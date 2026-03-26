한병도 “국힘이 법사위장 가졌으면 尹 탄핵도 못해…내줄 생각 없다”

한병도 더불어민주당 원내대표는 26일 “국민의힘에 법제사법위원장을 내어줄 생각은 추호도 없다”고 재차 강조했다. 현재 민주당 추미애 의원의 경기지사 출마, 신정훈 의원의 전남·광주특별시장 출마로 국회 법사위원장과 행안위원장 자리가 공석이 된 상태다.
한 원내대표는 이날 서울 여의도 국회에서 열린 정책조정회의에서 “국정을 발목 잡고 민생을 내팽개쳐 놓고 법사위원장을 달라고 하는 게 말이 되느냐. 차라리 고양이에게 생선을 맡기겠다”며 이같이 말했다.
그는 “22대 전반기 국회에서 국민의힘이 법사위원장직을 가져갔다면 내란 수괴 윤석열은 탄핵을 하지도 못했을 것”이라며 “검찰개혁은 좌초됐을 것이고, 사법개혁 법안도 통과되지 못했을 것”이라고 했다.
그러면서 “뿐만 아니라 사사건건 이재명 정부의 발목을 잡으며 민생·개혁 법안 처리에 반대했을 것이 뻔하다”고도 덧붙였다.
한 원내대표는 “중동 상황 장기화로 인한 국가적 위기 상황에도 지난주 환율안정법 본회의 처리에 반대했던 것이 바로 국민의힘”이라며 “제22대 국회 개원 이후 외통위, 국방위, 성평등가족위 등 국민의힘이 위원장을 맡은 상임위 회의 개최 실적은 참담한 수준”이라고 지적했다.
그는 “실상이 이런데도 법사위원장을 달라는 것은 생떼 그 이상 그 이하도 아니다”라며 “민주당은 집권 여당으로서 국민과 국익을 인질 삼아 국정을 마비시키는 그 어떤 행위도 용납하지 않겠다”고 강조했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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