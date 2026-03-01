李대통령 “공존·협력으로 평화로운 한반도 만들어야”

이재명 대통령은 취임 후 처음으로 맞이한 3·1절 기념일에 “적대가 아니라 공존과 협력으로 불신이 아니라 신뢰의 토대 위에서 함께 성장하는 평화로운 한반도를 만드는 것이야말로 3·1혁명의 정신을 온전히 계승하는 길일 것”이라고 밝혔다.
1일 이 대통령은 서울 강남구 코엑스에서 열린 제107주년 3·1절 기념식에서 남북 관계를 언급하고 “선열께서 간절하게 바랐던 평화와 공존의 꿈을 지금, 여기, 한반도에서부터 실현해 나아가자”며 이같이 말했다.
이 대통령은 “그동안 수차례 밝힌 것처럼 우리 정부는 북측의 체제를 존중하며 일체의 적대행위도, 어떠한 흡수통일 추구도 하지 않을 것”이라며 “한반도 평화와 남북 간 신뢰 회복을 위해 필요한 일들을 일관되게 추진해 나갈 것”이라고 했다.
지난해 발생한 민간인의 ‘북한 무인기 침투’ 사건과 관련해선 “이 정부의 뜻과 전혀 무관하게 벌어진 작년 무인기 침투 사건은 한반도의 평화를 위협하는 심대한 범죄 행위이자 결코 있어선 안 될 일이었다”며 “철저하게 진상을 규명하고, 책임을 묻고, 제도적 방지 장치를 마련해 나갈 것”이라고 말했다.
북한과의 대화 의지도 강조했다. 이 대통령은 “북측과의 대화 재개 노력도 계속해 나가겠다”며 “‘페이스메이커’로서 북미 간의 대화가 조속히 재개될 수 있도록 미국은 물론 주변국과 충실하게 소통하겠다”고 했다.
그러면서 “북측도 새로운 5개년 계획을 수립·시행해 나가는 만큼 조속하게 대화의 장으로 나와 어두웠던 과거를 뒤로하고 새로운 미래를 향해 앞으로 함께 나아갈 수 있길 기대한다”고 촉구했다.
일본과의 관계에 대해선 “엄혹한 국제 정세를 마주하고 있는 지금이야말로, 한일 양국이 현실에 대응하고 미래를 함께 열어나가야 할 때”라며 “양국이 ‘진정한 이해와 공감을 바탕으로 사이좋은 새 세상’을 열기 위해 일본 정부도 호응해 주길 기대한다”고 밝혔다.
아울러 한중일 협력의 중요성을 언급했다. 이 대통령은 “일찍이 안중근 의사께서는 ‘동양평화론’을 통해 한중일 3개국 간의 협력이 세계 평화에 기여하는 길임을 역설한 바 있다”고 강조했다.
그러면서 “동북아 평화와 화합의 의의를 되새기며 저는 올해 초부터 중국과 일본을 연이어 방문해 한중일 3국이 공통의 접점을 찾아 소통하고 협력해야 한다는 점을 강조해 왔다”고 했다.
이 대통령은 서울 용산구의 효창공원을 ‘국립효창독립공원’으로 전환하겠다는 방침도 재차 강조했다. 이 대통령은 “효창공원 일대를 ‘국립효창독립공원’으로 지정하고 상하이 임시정부 청사의 폭넓은 활용 방안을 마련해 선열들의 독립 정신을 대대로 기리겠다”고 말했다.
이어 “백범 김구 선생 탄생 150주년을 맞은 올해, 온 국민이 함께 참여하는 기념사업으로 그 숭고한 뜻을 이어나가겠다”고 덧붙였다.
