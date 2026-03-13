전재수 부산시장 출사표…공석 된 북갑 ‘한동훈·조국 빅매치’ 관심

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 13일 14시 44분

글자크기 설정

전재수 더불어민주당 의원이 12일 오전 서울 여의도 국회에서 정청래 대표와 면담을 마치고 취재진의 질문에 답변하고 있다.2026.03.12 뉴시스
전재수 더불어민주당 의원이 12일 오전 서울 여의도 국회에서 정청래 대표와 면담을 마치고 취재진의 질문에 답변하고 있다.2026.03.12 뉴시스
더불어민주당 전재수 의원이 13일 당의 부산시장 후보자 공천을 신청하면서 예비후보 등록을 마쳤다. 전 의원이 부산시장 선거에 나서면서 공석이 될 부산 북갑을 두고 여야 후보가 경쟁을 벌이는 가운데 한동훈 전 국민의힘 대표와 조국혁신당 조국 대표의 ‘빅매치’가 성사될지도 관심으로 떠오르고 있다.

전 의원은 이날 민주당의 부산시장 추가 공모에 응모했다. 지난달 진행된 부산시장 후보자 첫 공모에선 이재성 전 부산시당위원장만 지원했고, 이후 당이 9~13일 추가공모를 했는데 마지막날 전 의원이 응한 것. 민주당 조승래 사무총장은 전 의원의 전략공천 가능성에 대해 “검토하고 있지 않다”며 “통상적인 공천 절차대로 진행해 최종적으로 심사를 통해 경선 여부를 결정할 것”이라고 말했다.

민주당은 16일 전 의원에 대한 면접을 실시하고 경선 여부를 결정할 방침이다. 전 의원은 면접 심사를 통과하면 다음 주 공식 출마를 선언할 예정이다. 전날 민주당 정청래 대표를 만나 출마 의사를 밝힌 바 있다. 전 의원은 공천 신청 직후 소셜네트워크서비스(SNS)에 “해양수도 부산을 완성해서 한반도 남단에 강력한 성장거점을 만들겠다”며 “저의 모든것을 다 쏟아붓겠다”고 밝혔다.

전 의원 공천이 확정되면 공석이 될 부산 북갑을 두고 여야간 치열한 경쟁이 펼쳐질 전망이다. 당초 북갑은 민주당 우세 지역이 아니지만 전 의원이 ‘개인기’로 돌파해왔다는 평가를 받는 곳이라 여야 모두 해볼만 하다는 태세다. 민주당에선 김두관 전 경남지사, 정명희 전 북구청장 등이 거론되는 가운데 전 의원이 하정우 대통령AI미래기획수석비서관의 출마를 제안했던 것으로 전해졌다. 국민의힘에선 전 의원과 경쟁했던 박민식 전 국가보훈부 장관이 출마 의사를 밝혔고 북갑 당협위원장인 서병수 전 의원과 장예찬 여의도연구원 부원장 등도 거론된다.

정치권에서는 여야가 팽팽한 북갑에서 무소속이 된 한 전 대표와 조 대표의 전직 법무부 장관간 빅매치를 기대하는 전망도 나온다. 한 전 대표가 대구 또는 부산 지역의 국회의원 재보궐선거 출마를 검토하고 있고, ‘독자 당선’을 내세우고 있는 조 대표의 고향이 부산이기 때문. 한 전 대표와 조 대표는 모두 출마 가능성에 “다 열려있다”는 입장이다.

#더불어민주당#전재수#부산시장#공천#부산 북갑#국민의힘#조국혁신당#경선#한동훈#재보궐선거
조동주 기자 djc@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스