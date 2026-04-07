정상회담부터 부활절까지, 李대통령 넥타이로 전하는 메시지[청계천 옆 사진관]

7일 청와대에서 여야정 민생경제협의체 회담이 열렸다. 이재명 대통령은 이날 회담에 통합을 상징하는 파란색과 빨간색이 섞인 넥타이를 착용하고 나왔다. 정청래 더불어민주당 대표는 당을 상징하는 파란색 계열의 넥타이를 맸고, 장동혁 국민의힘 대표 역시 당을 상징하는 빨간색 넥타이를 맸다. 이재명 대통령은 지난주 열린 인도네시아와 프랑스와의 정상회담에서도 상대국을 상징하는 넥타이를 착용해 눈길을 끌었다. 1일 열린 청와대에서 열린 인도네시아 프라보워 대통령의 공식 환영식에서는 인도네시아 국기 색깔을 상징하는 짙은 붉은색 넥타이를 착용했다. 3일 프랑스 마크롱 대통령의 국빈 방문 공식 환영식에서는 프랑스 국기와 같은 붉은색·흰색·푸른색이 교차하는 넥타이를 착용했다. 전날 자연스러운 만찬 자리에서는 양국 대통령이 노타이 차림이었다. 하지만 공식 환영식에서는 프랑스를 의미하는 삼색 넥타이를 착용한 것이다. 부활절인 5일에는 이 대통령은 흰색 넥타이를 매고, 김혜경 여사는 흰색 정장을 입고 순복음교회에서 열린 ‘2026 한국교회 부활절 연합예배’에 참석한 바 있다. 대통령의 말 한마디, 행동 하나하나가 메시지를 가지고 있다. 또한 복장에서도 그 의미를 찾아볼 수 있다. 앞으로 이재명 대통령은 또 어떤 의미를 가진 넥타이를 착용하고 행사장에 등장할지 자못 궁금해진다.
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