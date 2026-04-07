정상회담부터 부활절까지, 李대통령 넥타이로 전하는 메시지[청계천 옆 사진관]

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이재명 대통령이 7일 청와대에서 열린 여야정 민생경제협의체 회담에 앞서 중앙계단에서 정청래 더불어민주당 대표, 장동혁 국민의힘 대표와 손을 잡고 기념촬영을 하고 있다. 김재명 기자 base@donga.com
이재명 대통령이 7일 청와대에서 열린 여야정 민생경제협의체 회담에 앞서 중앙계단에서 정청래 더불어민주당 대표, 장동혁 국민의힘 대표와 손을 잡고 기념촬영을 하고 있다. 김재명 기자 base@donga.com
7일 청와대에서 여야정 민생경제협의체 회담이 열렸다. 이재명 대통령은 이날 회담에 통합을 상징하는 파란색과 빨간색이 섞인 넥타이를 착용하고 나왔다. 정청래 더불어민주당 대표는 당을 상징하는 파란색 계열의 넥타이를 맸고, 장동혁 국민의힘 대표 역시 당을 상징하는 빨간색 넥타이를 맸다.
이재명 대통령이 7일 청와대에서 여야정 민생경제 협의체 회담에 앞서 기념촬영 중 정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표의 손을 같이 잡고 있다. 김재명 기자 base@donga.com
이재명 대통령이 7일 청와대에서 여야정 민생경제 협의체 회담에 앞서 기념촬영 중 정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표의 손을 같이 잡고 있다. 김재명 기자 base@donga.com
이재명 대통령은 지난주 열린 인도네시아와 프랑스와의 정상회담에서도 상대국을 상징하는 넥타이를 착용해 눈길을 끌었다.
이재명 대통령과 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령이 1일 청와대에서 열린 공식 환영식에서 이동하고 있다. 김재명 기자 base@donga.com
이재명 대통령과 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령이 1일 청와대에서 열린 공식 환영식에서 이동하고 있다. 김재명 기자 base@donga.com
1일 열린 청와대에서 열린 인도네시아 프라보워 대통령의 공식 환영식에서는 인도네시아 국기 색깔을 상징하는 짙은 붉은색 넥타이를 착용했다.
이재명 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 3일 청와대에서 열린 한-프랑스 정상회담에서 앞서 기념사진을 찍고 있다. 이 대통령이 프랑스 국기와 같은 붉은색·흰색·푸른색이 교차하는 넥타이를 착용했다. 김재명 기자 base@donga.com
이재명 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 3일 청와대에서 열린 한-프랑스 정상회담에서 앞서 기념사진을 찍고 있다. 이 대통령이 프랑스 국기와 같은 붉은색·흰색·푸른색이 교차하는 넥타이를 착용했다. 김재명 기자 base@donga.com
3일 프랑스 마크롱 대통령의 국빈 방문 공식 환영식에서는 프랑스 국기와 같은 붉은색·흰색·푸른색이 교차하는 넥타이를 착용했다. 전날 자연스러운 만찬 자리에서는 양국 대통령이 노타이 차림이었다. 하지만 공식 환영식에서는 프랑스를 의미하는 삼색 넥타이를 착용한 것이다.
이재명 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 2일 청와대 상춘재에서 열린 친교 만찬 행사에서 산책하고 있다. 청와대 제공
이재명 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 2일 청와대 상춘재에서 열린 친교 만찬 행사에서 산책하고 있다. 청와대 제공
부활절인 5일에는 이 대통령은 흰색 넥타이를 매고, 김혜경 여사는 흰색 정장을 입고 순복음교회에서 열린 ‘2026 한국교회 부활절 연합예배’에 참석한 바 있다.
이재명 대통령이 5일 서울 여의도순복음교회에서 열린 2026 부활절 연합예배에서 축사하고 있다. 청와대사진기자단
이재명 대통령이 5일 서울 여의도순복음교회에서 열린 2026 부활절 연합예배에서 축사하고 있다. 청와대사진기자단
대통령의 말 한마디, 행동 하나하나가 메시지를 가지고 있다. 또한 복장에서도 그 의미를 찾아볼 수 있다. 앞으로 이재명 대통령은 또 어떤 의미를 가진 넥타이를 착용하고 행사장에 등장할지 자못 궁금해진다.
이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 5일 서울 여의도순복음교회에서 열린 2026 부활절 연합예배에서 찬송가를 부르고 있다. 청와대사진기자단
이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 5일 서울 여의도순복음교회에서 열린 2026 부활절 연합예배에서 찬송가를 부르고 있다. 청와대사진기자단

#청와대#이재명 대통령#넥타이#인도네시아#정상회담#여야정 협의체
김재명 기자 base@donga.com
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