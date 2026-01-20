한병도 “이혜훈 청문회, 자료 미흡하면 물어보면 되지 않나”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 1월 20일 10시 44분

글자크기 설정

국힘 보이콧 비판하며 “오늘이라도 열어야”

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 19일 서울 여의도 국회에서 인사청문회 개회를 기다리며 본청 내부를 이동하고 있다. 뉴스1
이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 19일 서울 여의도 국회에서 인사청문회 개회를 기다리며 본청 내부를 이동하고 있다. 뉴스1
더불어민주당 한병도 원내대표가 이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 국회 인사청문회가 19일 시작도 못하고 파행된 데 대해 “자료가 미비하고 각종 의혹이 있다면 청문회에서 후보자를 불러 따지고 물으면 되는 것 아닌가”라고 20일 말했다. 이 후보자의 자료 제출 거부를 국민의힘이 문제 삼자 반박한 것으로 보인다.

한 원내대표는 이날 국회 원내대책회의에서 “국민을 대신할 헌법적 법률적 의무인 청문회를 통해 장관 후보자를 검증하고 국민이 판단할 수 있도록 오늘(20일)이라도 인사청문회를 다시 열어야 한다”고 말했다.

그는 제출 자료 미비를 이유로 이 후보자의 인사청문회를 거부한 국민의힘을 향해서는 “막무가내로 청문회를 거부했다”며 “국민 선택권 침해”라고 했다. 이어 “엉터리 필리버스터로 민생 법안 처리를 발목 잡더니 인사청문회는 거부하며 공직 후보자 검증을 내팽개쳤다”고 주장했다.

앞서 야당은 이 후보자의 부동산 논란, 부정 청약 의혹, 아들 병역 등과 관련한 자료 제출을 요구했지만 상당수 제출 받지 못한 것으로 알려졌다.

여야는 당초 19일 오전 10시 이 후보자 청문회를 열기로 했다. 하지만 국민의힘은 이 후보자의 자료 제출 미비 등을 이유로 청문회 개최를 거부했다. 여야는 이날 청문회 재개 방안 논의를 이어간다는 계획이다.

#더불어민주당#국민의힘
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스