김예지, 손으로 점자 읽으며 17시간 넘게 필버…세 번째 긴 기록

국민의힘 김예지 의원은 더불어민주당이 추진하는 ‘윤석열 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상 규명을 위한 국정조사 계획서’의 국회 본회의 처리에 반대하며 약 17시간 35분 동안 밤샘 필리버스터(무제한 토론)를 진행한 뒤 단상에서 내려왔다.
시각장애인인 김 의원은 손으로 점자판을 읽으며 필리버스터를 진행해 국민의힘 장동혁 대표의 24시간 필리버스터, 개혁신당 천하람 원내대표(18시간 56분)에 이어 역대 세 번째로 긴 기록을 세웠다. 김 의원이 단상에서 내려오자 의원들은 격려의 말을 건넸다.
김 의원은 해당 국정조사 계획서 채택안이 상정된 21일 오후 4시 42분경 필리버스터 첫 주자로 연단에 선 뒤 “이미 조작이라는 결론을 이정표로 박아 놓은 조사는 국정조사가 될 수 없다”며 “진실로 가는 길을 가로막는 바리케이드가 될 수 있다”고 비판했다.
그는 “국정조사는 길을 찾는 과정이어야 하는데, 지금의 국정조사는 덫을 놓는 작업이 됐다”고 했다. 이어 “국정조사가 필요하다고 요구하는 사안들이 과연 정당한지 여전히 물어봐야 한다”며 “오히려 국정조사를 통해 삼권분립이라는 우리 헌법 원칙에 반하는 결과가 나올 수 있기 때문에 신중해야 한다”고 강조했다.
이번 국정조사 범위에는 △대장동 개발비리 의혹 사건 △위례신도시 개발비리 의혹 사건 △김용 전 민주연구원 부원장 금품 수수 의혹 사건 △쌍방울 대북송금 사건 △부동산 등 통계 조작 의혹 사건 △서해 공무원 피격 사건 △윤석열 전 대통령 명예훼손을 의도한 허위 보도 의혹 사건 등에 대한 검찰의 수사·기소 과정이 포함된다.
시각장애인인 김 의원은 필리버스터 내내 손으로 점자를 만져가며 발언을 이어갔다.
그는 “저는 주로 촉각이나 청각으로 느끼고 살아가고 있다”며 “보이지 않기 때문에 오히려 더 뚜렷하게 느껴지는 것들이 있다. 말의 온도, 공기의 긴장, 지금 앞에서 다른 말씀하시는 의원님들의 소리, 그리고 그 안에 담긴 진심과 책임의 무게 같은 것들”이라고 말했다.
이어 “국회에 오기 전 정치라는 것을 하나의 분명한 형상으로 그려본 적이 있다”며 “흔들리지 않고 늘 같은 자리에 서 있는 든든한 소나무처럼 어떤 상황에도 푸른색을 잃지 않는 존재일 것으로 생각했다”고 전했다.
그러면서 “6년 동안 정치를 아주 가까이에서 경험하면서 느낀 것은 좀 달랐다. 정치의 모습은 고정된 현상이 아니라 끊임없이 흔들리고 때로는 방향을 잃은 채 변하는 것처럼 보였다”고 지적했다.
아울러 “원칙보다 유불리를, 제도보다 진영을, 국민의 삶보다 정치적 효과를 앞세우는 모습이 반복되는 듯하다”고 진단했다.
김 의원이 발언을 끝마치자 회의장에 있던 일부 의원들은 손뼉을 치며 “수고했다”고 격려했다.
필리버스터가 진행되는 동안 장외에서도 응원이 이어졌다. 한동훈 전 대표는 페이스북을 통해 “김 의원의 필리버스터로 악법을 막을 수는 없으나, 이 악법들로 가장 큰 피해를 볼 사회적 약자의 분노와 결기의 목소리를 선명한 기록으로 남기고 있다”며 “우리는 보수를 재건해 국민의 신뢰를 회복한 다음 이 악법들을 되돌려야 한다”고 강조했다.
한지아 의원도 페이스북에서 “필리버스터를 통해 공소취소 국정조사의 위법성과 그 문제가 무엇인지, 그 본질을 온몸으로 말하고 계신다”며 “대통령 개인의 사법 문제를 둘러싼 소모적 논쟁을 멈추고, 민생 문제에 집중해 달라는 말씀을 해주길 요청한다”고 했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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