통일부, 김여정 무인기 담화에 “긴장 완화 공동노력 시사”

김여정 북한 노동당 부부장이 정동영 통일부 장관의 ‘한국발(發) 무인기 침투’에 대한 유감 표명을 두고 “다행”이라며 재발 방지 대책을 요구한 가운데, 통일부는 “북한이 한반도 긴장 완화와 우발 사태 방지를 위한 남북 공동의 노력이 필요하다는 점을 시사하고 있는 것으로 이해한다”고 해석했다.
13일 윤민호 통일부 대변인은 정부서울청사에서 정례브리핑을 열고 “정부는 이 같은 북한의 입장 표명에 유의하고 있다”며 이같이 밝혔다.
윤 대변인은 “정부는 한반도 긴장 완화와 평화 공존을 위해 일관되게 노력하고 있다”면서 “우리는 기회가 있을 때마다 상대방 체제를 인정하고 존중하며 일체의 적대 행위를 하지 않을 것이며, 결코 흡수통일을 추구하지 않는다는 3대 원칙을 천명해 왔다”고 했다.
이어 “최근 발생한 무인기 사건은 우리 정부의 이러한 3대 원칙에 반하는 중대 사안”이라며 “정부는 이에 대해 철저하게 진상을 조사하고 있으며, 유사 사례가 발생하지 않도록 재발방지 대책도 마련해 즉시 시행할 것”이라고 말했다.
그러면서 “한반도 긴장을 바라지 않는 마음은 남과 북이 다르지 않을 것으로 생각한다”며 “서로 진정성을 갖고 허심탄회하게 소통해 나간다면 지난 정권에서 파괴된 남북 간 신뢰도 회복될 것으로 기대한다”고 했다.
아울러 “이재명 정부는 남북 간 신뢰의 국면을 만들고 평화 공존으로 나아가기 위해 노력해 나갈 것”이라고 강조했다.
윤 대변인은 김 부부장이 담화에서 ‘영공 침범’ ‘주권 침해’ 등의 표현을 사용한 의미를 묻는 말엔 “북측의 의도에 대해 저희가 단정적으로 설명해 드리지 않겠다”고 답했다.
이어 “이 같은 표현을 우리 정부가 수용하고 인정하는 거냐”는 질문엔 “수용하고 인정하고의 문제는 아니다”라며 “일단 북한이 그렇게 주장한 것이고, 저희는 저희의 입장대로 대응해 나가겠다”고 말했다.
9·19 남북 군사합의 복원과 관련해선 “9·19 군사합의는 남북 간 군사적 긴장 완화와 우발적 충돌을 방지하고, 이러한 무인기 사태 같은 것이 재발하지 않도록 하는 데 유효한 합의”라며 “조속히 보완해야 할 필요가 있다고 생각한다. 현재 관계기관 간 검토하고 있다”고 밝혔다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
