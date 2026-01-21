정청래, 홍익표 만나 “둘도 없는 베스트 프렌드, 절친…이심정심”

정청래 더불어민주당 대표가 21일 오후 서울 여의도 국회에서 홍익표 대통령비서실 정무수석을 접견하며 악수를 하고 있다. 뉴시스
더불어민주당 정청래 대표가 21일 홍익표 신임 청와대 정무수석비서관을 만나 “(홍 수석은) 저하고는 둘도 없는, 사적인 관계로 봐도 진짜 베스트 프렌드, 절친”이라고 말했다. 과거 이재명 대통령이 민주당 당대표를 지내던 시절 정 대표는 최고위원, 홍 수석은 원내대표였던 호흡을 맞춘 바 있다. 최근 청와대와 민주당이 당내 ‘친명-비명’ 갈등, 검찰개혁법안 수정을 놓고 긴장 관계에 놓인 가운데 해결의 실마리를 찾을지 관심이 쏠린다.

정 대표는 이날 국회 당대표실에서 홍 수석을 만나 “(우상호 전 정무수석비서관 후임이) 홍 수석이었으면 좋겠다 마음속으로 생각했는데 역시 텔레파시는 통했는지 ‘이심정심’(李心鄭心), 이재명의 마음 정청래의 마음이 똑같았다. 너무 기뻤다”며 이 같이 말했다.

정 대표는 2023년 9월 21일 이 대통령의 당대표 시절 체포동의안 가결 상황을 언급하며 “그때 이미 이 대통령, 저, 홍 수석 삼각 편대가 돼 당의 혼란을 수습한 경험이 있다”며 “둘이 만나서 얘기하지 않아도 (홍 수석은) 제 생각을 너무나 잘 알고 있을 것. 눈짓만 해도 무슨 얘기라는 걸 서로 잘 알 수 있는 사이”라고 했다.

정 대표는 “지금도 당정청 관계가 더없이 좋지만 앞으로 더 좋아지고 더 원활한 소통이 이뤄질 것이라고 기대한다”며 “당정청 관계를 원활하게, 윤활유 역할을 하는 데 큰 기대를 하고 있다”고 했다.

그러면서 “홍 수석이 온 부분에 대해 내가 너무 크게 환영하니 우 전 수석이 서운할 수 있다”며 “(우 전 수석이)당으로 복귀할 테니 그땐 저에게 잘하시길 바란다”고 말했다.

홍 수석 또한 이 대통령의 당대표 시절을 언급하며 “이 자리가 낯설지 않고 친정집에 온 것 같다”며 “정 대표는 여러 가지로 저에게 좋은 분이고 잘 모셔야 한다고 생각한다”고 말했다.

홍 수석은 당내에서 이른바 ‘친명(친이재명) 대 친청(친정청래)’ 구도가 부상한 것과 관련해선 “원내대표 당시에는 친명이라 했다가 정무수석 되니 비명이라 한다”며 “우리 당은 누군가를 중심으로 친명이다 친명이 아니다가 중요한 게 아니다”라고 했다.

이어 “정말 국가와 국민을 위해 올바르게 일하는 사람이 누구인가가 민주당 국회의원, 대한민국 국회의원으로서, 그리고 청와대에서 일하는 공직자로서의 기본 자세가 아닐까 생각한다”고 말했다.

홍 수석은 이 대통령의 임기를 언급하며 “대략 1년반 정도의 기간이 이재명 정부로서는 가장 활발하게 일하는 시기고 그럴려면 민주당, 국회의 강력한 개혁 뒷받침이 필요하지 않을까 생각한다”며 “그 와중에 든든한 정치적 파트너, 당대표 역할을 정 대표가 하니 다시 한번 감사한다”고 했다.

최재호 기자 cjh1225@donga.com
