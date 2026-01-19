‘尹 임명’ 김형석 독립기념관장 해임안 의결

이사회 과반 찬성으로 가결…장관 제청후 대통령 재가 수순
보훈부 감사 ‘업무비 부당사용 등 14개 비위’ 발표 엿새만
윤석열 정부에서 임명된 김형석 독립기념관장(사진)에 대한 해임 건의안이 19일 의결됐다고 독립기념관 이사회가 밝혔다. 이에 따라 김 관장은 3년 임기를 채우지 못하고 1년 5개월 만에 해임 수순을 밟게 됐다. 앞서 국가보훈부는 13일 김 관장의 독립기념관 사유화 등 14가지 비위 사실을 공개하며 해임을 건의한 바 있다.
이사회는 이날 재적 인원 15명 가운데 배준영 국민의힘 의원 등 2명을 제외한 13명이 참석한 가운데 진행된 것으로 알려졌다. 이 가운데 김 관장을 제외한 12명 중 10명이 찬성하면서 해임건의안은 가결됐다고 한다. 독립기념관 이사회는 상임이사인 관장과 비상임이사 14명으로 구성되는데, 해임 건의에 필요한 과반 찬성 의결이 이뤄졌다는 것.
보훈부 감사 결과에는 김 관장이 지난해 9월부터 기본재산 무상임대와 금품 등 수수 및 기부금품 모집, 수장고 출입규정 위반, 기관장 업무추진비 부당사용 및 집행, 종교 편향적 기념관 운영 등 14건에 대해 비위가 있었다는 내용이 포함됐다. 보훈부 관계자는 “해임건의안이 통과됨에 따라 보훈부 장관이 대통령에게 해임을 제청하고 대통령이 재가하는 절차가 진행될 것”이라고 밝혔다.
김 관장은 윤석열 정부 때인 2024년 8월 제13대 독립기념관장에 임명됐다. 여권은 김 관장이 대한민국 건국 시점을 임시정부가 수립된 1919년이 아닌 1948년으로 주장하는 등 왜곡된 역사관을 가진 뉴라이트 학자라면서 사퇴를 촉구해왔다. 김 관장은 지난해 8월 광복절 경축식에서 “광복은 연합국의 승리로 얻은 선물”이라는 취지로 말해 독립운동 폄훼 논란을 일으키기도 했다.
