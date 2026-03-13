친명 주도 ‘조작기소 국조 요구서’에 정청래 이름 빠져 뒷말

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 13일 14시 51분

글자크기 설정

당대변인 “대표는 공동발의 잘 안한다”

정청래 더불어민주당 대표가 13일 전북 순창군 발효미생물산업진흥원에서 열린 현장 최고위원회에서 발언을 하고 있다. 뉴스1
정청래 더불어민주당 대표가 13일 전북 순창군 발효미생물산업진흥원에서 열린 현장 최고위원회에서 발언을 하고 있다. 뉴스1
더불어민주당은 윤석열 정부 당시 검찰이 기소한 사건에 대한 국정조사 요구서에 정청래 대표가 공동 발의자로 이름을 올리지 않은 데 대해 “의도가 있어서 그런 건 아니다”라고 했다. 유튜버 김어준 씨 방송에서 ‘이재명 대통령 공소 취소 거래설’이 불거진 후 친명(친이재명)계가 강하게 반발하는 상황에서 공동 발의자에 정 대표가 빠진 것을 두고 뒷말이 나왔다. 해당 국정조사 요구는 친명계 의원들이 주도했다.

민주당 강준현 수석대변인은 이날 전북 순창에서 지도부와 민생 행보를 마친 뒤 ‘공소 취소 국정조사 요구서에 정 대표가 서명을 안 했다는 보도가 나왔다’는 취재진 질문에 이같이 답했다. 앞서 민주당은 11일 국회에 소속 의원 141명 명의로 ‘윤석열 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명을 위한 국정조사요구서’를 냈다. 국정조사 대상은 이 대통령이 기소된 대장동·위례신도시·쌍방울 대북송금 사건 등 7건이다.

강 수석대변인은 “당론으로 채택되면 누구나 할 것 없이 날인이 된다”며 “애당초 특위를 만든 건 정 대표가 지침을 만들어서 내린 것 아니냐. 주관을 하신 분”이라고 했다. 특위는 정 대표가 지난달 신설한 ‘윤석열 정권 조작기소 및 공소취소 국정조사 추진위원회’를 언급한 것으로 보인다. 강 수석대변인은 “정 대표가 의지가 없어서 날인을 안 한 건 아니다”며 “통상적으로 당 대표는 공동발의를 잘 안한다”고 설명했다.

민주당은 전날 국정조사 요구서를 국회 본회의에 보고했다. 민주당은 4월부터 국정조사에 들어간 뒤 ‘조작기소 특검’을 통해 이 대통령 사건 등의 공소 취소를 이끌어낸다는 방침이다.

#조작기소#특위#대장동 사건#정치검찰#국정조사#더불어민주당#공소 취소
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스