 나가야 된다라고 하셨는데 강변께서는 그러면 어디 나갔어야 된다고
▶강수영: 부산 북갑에서 한동훈 대표하고 붙었어야죠. 그래가지고 예비 대선처럼 갔었어야죠.
▶박상수: 그게 지금 제가 민주당 패널들과 방송을 해보면 민주당 패널들도 다 동의를 해줘요. 조국 대표는 부산 북갑에 갔어야 된다고 근데 제가 봐도 평택을 가서 도대체 뭐라 그래서 어제 이제 김어준의 뉴스 공장인가요? 거기에 이제 조국 대표가 나와가지고 얘기를 하는 걸 들었는데 이해가 안 되는 거예요. 부산 북갑은 민주당 쪽에서 조국 대표가 나오는 거를 막았대요.
▶강수영: 요청이 들어왔대요. 나가지 말아달라고.
▶박상수: 요청이 들어왔대요. 그러니까 자기가 부산을 안 간 이유는 민주당 때문이라는 거예요. 이게 그래서 내가 민주당 지지자들이 그걸 누가 지금 저거를 납득을 하겠냐 그리고 하정우가 있기 때문에 이길 수 있을 거다라고 또 이야기까지 더해요. 그래가지고 제가 이거는 그냥 한동훈 대표가 무서워서 도망간 거지 이거는 본인이. 그런데 그렇게 도망간 것이 또 하필이면은 진보당과 민주당이 선거 연대를 할지 고민하는 바로 그 지역. 그래서 울산시장 선거까지 흔들어버릴 수 있는 그 지역. 김종훈 후보가 만만치 않다니까요 진짜. 이게 지역 정치라서 잘 모르는데 김종훈 후보는 통합진보당이 해산된 다음에도 울산에서 유의미한 선거 결과를 얻는 그런 사람이었어요. 이분이 지금 나오고 있는데 이해가 안 됩니다. 저는
▶강수영: 그래서 조국 대표의 가장 이제 소위 말해서 짜치는 포인트는 뭐냐 하면 이 선거에 출마의 변, 명분 이런 것도 약간 납득하기가 어렵지만은 왜 이제껏 결정을 안 하고 이제야 평택을 결정하셨냐. 왜 뒤늦게 이제야 발표 하셨느냐라는 거에 대한 이유 설명을 민주당과의 합당 논의 때문에 그때 당이 거의 한 달 넘게 마비된 당무가 상황이어서 불가피하게 늦어졌다 이러는데 아 저 그 얘기 너무 화가 나는 거예요. 그거 하고 뭔 상관이 있어요? 자기가 정치적으로 결단 내리는 거랑 합당 논의랑 무슨 상관이 있어요? 또 민주당 탓하는 거예요. 자기가 여기저기 고르다가 막 비공식 여론조사도 많이 돌려봤을 거 아니에요? 야 이거 어려운데 여기도 어렵고 저기도 어렵고 그러다가 고르는 거 고르다가 선택한 거를 늦어진 건 민주당 때문입니다. 이렇게 얘기해 가지고 뭔 진보 연대가 됩니까?
▷김형민: 알겠습니다.이 조국 대표 얘기로 조금 샜다가 우리 원래 이 주제는 김용 전 부원장 얘기였어요. 다시 이걸로 살짝 돌아와볼게요. 거의 이제 끝날 시간이 다 됐는데 김 전 부원장도 사법 리스크가 있지만 조 대표도 사법 리스크를 안고 있다 이 다음 얘기해 볼게요. 죄송해요. 아까도 이야기했지만 김 전 부원장 이재명 대통령의 최측근이라고 하셨어요. 그런데 대통령은 김 전 부원장 언급을 단 한마디도 안 합니다.
▶강수영: 네 그렇죠.
▷김형민: 이유가 뭡니까?
