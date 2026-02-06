‘우주 셀카’ 시대 열린다…NASA, 우주비행사 ‘스마트폰 지참’ 첫 허용

미 항공우주국(NASA)이 다음 주 발사 예정인 ‘크루-12’와 달 궤도 유인 탐사 임무인 ‘아르테미스 2호’를 기점으로 우주비행사의 개인 스마트폰 휴대를 사상 처음으로 허용하기로 했다. 이에 따라 앞으로 우주에서 촬영된 생생한 일상 영상과 ‘우주 셀카’가 소셜미디어를 통해 실시간으로 공유될 전망이다.
4일 IT매체인 미국의 테크크런치에 따르면 제러드 아이작먼 NASA 국장은 자신의 소셜미디어를 통해 “우주비행사들이 가족을 위한 특별한 순간을 기록하고, 전 세계와 영감을 주는 영상 및 사진을 공유할 수 있는 도구를 제공하기로 했다”고 밝혔다. 최신 아이폰과 안드로이드 기기를 손에 쥔 비행사들이 이전보다 훨씬 즉흥적이고 자유롭게 우주 생활을 기록하게 되면서, 이번 임무는 역사상 가장 방대하게 기록되는 우주 여행이 될 것으로 기대된다.
그동안 NASA는 우주 환경에서의 오작동 가능성 등을 이유로 엄격한 검증을 거친 전용 장비만을 사용해왔다. 실제로 지금까지 우주 임무에 투입된 촬영 장비는 10년 이상 된 구형 니콘 DSLR 카메라와 고프로 등에 국한됐다. 그러나 NASA는 작전 효율성을 고려해 현대적인 정보기술(IT) 기기를 우주 비행에 적합하도록 검증하는 절차를 신속히 진행하며 이례적으로 빠른 규정 변화를 이끌어냈다.
아이작먼 국장은 “기존의 장기적인 승인 절차에 도전해 현대적 하드웨어를 신속하게 우주 비행용으로 인증했다”며 “이러한 운영상의 긴급성은 향후 궤도 및 달 표면에서 고부가가치 과학 연구를 수행하는 데 큰 도움이 될 것”이라고 강조했다. 앞서 민간 우주 기업인 스페이스X가 민간인 우주 임무에서 스마트폰 사용을 허용한 적은 있으나, NASA 차원의 공식 허용은 이번이 처음이다.
