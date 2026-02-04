국힘 “장동혁 대표 거취-재신임? 전혀 일정 없어” 일축

장동혁 국민의힘 대표가 4일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 제432회국회(임시회) 제3차 본회의에서 국정에 관한 교섭단체 대표연설을 하고 있다. 뉴시스

국민의힘 박성훈 대변인은 이날 국회에서 기자들과 만난 자리에서 “장 대표가 어떤 판단을 할지 알려진 바도 없다”며 이같이 말했다. 이어 “다만 지난 의총에서 의원들이 제기한 문제의식 및 여러 가지 대안에 대해선 고민 중인 것으로 안다”고 했다.

친한(친 한동훈)계 김종혁 전 최고위원에 대해선 당 중앙윤리위원회의 ‘탈당 권유’ 효력이 발생해 자동 제명 처분됐다고 밝혔다. 박 대변인은

김 전 최고위원에 대한 징계안이 이튿날 최고위원회의에 상정되는지 묻는 말에 “최고위 의결과 상관없이 일정 기간이 경과하면 자동으로 (징계) 효력이 발생하는 것으로 안다”고 답했다.



지난달 26일 윤리위는

‘당론에 어긋나는 언행’ 등으로 회부된

김 전 최고위원에 대해 탈당 권유 처분을 의결했다. 이는 징계 의결 통지를 받은 날로부터 10일 이내 자진 탈당하지 않으면 자동으로 제명되는 중징계다.

박 대변인은 ‘김 전 최고위원은 현재 당원이 아닌 상태인가’라는 질문에 “이미 10일 기간이 지났으면 그런 효과가 발생한 것으로 알고 있다”고 설명했다.



박 대변인은 이날 장 대표가 국회 교섭단체 대표연설에서 이번 6·3 지방선거부터 선거 연령을 16세로 낮추는 방향을 추진하겠다고 밝힌 데 대해선 “젊은 청년층의 정치 참여를 끌어낼 수 있는 좋은 계기가 될 것”이라고 밝혔다.박 대변인은 더불어민주당이 5일 ‘사법개혁’ 법안을 우선 처리하는 본회의를 추진하는 데 대해 “국민의힘 송언석 원내대표가 우원식 국회의장에게 항의했다”며

“(본회의가 그날) 개최된다면 그 일정과 상관없이 (장 대표의) 제주도 일정은 진행될 것”이라고

밝혔다. 장 대표는 5일부터 1박 2일 일정으로 제주에서 민생 행보를 계획 중이다.