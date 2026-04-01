‘소노의 봄’ 이끈 이정현, 생애 첫 MVP

‘소노의 봄’을 이끈 이정현(27·소노)이 2025∼2026시즌 프로농구 최우수선수(MVP)로 뽑혔다.
이정현은 9일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 프로농구 정규리그 시상식에서 공개된 기자단 투표 결과 117표 중 106표(90.6%)를 받아 MVP로 이름을 올렸다. 2위 유기상(25·LG·7표)보다 99표를 더 받았다. 프로농구 5년 차인 이정현이 MVP로 선정된 건 이번이 처음이다.
이정현은 이번 시즌 49경기에 출전해 경기당 평균 18.6점을 넣으면서 국내 선수 1위(전체 5위) 기록을 남겼다. 이정현은 또 경기당 3점슛 2.4개(3위), 5.2도움(6위), 1.4가로채기(5위)를 기록하는 등 코트 위에서 전천후 활약을 펼쳤다. 이정현의 활약 속에 소노는 정규리그를 5위(28승 26패)로 마치며 창단 세 시즌 만에 처음으로 6강 플레이오프(PO) 진출에 성공했다.
베스트5에도 이름을 올린 이정현은 “팀의 6강 경쟁이 치열해 상을 생각할 겨를이 없었다가 (PO 진출을 확정한) 시즌 막바지에 욕심이 조금 생기더라”며 “2년 전에는 (MVP를 놓쳐) 아쉬움이 컸다. 2년 만에 꿈을 이뤄 뿌듯하다”고 말했다. 이정현은 2023∼2024시즌에도 MVP 후보로 거론됐지만 기량발전상을 받는 데 만족해야 했다.
외국 선수 MVP는 LG를 12년 만의 정규리그 1위로 이끈 아셈 마레이(34·이집트·97표)에게 돌아갔다. 마레이는 리바운드(14.2개)와 가로채기(2.1개)에서 1위에 오르면서 외국 선수로는 처음으로 최우수수비수상도 차지했다. 같은 팀 조상현 감독은 98표(83.7%)를 받아 프로 지도자 생활 처음으로 감독상을 받았다.
신인선수상은 이정현과 함께 소노에서 뛰는 2년 차 아시아쿼터 선수 케빈 켐바오(25·필리핀)에게 돌아갔다. 켐바오는 이번 시즌 54경기에서 15.3점(16위), 6.5리바운드, 4.0도움을 기록하며 105표(89.7%)를 받았다. 소노는 프로농구 사상 처음으로 비우승팀에서 정규리그 MVP와 신인선수상 수상자를 동시에 배출하는 기록을 남겼다.
댓글 0