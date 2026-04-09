종합특검, 박상용 검사 피의자 입건…출국금지 조치

2차 종합 특별검사팀(특별검사 권창영)이 9일 ‘쌍방울 대북 송금’ 사건을 수사했던 박상용 검사를 피의자로 입건하고 출국금지 조치했다.
특검은 이날 “박상용 검사에 대한 고발장이 제출되어 피의자로 입건하였으며, 아울러 출국금지 조치를 했다”고 밝혔다.
박 검사는 쌍방울 대북송금 사건 수사 당시 이재명 대통령을 기소하기 위해 이화영 전 경기도 평화부지사 등을 외부 음식과 술을 제공하며 회유했다는 의혹을 받는다.
법무부가 이에 대해 감찰을 지시한 이후 서울고검 인권침해 태스크포스(TF)가 진술 회유 의혹을 수사하다가 2차 종합 특검 요청으로 사건을 특검에 이첩했다.
앞서 정성호 법무부 장관은 6일 “비위 사실의 내용에 비춰볼 때 박 검사가 직무를 수행하는 것이 현저히 부적절하다고 판단했다”며 박 검사에 대한 직무집행 정지를 명했다.
이어 국회 법제사법위원회는 8일 더불어민주당 주도로 박 검사를 위증 혐의로 고발하기로 했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0