▶강수영: 아니 이게 선거를 앞두고 대통령이 나하고 친한 사람이야. SNS에 김용 전 부원장이 한마디 한 거 공유해 주고 이러면 바로 탄핵하자고 난리 날 겁니다. 선거 개입이다. 대통령이 선거의 중립 의무를 위반했다.
▷김형민: 아니 그런 식이 아니라 간접적으로 얘기할 수도 있잖아요.
▶강수영: 간접적으로라도 매우 조심스럽죠.
▷김형민: 왜 그럴까요?
▶강수영: 아니 왜냐하면 지금 눈 뜨고 그것만 지켜보고 있잖아요. 대통령 지지율이 워낙 안 그래도 높기 때문에 대통령의 후광을 입고 여당이 선거하는 거일수록 야당 진영에서는 그런 거 잡아내는 것만이 제일 중요한 일이 되는 거예요. 대통령이 개입하고 있어 대통령을 견제해야 됩니다. 이거 전부 다 대통령 하에서 또 지방선거마저도 완전히 민주당이 압승하면 이거 견제 균형이 되겠습니까? 이거 하나거든요. 사실 원툴이에요. 야당은 그런데 거기에 대통령이 기름을 부어주는 경우가 될 수도 있다는 거죠. 조금이라도 빌미를 주면 그러니까 극도로 언급을 아낄 수밖에 없는 거예요.
▶박상수: 정확합니다. 그러니까 이게 지금 보면은 6공화국 이후에 대통령이 이와 같은 공천에 여야 다 그냥 유야무야 관여했어요. 개입이라고 해도 근데 그게 절대 안 된다라고 이번에 확실하게 끊어버린 게 김건희 특검법이에요. 그래서 확실히 끊어버렸기 때문에 대통령은 여기서 한마디라도 꺼내는 순간 거기에 이제 그대로 걸려 들어갑니다. 그러니까 이게 법이라는 게 항상 양날의 검이라서 상대 칠 때는 좋지만 나한테도 이게 들어오거든요. 칼이. 그러니까 대통령은 지금 한마디도 못하는 거예요. 그러니까 하정우 수석도 대통령한테 그만 물어야 돼요. 그만 물어야 돼. 물을수록 대통령이 곤혹스러운 거예요. 김용 전 부원장 자기 최측근이었는데도 한마디도 못하잖아요. 근데 하정우 수석한테 무슨 말을 할 수 있겠어요? 그냥 같이 일합시다는 할 수 있어. 그렇지만 그만두라거나 출마하지 말라거나 이런 말을 하는 순간 바로 우리 당에서 공천 개입이라는 이야기가 들어갈 거예요. 그리고 김용 전 부원장이 지금 이렇게 들어온 거는 이 견고했던 평택을 여기 되게 견고했거든요. 생각보다 우리가 아무도 몰라서 그렇지 울산과 평택에 이게 민주당과 진보당 사이에서 물밑에서 이야기가 많이 있었단 말이에요. 근데 거기다가 조국 대표가 금을 그어서, 이렇게 금을 이렇게 실금을 해놓은 거예요. 그러면 이게 정치권에 나오는 이야기가 연탄가스 들어간다고 그러거든요. 지금 연탄가스 들어간 겁니다. 들어갑니다. 이게 그래서 들어간 거예요. 지금
▷김형민: 자 그럼 이번에도 업앤다운 들어가겠습니다. 마지막 질문에 이 힌트가 있는데 업앤다운에 이재명 대통령 주가요, 다른 사람 아니에요. 이재명 대통령 주가에 김용 전 원장의 부원장의 공천, 이재명 대통령의 상승 포인트냐 하락 포인트냐 선택은 자 먼저
▶강수영: 대통령에게?
▷김형민: 대통령에게
▶강수영: 대통령에게 아무런 영향이 없다.
▷김형민: 영향 없다.
▶강수영: 예 예 뭐 긍정적일 것도 없고 부정적일 것도 없고
▷김형민: 보합이네요. 그럼
▶강수영: 네 보합입니다.
