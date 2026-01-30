글로벌기후환경대사에 강금실 전 법무부 장관

강금실 전 법무부 장관이 글로벌기후환경대사에 임명됐다.
30일 외교부에 따르면 강 신임 대사는 정부의 기후·환경 분야에서 우리 정부의 외교활동을 지원하게 된다. 글로벌기후환경대사는 각 분야에서 전문성과 인지도를 겸비한 민간 인사에게 대사의 대외직명을 부여해 정부의 외교활동에 활동하는 대외직명대사다. 임기는 1년이다.
강 대사는 앞서 법무부 장관과 국가기후환경회의 자문위원 등을 역임했고 현재는 경기도 기후대사로 활동 중이다. 외교부는 “강 대사는 기후·환경 분야 전반에 걸친 다양하고 폭넓은 업무 경험과 전문성을 바탕으로 정부 활동을 지원하는 데 주요한 역할을 할 것”이라고 기대했다.
강 대사는 기후·환경 정책에 대한 이해 제고를 위해 주요 국내외 행사에 참석하고, 기후·환경 분야 관련 국내외 민간 부문 이해관계자에 대한 홍보 등을 강화할 예정이다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0