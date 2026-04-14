트럼프 대립 레오14세…정치에 개입한 역대 교황들

도널드 트럼프 미국 대통령과 레오 14세 교황의 갈등이 주목을 받고 있다. 레오 14세 뿐만 아니라 역대 다른 교황들도 국제 정세나 환경 등 여러 현실 문제에 대해 발언해왔다. 교황은 전 세계 천주교의 정점이기 때문에 그 영향력과 발언의 파워가 막강하다. 교황의 발언으로 한 국가의 정치 체계에 변혁이 촉발된 적도 있다.
13일(현지 시간) 미국 뉴욕타임스(NYT)는 교황 레오 14세와 트럼프 대통령의 최근 대립은 교황이 지정학적 영역에 발을 들여놓은 가장 최근 사례라고 했다. 그동안 일부 교황은 정치 권력과 직접적으로 충돌하기도 했다.
레오 14세의 전임자 프란치스코 교황도 기후위기, 빈곤, 이민 문제 등에 직설적인 발언을 해왔다. 그는 교황 즉위 후 몇 주 만에 로마를 벗어나 처음으로 해외 순방에 나서면서 아프리카에서 넘어온 수천 명의 이민자를 보며 “형제자매”라고 칭했다.
같은 달 프란치스코 교황은 동성애와 관련해 “만약 누군가가 동성애자이고 주님을 찾고 선한 의지를 가지고 있다면, 내가 누구를 판단할 수 있겠습니까”라고 말했다.
우크라이나 전쟁 중이었던 2022년에는 “현재 우리는 세계 대전을 겪고 있다. 우리 모두 전쟁을 멈추자”고 말했고 이듬해 “우크라이나 전쟁은 러시아만이 아닌 다른 여러 제국의 제국주의적 이해관계에 의해 촉발됐다”고 밝히기도 했다.
2014년 한국을 방문했던 프란치스코 교황은 “한국인에게 평화와 형제간 화해하는 선물이 주어지길 끊임없이 기도하고 있다”며 남북 분단 문제를 거론하기도 했다.
2005년부터 2013년 사임할 때까지 교황직을 수행했던 베네딕토 16세는 2006년 독일 레겐스부르크 대학교 강연에서 비잔틴 황제의 말을 인용해 “(이슬람교가) 오직 악하고 비인간적인 것들만 가져왔다”고 발언했다. 이 발언은 이슬람권의 거센 반발과 폭력사태를 촉발시킨 계기가 됐다. 베네딕토 16세는 그해 말 해당 발언에 대한 사과 의미로 튀르키예를 방문했다.
최초의 폴란드 출신 교황 요한 바오로 2세는 1979년 고국을 방문한 뒤 학생들을 상대로 “두려워하지 말라”라고 연설했다. 폴란드 현지에선 교황의 이날 발언이 폴란드 공산주의 독재 정권을 무너뜨린 결정적인 계기가 됐다고 평가했다. 실제로 그의 방문 1년 후 폴란드에선 노동조합 연대가 결정됐고 이 움직임은 1989년 폴란드의 공산주의 붕괴를 가속하는 데 기여했다.
1963년부터 1978년까지 교황을 역임한 바오로 6세도 국제 분쟁 종식을 위해 매년 새해 첫날 바티칸에서 개최하는 ‘평화의 날’을 제정했다.
반대로 2차 세계대전 당시 교황을 지낸 비오 12세는 나치즘과 홀로코스트에 대해 침묵으로 일관했다는 비판을 받았다. 일각에선 독일 나치의 당시 잔혹성을 고려해 일부러 비오 12세가 ‘침묵’ 전략을 펼쳤다는 평가도 내놓는다. 실제로 역사학자와 유대인 증언에 따르면 비오 12세 지시 아래 약 70만~80만 명의 유대인이 성당으로부터 은신처를 제공받아 학살을 피할 수 있었다.
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