한병도 “이혜훈 청문회, 자료 미흡하면 물어보면 되지 않나”

국힘 보이콧 비판하며 “오늘이라도 열어야”
더불어민주당 한병도 원내대표가 이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 국회 인사청문회가 19일 시작도 못하고 파행된 데 대해 “자료가 미비하고 각종 의혹이 있다면 청문회에서 후보자를 불러 따지고 물으면 되는 것 아닌가”라고 20일 말했다. 이 후보자의 자료 제출 거부를 국민의힘이 문제 삼자 반박한 것으로 보인다.
한 원내대표는 이날 국회 원내대책회의에서 “국민을 대신할 헌법적 법률적 의무인 청문회를 통해 장관 후보자를 검증하고 국민이 판단할 수 있도록 오늘(20일)이라도 인사청문회를 다시 열어야 한다”고 말했다.
그는 제출 자료 미비를 이유로 이 후보자의 인사청문회를 거부한 국민의힘을 향해서는 “막무가내로 청문회를 거부했다”며 “국민 선택권 침해”라고 했다. 이어 “엉터리 필리버스터로 민생 법안 처리를 발목 잡더니 인사청문회는 거부하며 공직 후보자 검증을 내팽개쳤다”고 주장했다.
앞서 야당은 이 후보자의 부동산 논란, 부정 청약 의혹, 아들 병역 등과 관련한 자료 제출을 요구했지만 상당수 제출 받지 못한 것으로 알려졌다.
여야는 당초 19일 오전 10시 이 후보자 청문회를 열기로 했다. 하지만 국민의힘은 이 후보자의 자료 제출 미비 등을 이유로 청문회 개최를 거부했다. 여야는 이날 청문회 재개 방안 논의를 이어간다는 계획이다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0