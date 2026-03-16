국힘 공관위, 김영환 충북지사 컷오프…金 “원칙과 절차 파괴” 반발

국민의힘 공천관리위원회는 16일 김영환 충북도지사를 컷오프(공천배제) 한다고 밝혔다. 국민의힘 공관위가 현역 광역단체장의 컷오프를 결정한 건 김 지사가 처음이다. 이정현 공천관리위원장이 현역 단체장과 현역 의원들을 겨냥한 칼날을 본격적으로 뽑아들었다는 해석이 나왔다. 김 지사는 “자유민주주의의 원칙과 절차를 파괴했다”며 거세게 반발했다.
이 위원장은 이날 서울 여의도 중앙당사에서 브리핑을 갖고 “공관위는 많은 논의 끝에 현 충북도지사를 이번 공천 대상에서 제외하고 기존 신청자 외에 추가 공천 접수를 해 (공천을) 결정하기로 했다”고 밝혔다. 그러면서 “이번 결정은 한 사람에 대한 평가의 문제가 아니라 정치, 변화의 문제”라며 “지금 국민의힘이 국민 앞에서 보여줘야 할 것은 안정에 머무는 정치가 아니라 스스로를 바꾸는 정치, 스스로를 흔드는 정치”라고 강조했다.
앞서 충북도지사 선거 공천 접수에는 컷오프된 김 지사를 비롯해 윤갑근 전 대구고검장, 윤희근 전 경찰청장, 조길형 전 충주시장 등 4명이 신청을 했었다. 국민의힘 공관위는 17일 후보 등록을 받은 뒤 추가 접수자가 있으면 면접을 실시할 계획이다.
이 위원장이 현역인 김 지사 컷오프에 나선 건 혁신 공천 의지를 보여주기 위한 포석이라는 해석이 나온다. 공관위는 보도자료를 통해 “국민의힘의 이번 결단은 비단 충북 하나로 끝나지 않을 것”이라며 “기득권 공천이 아닌 국민 눈높이 공천, 관성의 정치가 아닌 변화의 정치, 과거의 정치가 아닌 미래의 정치를 향한 공천 혁신을 앞으로도 멈춤없이 이어가겠다”고 강조했다.
다만 당내에서는 이 위원장의 현역 컷오프가 당사자는 물론이고 지역에서 반발을 불러올 수 있다는 우려가 제기된다. 김 지사는 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “오늘 저는 공심위의 결정을 결코 받아드리지 못한다”며 “충북도민의 의사를 헌신짝처럼 가져다 버렸다”고 주장했다. 이어 “지금부터 잘못된 결정을 바로 잡고 승리하기 위해 최선을 다하겠다”며 “특정인을 정해 놓고 면접을 진행하다니 기가 막힌다”고 목소리를 높였다.
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