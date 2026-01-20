‘1억 공천 헌금’ 의혹 김경, 강선우 보좌관과 대질 거부

경찰, 오늘 姜의원 소환… 대질 시도

‘공천 헌금’ 의혹을 받는 김경 서울시의원이 지난 18일 오전 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대에서 피의자 신분으로 경찰 조사를 받기 위해 출석하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.1.18 뉴스1
‘1억 공천 헌금’ 의혹으로 수사를 받고 있는 김경 서울시의원과 2022년 당시 더불어민주당 소속 강선우 의원의 보좌관이었던 남모 씨의 대질 신문이 김 시의원 측 거부로 무산됐다.

19일 경찰 등에 따르면 전날 서울경찰청 공공범죄수사대는 김 시의원과 남 씨를 나란히 불러 대질 신문을 추진했다. 하지만 김 시의원 측이 받아들이지 않아 진행하지 못했다. 통상 대질 신문은 당사자 모두가 동의해야 진행한다.

다만 경찰은 20일 강 의원을 조사할 때 김 시의원과 대질 신문을 하는 방안을 준비하는 것으로 알려졌다. 2022년 지방선거를 앞두고 1억 원을 직접 건넸다고 주장하는 김 시의원과 “받지 않았다”는 강 의원의 주장이 엇갈리기 때문이다. 박성주 국가수사본부장은 이날 기자간담회에서 김 시의원에 대해 “필요에 따라 계속 수사를 해야 하는 상황”이라고 말했다. 경찰은 담당 수사팀에 지원 인력 10명을 보강했다.

한편 서울시는 19일 김 시의원의 특혜 수주 의혹과 관련해 실태 조사와 감사에 착수했다. 김 시의원 가족회사 7곳이 6년간 수백억 원 규모의 용역을 서울시 등과 수의로 계약한 경위에 대해서다.

#서울시의원#대질신문#더불어민주당#1억 공천 헌금
정서영 기자 cero@donga.com
한재희 기자 hee@donga.com
