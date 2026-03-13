친명 주도 ‘조작기소 국조 요구서’에 정청래 이름 빠져 뒷말

더불어민주당은 윤석열 정부 당시 검찰이 기소한 사건에 대한 국정조사 요구서에 정청래 대표가 공동 발의자로 이름을 올리지 않은 데 대해 “의도가 있어서 그런 건 아니다”라고 했다. 유튜버 김어준 씨 방송에서 ‘이재명 대통령 공소 취소 거래설’이 불거진 후 친명(친이재명)계가 강하게 반발하는 상황에서 공동 발의자에 정 대표가 빠진 것을 두고 뒷말이 나왔다. 해당 국정조사 요구는 친명계 의원들이 주도했다.
민주당 강준현 수석대변인은 이날 전북 순창에서 지도부와 민생 행보를 마친 뒤 ‘공소 취소 국정조사 요구서에 정 대표가 서명을 안 했다는 보도가 나왔다’는 취재진 질문에 이같이 답했다. 앞서 민주당은 11일 국회에 소속 의원 141명 명의로 ‘윤석열 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명을 위한 국정조사요구서’를 냈다. 국정조사 대상은 이 대통령이 기소된 대장동·위례신도시·쌍방울 대북송금 사건 등 7건이다.
강 수석대변인은 “당론으로 채택되면 누구나 할 것 없이 날인이 된다”며 “애당초 특위를 만든 건 정 대표가 지침을 만들어서 내린 것 아니냐. 주관을 하신 분”이라고 했다. 특위는 정 대표가 지난달 신설한 ‘윤석열 정권 조작기소 및 공소취소 국정조사 추진위원회’를 언급한 것으로 보인다. 강 수석대변인은 “정 대표가 의지가 없어서 날인을 안 한 건 아니다”며 “통상적으로 당 대표는 공동발의를 잘 안한다”고 설명했다.
민주당은 전날 국정조사 요구서를 국회 본회의에 보고했다. 민주당은 4월부터 국정조사에 들어간 뒤 ‘조작기소 특검’을 통해 이 대통령 사건 등의 공소 취소를 이끌어낸다는 방침이다.
