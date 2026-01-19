멜로니 伊총리 “한국은 소프트파워 굉장히 강한 나라”

이재명 대통령은 19일 조르자 멜로니 이탈리아 총리와 만나 “과학 강국으로서 이탈리아의 전통적인 강점, 그리고 기술 강국인 대한민국의 핵심 DNA가 힘을 모으면 양국이 큰 시너지를 창출할 수 있을 것”이라며 양국 협력 확대를 제안했다.
이 대통령은 이날 청와대 본관에서 열린 한-이탈리아 정상회담 모두발언에서 “과학기술 분야 그리고 우주항공, 방산 등 이런 첨단산업 분야에서도 양국 간의 협력은 계속 늘어나고 있다. 양국 간의 관계 잠재력에는 한계가 없다고 느껴질 정도”라며 이같이 말했다.
이어 “또한 기후 위기를 포함한 글로벌 도전과제에 양국이 공동으로 대응하면서 가치공유국으로서 협력의 저변을 더욱 폭넓게 다져나가면 좋겠다”고도 덧붙였다.
이 대통령은 “지금 연간 100만 명에 이르는 우리 국민들이 이탈리아를 방문할 정도로 우리 국민들의 이탈리아에 대한 애정이 남다르다. 그리고 최근에는 이탈리아에서도 K-컬처의 인기가 높아져서 한국을 찾는 이탈리아 국민들이 늘어나고 있다”고 했다.
이 대통령은 “무엇보다도 사람과 사람이 자주 만나는 것만큼 양국 우호 관계를 단단하게 만들 동력은 없다. 제가 교역과 투자를 늘리는 것만큼이나 인적 교류 확대를 중시하는 이유”라며 “여러 차례 총리님을 뵙고 보니까 지금은 아주 오래된 친구 같은 느낌이 든다”고 했다.
또 “이번 총리님의 방한 그리고 추후 이뤄질 저의 이탈리아 방문을 통해서 양국 간에 호혜적이고 미래지향적인 협력 관계가 확대 발전될 것으로 확신한다. 양국 국민이 체감할 수 있는 실질적인 성과를 함께 만들어갔으면 좋겠다”고 강조했다.
멜로니 총리는 “이번 방한에 대해서 너무나 만족하고, 감사드리고, 사절단에 보여주신 환대에 진심으로 감사드린다”며 “이렇게 가까운 관계임에도 불구하고 지난 19년 동안이나 총리가 방한하지 않았던 상태였다는 것이 조금 놀라울 정도”라고 말했다.
이어 “한국과 이탈리아는 같은 가치를 공유하는 그런 국가라 할 수 있다. 무엇보다도 한국과 이탈리아는 전통적인 가치를 기반으로 창의력이라든지 혁신이라든지 새로운 가치를 추구한다는 면에서도 똑같은 가치를 공유한다고 할 수 있다. 저는 이를 바탕으로 지금 이미 굉장히 잘 강화가 된 그런 관계이지만 양쪽 국가에서 더 무한한 가능성을 가지고 발전시킬 수 있는 분야가 어떤 분야인지 더 탐색해야 한다고 생각한다”고 덧붙였다.
멜로니 총리는 “한국은 소프트파워에서도 굉장히 강한 국가”라며 “아시다시피 저희 딸 같은 경우는 K-팝 팬이기도 하다. 지금 한국은 K-팝으로 인해 소프트파워를 많이 알리고 있고, 그 분야에 있어서도 서로의 협력을 어떻게 증진시킬 수 있을지 탐색해 볼 수 있을 것 같다”고 밝혔다.
그러면서 “여러 가지 국제적인 위기 상황이라든지 문제 현안에 대해서 대통령님의 고견을 항상 듣고자 한다. 저의 방한을 기회로 해서 정치 대화를 제도적으로 수립하면 좋지 않을까 한다”며 “대통령께서 꼭 올해는 이탈리아를 국빈 방문해 주셨으면 좋겠다”고 제안했다. 이에 이 대통령은 이탈리아어로 “그라찌에(Grazie·감사합니다)”라고 답했다.
댓글 0