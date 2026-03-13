홍익표 정무수석 “여당이면 여당답게 일 처리했으면”

‘검찰 보완수사권’ 당정 갈등 관련 언급
홍익표 대통령정무수석비서관은 13일 정부 고위직 인사가 이재명 대통령의 공소 취소와 검사의 보완수사권 유지를 놓고 거래를 제안했다는 취지의 ‘공소 취소 거래설’ 논란이 확산한 데 대해 “대응할 일고의 가치도 없다”고 했다.
“공소취소 거래, 대응할 일고의 가치 없어
방미심위서 김어준 방송 조사하지 않을까”
홍 수석은 13일 KBS 1TV ‘사사건건’에 출연해 ‘공소 취소 거래설’이 확산하는 데 대해 “너무 어이가 없어서 어떻게 반응해야 할지 모르겠다”고 했다.
홍 수석은 청와대 내부 분위기에 대해 “전체적으로 굉장히 어이없어 한다”며 “바쁜데 이런 근거 없는 주장에 일일이 대응할 시간적 여유도 없다”고 했다. 그러면서 “자칫 정부와 정책의 국민적 신뢰도를 떨어뜨릴 수 있는 것이기 때문에 매우 부적절하다”고 했다.
또 홍 수석은 “당 차원에서 잘 대응할 것으로 본다”며 “방송미디어통신심의위원회에서 아마 조사하지 않을까 싶다”고 했다. 이어 “(의혹이 방송된) ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’이 언론사로 등록된 상태이기 때문에 적절한 조사가 이뤄지지 않을까”라고 했다.
홍 수석은 여당과의 소통에 대해 “당에서 문의가 왔길래 당에서 알아서 대응하라고 얘기했다”며 “당에서도 아마 하루 이틀 사실관계를 조사하고 더불어민주당 정청래 대표가 강력하게 입장을 표명한 거로 안다”고 했다.
홍 수석은 해당 방송 출연 거부 등을 검토하느냐는 물음에 “청와대가 그런 방침을 정하는 건 맞지 않다”며 “이런 사안을 갖고 특정 방송사에 대한 보복같이 하는 건 썩 바람직하지 않고 그런 대응을 청와대는 고려하고 있지도 않다”고 말했다.
뉴스공장 진행자인 김어준 씨에 대한 조치 가능성과 관련해선 “방송의 특성상 전혀 사전에 기획되지 않았다고 김 씨 측에서 설명하고 있는 것 같다”며 “방미심위에서 할 때는 기관에 대한 제재 조치나 불이익 조치가 있을 수 있을 것”이라고 했다. 그러면서 “그건 그것대로 정상적 절차를 거쳐서 이뤄지지 않을까”라고 했다.
홍 수석은 이 의혹으로 정부·여당이 추진하고 있는 검찰개혁의 동력이 떨어질 수 있다는 우려가 나오는 데 대해선 “워낙 전혀 근거 없는 얘기이기 때문에 이것이 검찰개혁의 동력을 떨어뜨릴 사안은 아니다”라고 했다.
검찰의 보완수사권 문제 등을 두고 당정 갈등이 계속되는 데 대해선 “아쉬운 게 있다면 이제 민주당이 여당이 되지 않았나”라며 “여당이면 여당답게 일 처리를 했으면 좋겠다”고 했다.
홍 수석은 “여당은 정권의 한 축”이라며 “정부와 여당은 어떤 의미에선 정권의, 국정운영의 동반자”라고 했다. 그러면서 “문제를 내부적으로 잘 조율하고 완성도를 높이는, 어떤 내용이 국민적 신뢰를 높이고 국가의 미래를 책임질 수 있느냐에 대한 고민이 필요하다”고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0