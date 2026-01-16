李대통령, 아소 전 日총리 접견…“협력할 부분 최대한 찾아야”

이재명 대통령이 16일 청와대 본관에서 아소 다로 전 일본 총리 접견에 앞서 악수하고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.01.16. 뉴시스

KTV 이매진 갈무리

이재명 대통령이 16일 아소 다로(麻生太郞) 전 일본 총리를 만나 “일본과 한국은 계속 말씀드린 것처럼 앞마당을 함께 쓰는 옆집 같은 존재”라며 “가능하면 협력할 수 있는 부분을 최대한 찾아내 서로에게 도움이 되는 관계로 발전하는 게 바람직하다”고 말했다.