▷김형민: 이유는?
▶강수영: 아니 김용 전 부원장의 공천 때문에 대통령 잘한다 만세 뭐 그럴 포인트는 전혀 없잖아요. 당이 할 일이고 이 선거의 승리는. 그래서 공천에 대통령이 개입할 이유도 없는 거고 말씀하신 대로 그래서 대통령에게 도움 될 건 없고 뭐 여기가 막 난리가 있어 가지고 후보들이 정리가 안 돼 가지고 누군가로 딱 뭐 예를 들면 계양을처럼. 계양을에 송영길 대표가 전 대표가 되니 안 되니 그런 복잡한 문제도 아니고 지금 주자가 없어 보여요. 사실상 그렇기 때문에 여기가 정리된다고 해서 대통령이 야 드디어 나서 주시는구나 그런 말씀하실 사람이 없을 거라고 봅니다.
▷김형민: 이게 질문을 살짝 박변께 다시 드리면 김용 전 부원장이 공천이 됐어요. 이게 이재명 대통령에게 상승 포인트냐 하락 포인트냐
▶박상수: 하락 포인트죠. 왜냐하면 김용 전 부원장이 후보가 되면은요 김용 전 부원장과 관련된 이야기들이 선거판에 들어옵니다.
▷김형민: 관련된 이야기들
▶박상수: 이야기들이 들어와요. 또 그 선거를 치르게 되는 거죠. 민주당 입장에서는 그러니까 김용 전 부원장이 이렇게 들어오는 것도 이재명 대통령한테 아마 이재명 대통령 본심은 제가 내재적 접근으로 접근을 해보면 “정우야 제발 그만 물어. 김용 너 여기 들어오지 마 여기 끼지 마 여기는 끼지 마” 이 마음일 것 같아요. 왜냐하면 지금 이재명 대통령은 자기의 좋은 이미지와 어떤 지지율이 이번 지방선거에 도움이 되기를 원할 텐데 김용 전 부원장이 지금 어떤 상태입니까? 근데 김용 전 부원장과 관련돼 있는 이야기들이 선거판에 반드시 TV 토론이든 뭐든 나올 수밖에 없고 그게 이제 다시 선거판을 이제 왔다 갔다 하면서 영향을 줄 거고
▷김형민: 사법 리스크 말씀하시는 거죠?
▶박상수: 예 그러니까 그러한 부분들 때문에라도 근데 아까도 이야기했듯이 그래서 제일 미운 건 조국 대표지 않을까. 왜냐하면 금을 이게 이렇게 해서 연탄가스가 들어오게 만들었어요. 지금 연탄가스 들어왔다니까요? 지금
▷김형민: 네 알겠습니다.
▶박상수: 저는 이 상황이 굉장히 곤혹스러울 거라고 생각합니다.
▶강수영: 괜찮아요. 민주당에 동치미 많습니다.
▷김형민: 응원 댓글 한번 읽어보겠습니다. 저에 대한 응원의 댓글 달아주셨네요. 정관김 1318, 김형민 기자님께서 여야 양쪽 변호사님들의 솔직한 의견들을 이끌고 계십니다. 더 잘하겠습니다. 감사합니다. 법정모독 여기까지 진행하고 ＜법정모독 UP & DOWN＞ 라이브 여기까지입니다. 다음 주 화요일엔 ＜황형준의 법정모독＞이 있죠. 오리지널. 꼭 많은 시청 바랍니다. 우리 정치 주식시장 ＜법정모독 UP & DOWN＞, 우리도 6천, 동접도 6천 한번 넘어보는 걸로 우리 같이 으쌰으쌰 다음에도 같이 하겠습니다. 다음 주 목요일 10시 장 다시 열겠습니다. 좋아요 댓글 구독 알림 설정 부탁드리고 오늘은 여기서 인사드리겠습니다. 감사합니다.
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