위상 높아진 北 김여정, 장관급 부장으로 승진

김여정 북한 노동당 부부장이 9차 노동당 대회에서 장관급인 부장으로 승진하고 중앙위원회 후보위원에 재진입했다. 김여정의 정치적 위상이 높아짐에 따라 대내외 정책 집행 과정에서 역할이 커질 것으로 전망된다.
24일 조선중앙통신에 따르면 북한은 전날(23일) 노동당 중앙위 9기 1차 전원회의를 개최해 정치국 선거와 함께 당 부장을 새로 임명했다. 부부장이었던 김여정은 부장으로 승진했다. 다만 김여정이 어느 전문부서의 부장인지는 밝히지 않았다. 김여정은 당 중앙위 최고 의사결정기구인 정치국의 후보위원에도 이름을 올렸다. 2020년 정치국 후보위원이었던 김여정은 2021년 8차 당 대회에서 후보위원에서 제외된 뒤 5년 만에 복귀한 것이다.
김정은 북한 국무위원장의 여동생인 김여정의 정치적 위상이 9차 당 대회를 통해 격상되면서 대남·대미 등 대외정책에 있어 더욱 적극적인 역할을 할 것으로 예상된다. 기존에 노동당 10국(전 통일전선부) 부장을 맡은 리선권이 이번에 부장직에서 물러나면서 김여정이 공식적으로 대남 메시지 발신 등 대외정책 총괄 역할을 맡을 가능성도 있다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “김여정이 부장 공식 직함을 달고 대외사업의 실무 사령탑 역할을 행사할 것으로 전망된다”고 밝혔다.
북한 최고 핵심 권력인 당 상무위원회는 김 위원장과 박태성 내각총리, 조용원 전 조직지도부장, 김 전 규율조사부장, 리일환 당 비서 등 5인 체제로 구성됐다. 76세 고령인 최룡해 최고인민회의 상임위원장이 빠지고 김재룡·리일환이 새로 진입한 것. 통일부 당국자는 9차 당 대회 인선과 관련해 “세대교체 인사를 통해 김 위원장의 국정수행 기반이 강화될 것으로 보인다”고 밝혔다.
댓글 0