김민석, ‘민주당 대표 로망 있나’ 질의에 “국정 전념”

지난달엔 “당대표 로망 있다”
김민석 국무총리가 민주당 당대표 선거 출마 가능성에 대해 “국정에 전념하고 있다”며 즉답을 피했다.
김 총리는 9일 국회에서 열린 정치·외교·통일·안보 분야 대정부질문에서 민주당 윤후덕 의원이 오는 8월 전당대회를 언급하며 ‘그때도 평당원으로 있을 거냐. 마음속에는 뭔가 로망이 있지 않나’고 묻자 이렇게 답했다.
김 총리는 “서울시장은 안 나간다는 말씀을 이미 드렸고, 지금 국정에 전념한다는 말씀을 누차 드렸다”고 말했다. 그러면서 “지금 국정에 전념하고 있는 입장에서 특별히 드릴 말씀이 없다”고 덧붙였다.
앞서 김 총리는 지난달 유튜브 채널 ‘삼프로TV’에 출연해 민주당 정청래 대표와 오는 8월 전당대회에서 차기 당 대표를 놓고 경쟁할 수 있다는 예상에 대해 “민주당의 당대표는 굉장히 자랑스러운 일이기 때문에 로망은 있다”고 말했다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
