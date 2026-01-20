‘1억 공천 헌금’ 의혹 김경, 강선우 보좌관과 대질 거부

‘1억 공천 헌금’ 의혹으로 수사를 받고 있는 김경 서울시의원과 2022년 당시 더불어민주당 소속 강선우 의원의 보좌관이었던 남모 씨의 대질 신문이 김 시의원 측 거부로 무산됐다.
19일 경찰 등에 따르면 전날 서울경찰청 공공범죄수사대는 김 시의원과 남 씨를 나란히 불러 대질 신문을 추진했다. 하지만 김 시의원 측이 받아들이지 않아 진행하지 못했다. 통상 대질 신문은 당사자 모두가 동의해야 진행한다.
다만 경찰은 20일 강 의원을 조사할 때 김 시의원과 대질 신문을 하는 방안을 준비하는 것으로 알려졌다. 2022년 지방선거를 앞두고 1억 원을 직접 건넸다고 주장하는 김 시의원과 “받지 않았다”는 강 의원의 주장이 엇갈리기 때문이다. 박성주 국가수사본부장은 이날 기자간담회에서 김 시의원에 대해 “필요에 따라 계속 수사를 해야 하는 상황”이라고 말했다. 경찰은 담당 수사팀에 지원 인력 10명을 보강했다.
한편 서울시는 19일 김 시의원의 특혜 수주 의혹과 관련해 실태 조사와 감사에 착수했다. 김 시의원 가족회사 7곳이 6년간 수백억 원 규모의 용역을 서울시 등과 수의로 계약한 경위에 대해서다.
