‘입법 속도전’ 선언한 與… “24일 응급의료법 등 처리… 3,4월 목요일마다 본회의”

더불어민주당 한병도 원내대표가 설 연휴 마지막 날인 18일 “24일 국회 본회의부터 주요 민생·개혁법안을 처리하고 3, 4월에는 매주 목요일마다 본회의를 열어 국정과제와 사회 대개혁 법안을 처리하겠다”고 밝혔다. 민주당은 국민의힘이 필리버스터(무제한 토론)로 맞설 경우 필리버스터 진행 시 본회의 정족수(60명)를 채우도록 하는 국회법 개정도 검토하기로 했다.
한 원내대표는 이날 국회 기자간담회를 열고 “여의도 윤중로에 벚꽃이 활짝 필 때면 국민에게 ‘민생 회복’과 ‘민생 개선’이라는 성과를 확실하게 보고드릴 수 있도록 노력하겠다”며 이같이 말했다. 이어 “가용할 수 있는 모든 수단과 방법을 동원해 국회를 정상화하고 민생법안을 처리할 것”이라며 “아동수당법과 농어촌 응급의료서비스 보장을 위한 응급의료법 등 민생 법안을 처리하기 위해 24일 본회의 추진을 국회의장에게 요청하겠다”고 했다. 민주당은 각 상임위원회 단계에서의 법안 처리도 속도를 내기 위해 ‘비상입법’ 체제에 돌입하겠다는 계획이다.
한 원내대표는 “지난해 10월 국민의힘이 발의한 충남·대전 통합법안은 장동혁 대표도 공동발의에 참여했는데 왜 이제 와 주민을 방패 삼아 반대하는지 모르겠다”고도 했다. 앞서 국회 행정안전위원회에선 여야가 합의 처리한 광주·전남, 대구·경북 행정통합 특별법과 달리 충남·대전 특별법은 국민의힘의 반대로 민주당이 단독 처리했다. 천준호 원내운영수석부대표는 “행정통합의 경우 이달 입법이 마무리돼야 이후 절차가 순조롭게 진행될 수 있기 때문에 우선 처리돼야 한다”고 강조했다.
민주당은 국민의힘이 필리버스터로 시간 끌기에 나설 경우 국회법 개정을 다시 추진하겠다는 입장이다. 한 원내대표는 “(국민의힘이) 국익과 민생을 담보로 필리버스터를 활용한다면 법안 재개정을 통해 돌파하겠다”고 했다.
민주당은 이른바 ‘3대 사법개혁안’(법왜곡죄·재판소원·대법관 증원)과 검찰개혁을 논의하기 위한 의원총회도 22일 열기로 했다. 당내에서도 찬반 의견이 팽팽히 맞서는 만큼 의총을 거쳐 당론의 윤곽이 잡힐 것으로 보인다.
