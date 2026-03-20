오세훈 “중앙당 차원의 혁신 선대위 필요…‘선혁신·후선거’ 원칙”

오세훈 서울시장이 6·3 지방선거 출마를 결심한 건 당의 노선 변화를 이끌기 위해서라며 중앙당 차원의 혁신 선거대책위원회 구성을 요구했다. 자신의 서울시장 선거가 국민의힘 개혁을 위한 출발점이라고도 했다.
오 시장은 20일 페이스북을 통해 “그동안 당 지도부에 ‘잘못된 과거와의 단절과 노선 변화’를 실천으로 보여줄 것을 지속적으로 요구했지만, 더는 기다리는 것만으로는 아무것도 바뀌지 않는다는 현실 앞에서 이제는 행동에 나서야 할 때라고 판단했다”며 이같이 밝혔다.
오 시장은 정부와 여당 견제를 위해 국민의힘이 혁신을 해야 한다고 강조했다. 그는 “대통령 한 사람을 위해 사법체계를 뒤흔들고, 대통령 관련 사건의 공소 취소를 밀어붙이는데도 국회는 감시자가 아니라 방관자가 되었다”며 “정상적인 나라라면 국가의 근간이 흔들릴 중대한 사안 앞에서 야당은 모든 것을 걸고 싸워 맞서야 한다”고 했다.
그러면서 “하지만 지금 우리는 이상하리만큼 조용한 정치, 무기력한 야당을 보고 있다. 국민이 힘을 주지 않기 때문이다”며 “20% 안팎의 지지율로는 정권을 견제하기는커녕 문제 제기조차 제대로 하기 어렵다”고 지적했다.
오 시장은 “최소한 6대4의 균형은 되어야 권력과 맞설 수 있다”며 “국민 다수가 신뢰할 수 있는 정당으로 변하지 않으면 우리에게 내일은 없다. 선 혁신, 후 선거가 원칙이 되어야 한다”고 했다.
오 시장은 그러면서 중앙당 차원의 혁신 선거대책위원회가 필요하다고 했다. 그는 “이번 선거에서 단순한 승패를 넘어 보수 혁신의 출발점을 만들고자 한다. 중앙당 차원의 혁신 선거대책위원회는 반드시 필요하다”며 “그리고 서울은 그 혁신의 모델이 되어야 한다”고 했다.
그는 “이번 선거는 단순한 선거가 아니다. 보수가 다시 국민 속으로 들어갈 수 있느냐, 아니면 더 멀어질 것이냐를 결정하는 분기점이다”고 강조했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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